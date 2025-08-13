Die Hoffnung auf Zinssenkungen nach den gestrigen Inflationsdaten bringt die Aktienmärkte Nasdaq und S&P 500 auf neue Allzeithochs - aber warum ist Warren Buffett nicht bei der Party dabei? Die Vergangenheit zeigt: Warren Buffett unterperformt immer dann besonders stark die US-Aktienmärkte, wenn eine Blase vor dem Platzen steht. Das Platzen der Blase kann noch dauern - aber auffallend ist, dass angesichts der Allzeithochs bei den US-Indizes die Anzahl der Aktien, die neue Tiefs erreichen, kontinuierlich steigt! Das zeigt also bereits die Cracks im vermeintlichen Boom - und die Schwäche der US-Wirtschaft, die durch die Zölle von Trump immer stärker belastet werden wird. So steigt der von Warren Buffett eingeführte Buffett-Indikator (Marktkapitalisierung der Aktien in Relation zum US-BIP) auf über 212% - ein neuer Rekord..

Hinweise aus Video:

1. Aktienmärkte eskalieren: Fed-Zinssenkung als Turbo gezündet

2. US-Rezession: Arbeitsmarkt ist der seidene Faden, an dem alles hängt

Das Video "Aktienmärkte: Allzeithochs - Warren Buffett und die hässlichen Cracks im Boom!" sehen Sie hier..