Teilzeitquote bei Lehrkräften an allgemeinbildenden Schulen auf 43,1 % im Schuljahr 2023/24 gestiegen
- Teilzeitquote bei Lehrkräften auf neuem Höchststand
- Hamburg mit höchster, Thüringen mit niedrigster Teilzeitquote
- Gut ein Drittel der Lehrerinnen und Lehrer ist 50 Jahre und älter
Mit Beginn des neuen Schuljahres wird vielerorts über den steigenden
Lehrkräftebedarf an den Schulen diskutiert. Dabei steht häufig auch der
Beschäftigungsumfang von Lehrerinnen und Lehrern im Fokus. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren im Schuljahr 2023/2024 deutschlandweit rund
739 500 Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen tätig - davon 43,1 % in
Teilzeit. Damit war die Teilzeitquote bei Lehrkräften etwas höher als im
Schuljahr zuvor (42,3 %) und auf einem neuen Höchststand. Besonders Frauen
reduzieren häufig ihre Arbeitszeit: Im Schuljahr 2023/2024 war die Teilzeitquote
bei Lehrerinnen (50,7 %) mehr als doppelt so hoch wie bei Lehrern (22,6 %).
Teilzeitquote bei Lehrkräften überdurchschnittlich hoch
Im Vergleich zu anderen abhängig Beschäftigten ist die Teilzeitquote bei
Lehrkräften an allgemeinbildenden Schulen mit 43,1 % überdurchschnittlich hoch.
So arbeiteten im Jahr 2023 über alle Wirtschaftsbereiche hinweg 30,9 % der
abhängig Beschäftigten in Teilzeit. Ein Grund für die höhere Teilzeitquote von
Lehrerinnen und Lehrern ist der vergleichsweise hohe Frauenanteil: Während
Frauen im Schuljahr 2023/2024 fast drei Viertel (73,1 %) des Lehrpersonals an
allgemeinbildenden Schulen ausmachten, stellten sie knapp die Hälfte (48,1 %)
der abhängig Beschäftigten aller Wirtschaftsbereiche im Jahr 2023.
Mehr als die Hälfte der Lehrkräfte in Bremen, Hamburg und Baden-Württemberg
arbeiten in Teilzeit
Im Hinblick auf den Anteil der Teilzeitkräfte unter den Lehrerinnen und Lehrern
zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern. Während in
Hamburg (55,0 %), Bremen (52,2 %) und Baden-Württemberg (50,1 %) im Schuljahr
2023/2024 mehr als die Hälfte des Lehrpersonals an allgemeinbildenden Schulen
einer Teilzeitbeschäftigung nachging, traf dies nur auf knapp jede vierte
Lehrkraft in Thüringen (23,0 %) und Sachsen-Anhalt (23,1 %) zu.
Jede zehnte Lehrkraft ist 60 Jahre und älter
Wichtig zur Einschätzung des künftigen Bedarfs an neuen Lehrkräften ist die
Altersstruktur innerhalb der Berufsgruppe. Gut ein Viertel (25,4 %) der
Lehrkräfte im Schuljahr 2023/2024 war zwischen 50 und 59 Jahre alt, weitere 10,3
% waren 60 Jahre und älter. Mehr als jede dritte Lehrkraft (35,7 %) war demnach
50 Jahre und älter. Im Vergleich dazu fällt der Anteil der jüngeren Lehrkräfte
geringer aus: Die unter 35-Jährigen machten gut ein Fünftel (20,8 %) des
Lehrpersonals an allgemeinbildenden Schulen aus.
Auch hinsichtlich der Altersstruktur bestehen große Unterschiede zwischen den
Bundesländern: In Sachsen-Anhalt war mehr als die Hälfte (54,0 %) der Lehrkräfte
50 Jahre und älter, in Thüringen 50,0 %. Am niedrigsten war der Anteil dieser
Altersgruppe im Saarland (28,4 %) und in Bremen (30,1 %).
Methodische Hinweise:
Betrachtet werden hier nur die vollzeit- und teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte,
stundenweise Beschäftigte werden nicht berücksichtigt.
Die Teilzeitquote sowie der Frauenanteil über alle Wirtschaftsbereiche hinweg
stammen aus den Ergebnissen des Mikrozensus 2023.
