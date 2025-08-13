    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Ein Chefredakteursteam für 32 Zeitungstitel (FOTO)

    Flensburg/Osnabrück (ots) - Die Chefredaktion der Unternehmensgruppe NOZ/mh:n
    stellt sich neu auf. Ziel ist es, für jeden der vier Chefredakteure, Burkhard
    Ewert, Gerrit Bastian Mathiesen, Louisa Riepe und Jan Schönstedt, Freiräume zu
    schaffen, um die jeweiligen Stärken besser nutzen zu können. Dafür hat das
    Medienhaus Querschnittsaufgaben verteilt, Doppelstrukturen aufgehoben und
    Schnittstellen klar definiert. Im Ergebnis verantworten die Chefredakteure ab
    sofort alle Titel und Produkte der Gruppe als Team und leiten auch das gut 380
    Personen umfassende Redaktionsteam gemeinsam.

    "Es geht uns um die Balance zwischen publizistischer Wirksamkeit, verlässlicher
    Organisation und wirtschaftlicher Zielerreichung", kommentiert Burkhard Ewert ,
    der seit 2011 der Chefredaktion der NOZ und ihrer Unterausgaben angehört. Der
    NOZ-Chefredakteur hat die Verantwortung für den gesamten Mantel aller Titel
    inne, führt das übergreifende Chefredaktions-Büro hinsichtlich redaktioneller
    Inhalte und die Geschäfte der im Juni 2025 neu gegründeten NOZ/mh:n PAGE mit
    Fokus auf Partnerschaften mit externen Kunden. Außerdem verantwortet Burkhard
    Ewert die Contententwicklung und die Abstimmung mit den Herausgebern.

    Louisa Riepe , seit 2023 Chefredakteurin der Neuen Osnabrücker Zeitung, führt
    künftig die Regio-Redaktionen der NOZ, die Live Center der Gesamtredaktion von
    NOZ und sh:z und verantwortet für den Verbund die Aufgabenbereiche
    Weiterentwicklung und Innovationen. "Unsere Aufgabe ist es, journalistische
    Angebote stetig weiterzudenken - nah an den Menschen, nah an der Region, und mit
    dem klaren Ziel, unsere Relevanz langfristig zu sichern", erläutert Louisa
    Riepe.

    Die umfassende Verantwortung für die Regio-Redaktionen des sh:z übernimmt Jan
    Schönstedt . Er ist seit 2023 Chefredakteur beim sh:z und seit 2025 gemeinsam
    mit Burkhard Ewert Geschäftsführer der NOZ/mh:n PAGE. Ihm obliegt die operative
    Erstverantwortung in der PAGE und auch die zukunftsgerichtete Auseinandersetzung
    mit der Beziehung zwischen Lesern, Nutzern und Zeitung als Produkt. "Guter
    Journalismus braucht ein Transportmittel. Das ist bis heute für viele Leser die
    Zeitung, in Print oder als E-Paper. Für andere sind es bereits unsere digitalen
    Angebote. Wir werden daran gemessen, wie wir unsere Nachrichten aufbereiten,
    egal in welchem Produkt", erläutert Jan Schönstedt.

    Den organisatorischen Rahmen der Gesamtredaktionen verantwortet Gerrit Bastian
    Mathiesen . Er hat das Personal, die Wirtschaftlichkeit und die
    medienrechtlichen Belange im Blick. Entsprechend führt er auch das mit
    Management-Aufgaben betraute Büro der Chefredaktion. Zusätzlich verantwortet er
    die Landesredaktion Schleswig-Holstein, das Wochenjournal "Schleswig-Holstein am
    Wochenende" und den Sport. Er gehört ebenfalls seit 2023 der Chefredaktion des
    sh:z an. "Die Gesamtredaktion umfasst heute gut 380 Redakteure an 26 Standorten.
    Die Teams überraschen unsere Leser immer wieder mit neuen Sichtweisen und zeigen
    die Vielfalt an Meinungen in einer immer komplexer werdenden Welt."

    Pressekontakt:

    Salloa Lange
    Leitung Gruppenkommunikation NOZ/mh:n
    Telefon: 0171-529 33 55
    Mail: mailto:salloa.lange@noz.de
    http://www.noz-mhn.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179965/6095732
    OTS: Unternehmensgruppe NOZ/mh:n




