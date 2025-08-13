JPMorgan belässt Brenntag auf 'Underweight' - Ziel 51,50 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 55,08 auf Tradegate (13. August 2025, 10:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um +0,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,36 %.

Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 7,86 Mrd..

Brenntag zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 68,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von -6,25 %/+56,25 % bedeutet.