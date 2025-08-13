Ein Chefredakteursteam für 32 Zeitungstitel (FOTO)
Flensburg/Osnabrück (ots) - Die Chefredaktion der Unternehmensgruppe NOZ/mh:n
stellt sich neu auf. Ziel ist es, für jeden der vier Chefredakteure, Burkhard
Ewert, Gerrit Bastian Mathiesen, Louisa Riepe und Jan Schönstedt, Freiräume zu
schaffen, um die jeweiligen Stärken besser nutzen zu können. Dafür hat das
Medienhaus Querschnittsaufgaben verteilt, Doppelstrukturen aufgehoben und
Schnittstellen klar definiert. Im Ergebnis verantworten die Chefredakteure ab
sofort alle Titel und Produkte der Gruppe als Team und leiten auch das gut 380
Personen umfassende Redaktionsteam gemeinsam.
"Es geht uns um die Balance zwischen publizistischer Wirksamkeit, verlässlicher
Organisation und wirtschaftlicher Zielerreichung", kommentiert Burkhard Ewert ,
der seit 2011 der Chefredaktion der NOZ und ihrer Unterausgaben angehört. Der
NOZ-Chefredakteur hat die Verantwortung für den gesamten Mantel aller Titel
inne, führt das übergreifende Chefredaktions-Büro hinsichtlich redaktioneller
Inhalte und die Geschäfte der im Juni 2025 neu gegründeten NOZ/mh:n PAGE mit
Fokus auf Partnerschaften mit externen Kunden. Außerdem verantwortet Burkhard
Ewert die Contententwicklung und die Abstimmung mit den Herausgebern.
Louisa Riepe , seit 2023 Chefredakteurin der Neuen Osnabrücker Zeitung, führt
künftig die Regio-Redaktionen der NOZ, die Live Center der Gesamtredaktion von
NOZ und sh:z und verantwortet für den Verbund die Aufgabenbereiche
Weiterentwicklung und Innovationen. "Unsere Aufgabe ist es, journalistische
Angebote stetig weiterzudenken - nah an den Menschen, nah an der Region, und mit
dem klaren Ziel, unsere Relevanz langfristig zu sichern", erläutert Louisa
Riepe.
Die umfassende Verantwortung für die Regio-Redaktionen des sh:z übernimmt Jan
Schönstedt . Er ist seit 2023 Chefredakteur beim sh:z und seit 2025 gemeinsam
mit Burkhard Ewert Geschäftsführer der NOZ/mh:n PAGE. Ihm obliegt die operative
Erstverantwortung in der PAGE und auch die zukunftsgerichtete Auseinandersetzung
mit der Beziehung zwischen Lesern, Nutzern und Zeitung als Produkt. "Guter
Journalismus braucht ein Transportmittel. Das ist bis heute für viele Leser die
Zeitung, in Print oder als E-Paper. Für andere sind es bereits unsere digitalen
Angebote. Wir werden daran gemessen, wie wir unsere Nachrichten aufbereiten,
egal in welchem Produkt", erläutert Jan Schönstedt.
Den organisatorischen Rahmen der Gesamtredaktionen verantwortet Gerrit Bastian
Mathiesen . Er hat das Personal, die Wirtschaftlichkeit und die
medienrechtlichen Belange im Blick. Entsprechend führt er auch das mit
Management-Aufgaben betraute Büro der Chefredaktion. Zusätzlich verantwortet er
die Landesredaktion Schleswig-Holstein, das Wochenjournal "Schleswig-Holstein am
Wochenende" und den Sport. Er gehört ebenfalls seit 2023 der Chefredaktion des
sh:z an. "Die Gesamtredaktion umfasst heute gut 380 Redakteure an 26 Standorten.
Die Teams überraschen unsere Leser immer wieder mit neuen Sichtweisen und zeigen
die Vielfalt an Meinungen in einer immer komplexer werdenden Welt."
künftig die Regio-Redaktionen der NOZ, die Live Center der Gesamtredaktion von
NOZ und sh:z und verantwortet für den Verbund die Aufgabenbereiche
Weiterentwicklung und Innovationen. "Unsere Aufgabe ist es, journalistische
Angebote stetig weiterzudenken - nah an den Menschen, nah an der Region, und mit
dem klaren Ziel, unsere Relevanz langfristig zu sichern", erläutert Louisa
Riepe.
Die umfassende Verantwortung für die Regio-Redaktionen des sh:z übernimmt Jan
Schönstedt . Er ist seit 2023 Chefredakteur beim sh:z und seit 2025 gemeinsam
mit Burkhard Ewert Geschäftsführer der NOZ/mh:n PAGE. Ihm obliegt die operative
Erstverantwortung in der PAGE und auch die zukunftsgerichtete Auseinandersetzung
mit der Beziehung zwischen Lesern, Nutzern und Zeitung als Produkt. "Guter
Journalismus braucht ein Transportmittel. Das ist bis heute für viele Leser die
Zeitung, in Print oder als E-Paper. Für andere sind es bereits unsere digitalen
Angebote. Wir werden daran gemessen, wie wir unsere Nachrichten aufbereiten,
egal in welchem Produkt", erläutert Jan Schönstedt.
Den organisatorischen Rahmen der Gesamtredaktionen verantwortet Gerrit Bastian
Mathiesen . Er hat das Personal, die Wirtschaftlichkeit und die
medienrechtlichen Belange im Blick. Entsprechend führt er auch das mit
Management-Aufgaben betraute Büro der Chefredaktion. Zusätzlich verantwortet er
die Landesredaktion Schleswig-Holstein, das Wochenjournal "Schleswig-Holstein am
Wochenende" und den Sport. Er gehört ebenfalls seit 2023 der Chefredaktion des
sh:z an. "Die Gesamtredaktion umfasst heute gut 380 Redakteure an 26 Standorten.
Die Teams überraschen unsere Leser immer wieder mit neuen Sichtweisen und zeigen
die Vielfalt an Meinungen in einer immer komplexer werdenden Welt."
