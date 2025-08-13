Teilzeitquote bei Lehrkräften an allgemeinbildenden Schulen auf 43,1 % im Schuljahr 2023/24 gestiegen

WIESBADEN (ots) -



- Teilzeitquote bei Lehrkräften auf neuem Höchststand

- Hamburg mit höchster, Thüringen mit niedrigster Teilzeitquote

- Gut ein Drittel der Lehrerinnen und Lehrer ist 50 Jahre und älter



Mit Beginn des neuen Schuljahres wird vielerorts über den steigenden

Lehrkräftebedarf an den Schulen diskutiert. Dabei steht häufig auch der

Beschäftigungsumfang von Lehrerinnen und Lehrern im Fokus. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren im Schuljahr 2023/2024 deutschlandweit rund

739 500 Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen tätig - davon 43,1 % in

Teilzeit. Damit war die Teilzeitquote bei Lehrkräften etwas höher als im

Schuljahr zuvor (42,3 %) und auf einem neuen Höchststand. Besonders Frauen

reduzieren häufig ihre Arbeitszeit: Im Schuljahr 2023/2024 war die Teilzeitquote

bei Lehrerinnen (50,7 %) mehr als doppelt so hoch wie bei Lehrern (22,6 %).





Teilzeitquote bei Lehrkräften überdurchschnittlich hoch



Im Vergleich zu anderen abhängig Beschäftigten ist die Teilzeitquote bei

Lehrkräften an allgemeinbildenden Schulen mit 43,1 % überdurchschnittlich hoch.

So arbeiteten im Jahr 2023 über alle Wirtschaftsbereiche hinweg 30,9 % der

abhängig Beschäftigten in Teilzeit. Ein Grund für die höhere Teilzeitquote von

Lehrerinnen und Lehrern ist der vergleichsweise hohe Frauenanteil: Während

Frauen im Schuljahr 2023/2024 fast drei Viertel (73,1 %) des Lehrpersonals an

allgemeinbildenden Schulen ausmachten, stellten sie knapp die Hälfte (48,1 %)

der abhängig Beschäftigten aller Wirtschaftsbereiche im Jahr 2023.



Mehr als die Hälfte der Lehrkräfte in Bremen, Hamburg und Baden-Württemberg

arbeiten in Teilzeit



Im Hinblick auf den Anteil der Teilzeitkräfte unter den Lehrerinnen und Lehrern

zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern. Während in

Hamburg (55,0 %), Bremen (52,2 %) und Baden-Württemberg (50,1 %) im Schuljahr

2023/2024 mehr als die Hälfte des Lehrpersonals an allgemeinbildenden Schulen

einer Teilzeitbeschäftigung nachging, traf dies nur auf knapp jede vierte

Lehrkraft in Thüringen (23,0 %) und Sachsen-Anhalt (23,1 %) zu.



Jede zehnte Lehrkraft ist 60 Jahre und älter



Wichtig zur Einschätzung des künftigen Bedarfs an neuen Lehrkräften ist die

Altersstruktur innerhalb der Berufsgruppe. Gut ein Viertel (25,4 %) der

Lehrkräfte im Schuljahr 2023/2024 war zwischen 50 und 59 Jahre alt, weitere 10,3

% waren 60 Jahre und älter. Mehr als jede dritte Lehrkraft (35,7 %) war demnach

50 Jahre und älter. Im Vergleich dazu fällt der Anteil der jüngeren Lehrkräfte

geringer aus: Die unter 35-Jährigen machten gut ein Fünftel (20,8 %) des

Lehrpersonals an allgemeinbildenden Schulen aus.



Auch hinsichtlich der Altersstruktur bestehen große Unterschiede zwischen den

Bundesländern: In Sachsen-Anhalt war mehr als die Hälfte (54,0 %) der Lehrkräfte

50 Jahre und älter, in Thüringen 50,0 %. Am niedrigsten war der Anteil dieser

Altersgruppe im Saarland (28,4 %) und in Bremen (30,1 %).



Methodische Hinweise:



Betrachtet werden hier nur die vollzeit- und teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte,

stundenweise Beschäftigte werden nicht berücksichtigt.



Die Teilzeitquote sowie der Frauenanteil über alle Wirtschaftsbereiche hinweg

stammen aus den Ergebnissen des Mikrozensus 2023.



Weitere Informationen:



Weiterführende Daten zu Quer- und Seiteneinsteigerinnen und -einsteigern unter

Lehrkräften, zu Studienanfängerinnen und -anfängern im Lehramtsstudium sowie zu

Absolventinnen und Absolventen eines solchen Studiums bietet die

Pressemitteilung Nr. N030 vom 4. Juni 2025.



Einen Gesamtüberblick über die Bildungssituation in Deutschland von der Schule

über die Berufsbildung bis zur Hochschule bietet die Themenseite

Bildungsindikatoren.



Mehr Daten zu den allgemeinbildenden Schulen enthält auch der Statistische

Bericht zum Schuljahr 2023/2024.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



