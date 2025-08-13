    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Teilzeitquote bei Lehrkräften an allgemeinbildenden Schulen auf 43,1 % im Schuljahr 2023/24 gestiegen

    WIESBADEN (ots) -

    - Teilzeitquote bei Lehrkräften auf neuem Höchststand
    - Hamburg mit höchster, Thüringen mit niedrigster Teilzeitquote
    - Gut ein Drittel der Lehrerinnen und Lehrer ist 50 Jahre und älter

    Mit Beginn des neuen Schuljahres wird vielerorts über den steigenden
    Lehrkräftebedarf an den Schulen diskutiert. Dabei steht häufig auch der
    Beschäftigungsumfang von Lehrerinnen und Lehrern im Fokus. Wie das Statistische
    Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren im Schuljahr 2023/2024 deutschlandweit rund
    739 500 Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen tätig - davon 43,1 % in
    Teilzeit. Damit war die Teilzeitquote bei Lehrkräften etwas höher als im
    Schuljahr zuvor (42,3 %) und auf einem neuen Höchststand. Besonders Frauen
    reduzieren häufig ihre Arbeitszeit: Im Schuljahr 2023/2024 war die Teilzeitquote
    bei Lehrerinnen (50,7 %) mehr als doppelt so hoch wie bei Lehrern (22,6 %).

    Teilzeitquote bei Lehrkräften überdurchschnittlich hoch

    Im Vergleich zu anderen abhängig Beschäftigten ist die Teilzeitquote bei
    Lehrkräften an allgemeinbildenden Schulen mit 43,1 % überdurchschnittlich hoch.
    So arbeiteten im Jahr 2023 über alle Wirtschaftsbereiche hinweg 30,9 % der
    abhängig Beschäftigten in Teilzeit. Ein Grund für die höhere Teilzeitquote von
    Lehrerinnen und Lehrern ist der vergleichsweise hohe Frauenanteil: Während
    Frauen im Schuljahr 2023/2024 fast drei Viertel (73,1 %) des Lehrpersonals an
    allgemeinbildenden Schulen ausmachten, stellten sie knapp die Hälfte (48,1 %)
    der abhängig Beschäftigten aller Wirtschaftsbereiche im Jahr 2023.

    Mehr als die Hälfte der Lehrkräfte in Bremen, Hamburg und Baden-Württemberg
    arbeiten in Teilzeit

    Im Hinblick auf den Anteil der Teilzeitkräfte unter den Lehrerinnen und Lehrern
    zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern. Während in
    Hamburg (55,0 %), Bremen (52,2 %) und Baden-Württemberg (50,1 %) im Schuljahr
    2023/2024 mehr als die Hälfte des Lehrpersonals an allgemeinbildenden Schulen
    einer Teilzeitbeschäftigung nachging, traf dies nur auf knapp jede vierte
    Lehrkraft in Thüringen (23,0 %) und Sachsen-Anhalt (23,1 %) zu.

    Jede zehnte Lehrkraft ist 60 Jahre und älter

    Wichtig zur Einschätzung des künftigen Bedarfs an neuen Lehrkräften ist die
    Altersstruktur innerhalb der Berufsgruppe. Gut ein Viertel (25,4 %) der
    Lehrkräfte im Schuljahr 2023/2024 war zwischen 50 und 59 Jahre alt, weitere 10,3
    % waren 60 Jahre und älter. Mehr als jede dritte Lehrkraft (35,7 %) war demnach
    50 Jahre und älter. Im Vergleich dazu fällt der Anteil der jüngeren Lehrkräfte
    geringer aus: Die unter 35-Jährigen machten gut ein Fünftel (20,8 %) des
    Lehrpersonals an allgemeinbildenden Schulen aus.

    Auch hinsichtlich der Altersstruktur bestehen große Unterschiede zwischen den
    Bundesländern: In Sachsen-Anhalt war mehr als die Hälfte (54,0 %) der Lehrkräfte
    50 Jahre und älter, in Thüringen 50,0 %. Am niedrigsten war der Anteil dieser
    Altersgruppe im Saarland (28,4 %) und in Bremen (30,1 %).

    Methodische Hinweise:

    Betrachtet werden hier nur die vollzeit- und teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte,
    stundenweise Beschäftigte werden nicht berücksichtigt.

    Die Teilzeitquote sowie der Frauenanteil über alle Wirtschaftsbereiche hinweg
    stammen aus den Ergebnissen des Mikrozensus 2023.

    Weitere Informationen:

    Weiterführende Daten zu Quer- und Seiteneinsteigerinnen und -einsteigern unter
    Lehrkräften, zu Studienanfängerinnen und -anfängern im Lehramtsstudium sowie zu
    Absolventinnen und Absolventen eines solchen Studiums bietet die
    Pressemitteilung Nr. N030 vom 4. Juni 2025.

    Einen Gesamtüberblick über die Bildungssituation in Deutschland von der Schule
    über die Berufsbildung bis zur Hochschule bietet die Themenseite
    Bildungsindikatoren.

    Mehr Daten zu den allgemeinbildenden Schulen enthält auch der Statistische
    Bericht zum Schuljahr 2023/2024.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    Weitere Auskünfte:
    Pressestelle
    Telefon: +49 611 75 3444
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6095734
    OTS: Statistisches Bundesamt




    Verfasst von news aktuell
