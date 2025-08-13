Beiersdorf: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Trotz der trägen Entwicklung bei Körperpflegemitteln und Haushaltswaren bekräftigte die Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 147 Euro (Berenberg Bank) ihre Kaufempfehlungen für die Beiersdorf-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 108 Euro erholen, wo sie zuletzt am 5.8.25 notierte, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 100 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis bei 100 Euro, Bewertungstag 19.12.25, BV 0,1, ISIN: DE000PJ4FWM1, wurde beim Aktienkurs von 99,40 Euro mit 0,49 – 0,50 Euro gehandelt.

Legt die Beiersdorf-Aktie in spätestens einem Monat auf 108 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,99 Euro (+98 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 91,644 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 91,644 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH71H46, wurde beim Aktienkurs von 99,40 Euro mit 0,80 – 0,81 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Beiersdorf-Aktie auf 108 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,63 Euro (+101 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 89,16 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 89,16 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MC1R0U3, wurde beim Aktienkurs von 99,40 Euro mit 1,05 – 1,06 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Beiersdorf-Aktie auf 108 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,88 Euro (+77 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Beiersdorf-Aktien oder von Hebelprodukten auf Beiersdorf-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.