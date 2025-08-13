Bielefeld, Stuttgart und Hannover an der Spitze

Hamburg/Wien (ots) - Auswertung von fast 500.000 Arbeitgeber-Bewertungen für den

kununu Zufriedenheitsatlas 2025 zeigt: Zufriedenheit am Arbeitsplatz nimmt

leicht ab



Menschen aus Bielefeld sind mit ihrem Arbeitgeber am zufriedensten. Stuttgart,

der Spitzenreiter aus dem Vorjahr, rutscht auf den zweiten Platz, gefolgt von

Hannover. Unter den Bundesländern hat Hamburg die höchste Jobzufriedenheit

vorzuweisen, gefolgt von Baden-Württemberg und Bayern. Das ist ein Ergebnis des

kununu Zufriedenheitsatlas 2025, für den die Arbeitgeber-Vergleichsplattform

insgesamt 477.526 Bewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten ausgewertet hat.

Demnach ging die bundesweite Zufriedenheit am Arbeitsplatz im Vergleich zum

Vorjahr um einen knappen Prozentpunkt leicht zurück auf 53,1 Prozent. Der

allgemeine Abwärtstrend aus den vergangenen Jahren verlangsamt sich damit - 2023

lag die Zufriedenheit noch bei 56,3 Prozent.





