    Bielefeld, Stuttgart und Hannover an der Spitze

    Hamburg/Wien (ots) - Auswertung von fast 500.000 Arbeitgeber-Bewertungen für den
    kununu Zufriedenheitsatlas 2025 zeigt: Zufriedenheit am Arbeitsplatz nimmt
    leicht ab

    Menschen aus Bielefeld sind mit ihrem Arbeitgeber am zufriedensten. Stuttgart,
    der Spitzenreiter aus dem Vorjahr, rutscht auf den zweiten Platz, gefolgt von
    Hannover. Unter den Bundesländern hat Hamburg die höchste Jobzufriedenheit
    vorzuweisen, gefolgt von Baden-Württemberg und Bayern. Das ist ein Ergebnis des
    kununu Zufriedenheitsatlas 2025, für den die Arbeitgeber-Vergleichsplattform
    insgesamt 477.526 Bewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten ausgewertet hat.
    Demnach ging die bundesweite Zufriedenheit am Arbeitsplatz im Vergleich zum
    Vorjahr um einen knappen Prozentpunkt leicht zurück auf 53,1 Prozent. Der
    allgemeine Abwärtstrend aus den vergangenen Jahren verlangsamt sich damit - 2023
    lag die Zufriedenheit noch bei 56,3 Prozent.

    Anstiege der Zufriedenheit nur in Bonn, Essen und Duisburg

    Der Rückgang der allgemeinen Zufriedenheit spiegelt sich auch in den deutschen
    Städten wider. Unter den 20 größten deutschen Städten steigt die Zufriedenheit
    lediglich in Duisburg (+ 1,1 Prozentpunkte, Rang 17), Bonn (+ 0,4 Prozentpunkte,
    Rang 4) und Essen (+ 0,2 Prozentpunkte, Rang 14) an. Bonn macht demnach auch den
    größten Sprung nach vorne und verbesserte sich vom neunten auf den vierten
    Platz. Duisburg gab die rote Laterne ab an Leipzig und verbesserte sich um drei
    Plätze. Am stärksten zurück ging die Zufriedenheit in Bochum (- 3,6
    Prozentpunkte, Rang 16) und München (- 2,9 Prozentpunkte, Rang 8). Neben Leipzig
    bilden Bremen und Wuppertal das Trio auf den hinteren Plätzen.

    Mit Geld arbeiten macht glücklich

    Ein Blick auf die Branchen zeigt: Besonders glücklich sind Angestellte in
    Branchen, in denen Geld und Zahlen eine entscheidende Rolle spielen. Am
    zufriedensten sind demnach Beschäftigte im Bereich Steuerberatung und
    Wirtschaftsprüfung (72,5 Prozent), gefolgt vom Bankenwesen und dem
    Energie-Sektor, die mit jeweils 67 Prozent gemeinsam auf Platz zwei liegen. Am
    hinteren Ende des Branchenvergleichs befinden sich die Beschäftigten aus den
    Bereichen Kunst und Kultur, Druck und Verpackung sowie dem Handel. Einen
    besonders starken Rückgang verzeichnete indes die Branche Hotels und
    Beherbergungen, die sich um sechs Plätze auf Rang 21 verschlechterte.

    Trotz zahlreicher Krisen - die allgemeine Zufriedenheit bleibt relativ stabil

    Obwohl die bundesweite Zufriedenheit insgesamt leicht auf 53,1 Prozent gesunken
    ist, zeigt ein Vergleich mit den Vorjahren, dass sich der Abwärtstrend zunehmend
    verlangsamt. So lag die Zufriedenheit im Jahr 2023 noch bei 56,3 Prozent und im
    Autor
    news aktuell
