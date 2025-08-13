Deutschlands glücklichste Arbeitnehmende
Bielefeld, Stuttgart und Hannover an der Spitze
Hamburg/Wien (ots) - Auswertung von fast 500.000 Arbeitgeber-Bewertungen für den
kununu Zufriedenheitsatlas 2025 zeigt: Zufriedenheit am Arbeitsplatz nimmt
leicht ab
Menschen aus Bielefeld sind mit ihrem Arbeitgeber am zufriedensten. Stuttgart,
der Spitzenreiter aus dem Vorjahr, rutscht auf den zweiten Platz, gefolgt von
Hannover. Unter den Bundesländern hat Hamburg die höchste Jobzufriedenheit
vorzuweisen, gefolgt von Baden-Württemberg und Bayern. Das ist ein Ergebnis des
kununu Zufriedenheitsatlas 2025, für den die Arbeitgeber-Vergleichsplattform
insgesamt 477.526 Bewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten ausgewertet hat.
Demnach ging die bundesweite Zufriedenheit am Arbeitsplatz im Vergleich zum
Vorjahr um einen knappen Prozentpunkt leicht zurück auf 53,1 Prozent. Der
allgemeine Abwärtstrend aus den vergangenen Jahren verlangsamt sich damit - 2023
lag die Zufriedenheit noch bei 56,3 Prozent.
Anstiege der Zufriedenheit nur in Bonn, Essen und Duisburg
Der Rückgang der allgemeinen Zufriedenheit spiegelt sich auch in den deutschen
Städten wider. Unter den 20 größten deutschen Städten steigt die Zufriedenheit
lediglich in Duisburg (+ 1,1 Prozentpunkte, Rang 17), Bonn (+ 0,4 Prozentpunkte,
Rang 4) und Essen (+ 0,2 Prozentpunkte, Rang 14) an. Bonn macht demnach auch den
größten Sprung nach vorne und verbesserte sich vom neunten auf den vierten
Platz. Duisburg gab die rote Laterne ab an Leipzig und verbesserte sich um drei
Plätze. Am stärksten zurück ging die Zufriedenheit in Bochum (- 3,6
Prozentpunkte, Rang 16) und München (- 2,9 Prozentpunkte, Rang 8). Neben Leipzig
bilden Bremen und Wuppertal das Trio auf den hinteren Plätzen.
Mit Geld arbeiten macht glücklich
Ein Blick auf die Branchen zeigt: Besonders glücklich sind Angestellte in
Branchen, in denen Geld und Zahlen eine entscheidende Rolle spielen. Am
zufriedensten sind demnach Beschäftigte im Bereich Steuerberatung und
Wirtschaftsprüfung (72,5 Prozent), gefolgt vom Bankenwesen und dem
Energie-Sektor, die mit jeweils 67 Prozent gemeinsam auf Platz zwei liegen. Am
hinteren Ende des Branchenvergleichs befinden sich die Beschäftigten aus den
Bereichen Kunst und Kultur, Druck und Verpackung sowie dem Handel. Einen
besonders starken Rückgang verzeichnete indes die Branche Hotels und
Beherbergungen, die sich um sechs Plätze auf Rang 21 verschlechterte.
Trotz zahlreicher Krisen - die allgemeine Zufriedenheit bleibt relativ stabil
Obwohl die bundesweite Zufriedenheit insgesamt leicht auf 53,1 Prozent gesunken
ist, zeigt ein Vergleich mit den Vorjahren, dass sich der Abwärtstrend zunehmend
verlangsamt. So lag die Zufriedenheit im Jahr 2023 noch bei 56,3 Prozent und im
