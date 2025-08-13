Tradingchance
Beiersdorf: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls
Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 108 Euro erholen, wo sie zuletzt am 5.8.25 notierte, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.
Mit der Beiersdorf-Aktie (ISIN: DE0005200000) geht es seit ihrem Jahreshoch bei 137,70 Euro vom 5.3.25 – nur von kurzen aber kräftigen Korrekturphasen unterbrochen – tendenziell kräftig nach unten. Nach der Veröffentlichung der Zahlen für das zweite Quartal und der Senkung der Umsatzprognose gab der Aktienkurs am 6.8.25 auf sein neues Jahrestief bei 92,52 Euro nach. Mittlerweile konnte sich die Aktie wieder auf 99,40 Euro erholen.
Trotz der trägen Entwicklung bei Körperpflegemitteln und Haushaltswaren bekräftigte die Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 147 Euro (Berenberg Bank) ihre Kaufempfehlungen für die Beiersdorf-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 108 Euro erholen, wo sie zuletzt am 5.8.25 notierte, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.
Call-Optionsschein mit Basispreis bei 100 Euro
Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis bei 100 Euro, Bewertungstag 19.12.25, BV 0,1, ISIN: DE000PJ4FWM1, wurde beim Aktienkurs von 99,40 Euro mit 0,49 – 0,50 Euro gehandelt.
Legt die Beiersdorf-Aktie in spätestens einem Monat auf 108 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,99 Euro (+98 Prozent) erhöhen.
Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 91,644 Euro
Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 91,644 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH71H46, wurde beim Aktienkurs von 99,40 Euro mit 0,80 – 0,81 Euro gehandelt.
Bei einem Kursanstieg der Beiersdorf-Aktie auf 108 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,63 Euro (+101 Prozent) erhöhen.
Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 89,16 Euro
Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 89,16 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MC1R0U3, wurde beim Aktienkurs von 99,40 Euro mit 1,05 – 1,06 Euro quotiert.
Bei einem Kursanstieg der Beiersdorf-Aktie auf 108 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,88 Euro (+77 Prozent) befinden.
Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Beiersdorf-Aktien oder von Hebelprodukten auf Beiersdorf-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.