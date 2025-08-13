    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBrenntag AktievorwärtsNachrichten zu Brenntag

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan belässt Brenntag auf 'Underweight' - Ziel 51,50 Euro

    • JPMorgan stuft Brenntag auf "Underweight" ein.
    • Kursziel bleibt bei 51,50 Euro nach Q2-Zahlen.
    • Gewinn je Aktie fiel wegen Wertberichtigung.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 51,50 Euro belassen. Die Resultate hätten den Eckdaten entsprochen und gleiches gelte für das operative Ergebnis (Ebita) nach der jüngsten Gewinnwarnung, schrieb Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der für das zweite Quartal berichtete Gewinn je Aktie sei wesentlich niedriger als von ihm gedacht wegen einer Wertberichtigung./rob/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:02 / BST

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie

    Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 55,08 auf Tradegate (13. August 2025, 10:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um +0,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 7,86 Mrd..

    Brenntag zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 68,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von -6,25 %/+56,25 % bedeutet.


    dpa-AFX
