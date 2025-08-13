Ein Chefredakteursteam für 32 Zeitungstitel (FOTO)

Flensburg/Osnabrück (ots) - Die Chefredaktion der Unternehmensgruppe NOZ/mh:n

stellt sich neu auf. Ziel ist es, für jeden der vier Chefredakteure, Burkhard

Ewert, Gerrit Bastian Mathiesen, Louisa Riepe und Jan Schönstedt, Freiräume zu

schaffen, um die jeweiligen Stärken besser nutzen zu können. Dafür hat das

Medienhaus Querschnittsaufgaben verteilt, Doppelstrukturen aufgehoben und

Schnittstellen klar definiert. Im Ergebnis verantworten die Chefredakteure ab

sofort alle Titel und Produkte der Gruppe als Team und leiten auch das gut 380

Personen umfassende Redaktionsteam gemeinsam.



"Es geht uns um die Balance zwischen publizistischer Wirksamkeit, verlässlicher

Organisation und wirtschaftlicher Zielerreichung", kommentiert Burkhard Ewert ,

der seit 2011 der Chefredaktion der NOZ und ihrer Unterausgaben angehört. Der

NOZ-Chefredakteur hat die Verantwortung für den gesamten Mantel aller Titel

inne, führt das übergreifende Chefredaktions-Büro hinsichtlich redaktioneller

Inhalte und die Geschäfte der im Juni 2025 neu gegründeten NOZ/mh:n PAGE mit

Fokus auf Partnerschaften mit externen Kunden. Außerdem verantwortet Burkhard

Ewert die Contententwicklung und die Abstimmung mit den Herausgebern.





Louisa Riepe , seit 2023 Chefredakteurin der Neuen Osnabrücker Zeitung, führt

künftig die Regio-Redaktionen der NOZ, die Live Center der Gesamtredaktion von

NOZ und sh:z und verantwortet für den Verbund die Aufgabenbereiche

Weiterentwicklung und Innovationen. "Unsere Aufgabe ist es, journalistische

Angebote stetig weiterzudenken - nah an den Menschen, nah an der Region, und mit

dem klaren Ziel, unsere Relevanz langfristig zu sichern", erläutert Louisa

Riepe.



Die umfassende Verantwortung für die Regio-Redaktionen des sh:z übernimmt Jan

Schönstedt . Er ist seit 2023 Chefredakteur beim sh:z und seit 2025 gemeinsam

mit Burkhard Ewert Geschäftsführer der NOZ/mh:n PAGE. Ihm obliegt die operative

Erstverantwortung in der PAGE und auch die zukunftsgerichtete Auseinandersetzung

mit der Beziehung zwischen Lesern, Nutzern und Zeitung als Produkt. "Guter

Journalismus braucht ein Transportmittel. Das ist bis heute für viele Leser die

Zeitung, in Print oder als E-Paper. Für andere sind es bereits unsere digitalen

Angebote. Wir werden daran gemessen, wie wir unsere Nachrichten aufbereiten,

egal in welchem Produkt", erläutert Jan Schönstedt.



Den organisatorischen Rahmen der Gesamtredaktionen verantwortet Gerrit Bastian

Mathiesen . Er hat das Personal, die Wirtschaftlichkeit und die

medienrechtlichen Belange im Blick. Entsprechend führt er auch das mit

Management-Aufgaben betraute Büro der Chefredaktion. Zusätzlich verantwortet er

die Landesredaktion Schleswig-Holstein, das Wochenjournal "Schleswig-Holstein am

Wochenende" und den Sport. Er gehört ebenfalls seit 2023 der Chefredaktion des

sh:z an. "Die Gesamtredaktion umfasst heute gut 380 Redakteure an 26 Standorten.

Die Teams überraschen unsere Leser immer wieder mit neuen Sichtweisen und zeigen

die Vielfalt an Meinungen in einer immer komplexer werdenden Welt."



