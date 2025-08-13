+0,5 % gegenüber Juli 2024

WIESBADEN (ots) - Großhandelsverkaufspreise, Juli 2025



+0,5 % zum Vorjahresmonat



-0,1 % zum Vormonat



Die Verkaufspreise im Großhandel waren im Juli 2025 um 0,5 % höher als im Juli

2024. Im Juni 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei

+0,9 % gelegen, im Mai 2025 bei +0,4 %. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) weiter mitteilt, fielen die Großhandelspreise im Juli 2025 gegenüber

dem Vormonat Juni 2025 geringfügig um 0,1 %.



Gestiegene Preise für Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren sowie

für Nicht-Eisen-Erze, Nicht-Eisen-Metalle und Nicht-Eisen-Metallhalbzeug







Vorjahresmonat war im Juli 2025 der Preisanstieg bei Nahrungs- und

Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren. Die Preise lagen hier im Durchschnitt

3,5 % über denen von Juli 2024 (-0,6 % gegenüber Juni 2025). Insbesondere

Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze waren auf Großhandelsebene erheblich teurer als

ein Jahr zuvor (+16,0 %), gegenüber Juni 2025 sanken die Preise aber um 6,2 %.

Zucker, Süßwaren und Backwaren kosteten ebenfalls mehr als im Vorjahresmonat

(+15,0 %) und verteuerten sich auch im Vormonatsvergleich (+0,8 %). Ebenfalls

merklich mehr bezahlt werden musste binnen Jahresfrist für Fleisch und

Fleischwaren (+9,4 %), lebende Tiere (+8,4 %) sowie für

Eier, Speiseöle und Nahrungsfette (+7,3 %). Gegenüber Juni 2025 wurden die

Produkte hier billiger: lebende Tiere um 2,4 %, Milch, Milcherzeugnisse, Eier,

Speiseöle und Nahrungsfette um 0,4 % und Fleisch und Fleischwaren um 0,1 %.



Einen deutlichen Anstieg der Preise gegenüber dem Vorjahresmonat gab es auch im

Großhandel mit Nicht-Eisen-Erzen, Nicht-Eisen-Metallen und Halbzeug daraus

(+17,6 %). Sie sanken aber gegenüber Juni 2025 um 1,5 %.



Niedriger als im Juli 2024 waren dagegen die Preise im Großhandel mit festen

Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen (-5,7 %). Gegenüber Juni 2025 musste hier

aber 2,0 % mehr bezahlt werden.



Ebenfalls günstiger im Vorjahresvergleich waren auf Großhandelsebene

Altmaterial- und Reststoffe (-9,0 %). Gegenüber Juni 2025 wurden sie ebenfalls

billiger (-2,4 %). Niedrigere Preise gegenüber dem Vorjahresmonat und Vormonat

gab es auch im Großhandel mit Eisen, Stahl und Halbzeug daraus (-5,6 % gegenüber

Juli 2024; -0,2 % gegenüber Juni 2025) sowie mit Datenverarbeitungs- und

peripheren Geräten (-4,8 % gegenüber Juli 2024; -0,3 % gegenüber Juni 2025).



Weitere Informationen:



Alle aktuellen Ergebnisse enthält der Statistische Bericht "Index der

Großhandelsverkaufspreise". Lange Zeitreihen können über die Tabellen 61281-0002

und 61281-0004 in der Datenbank GENESIS-Online bezogen werden.



Die Großhandelsverkaufspreise sind auch im "Dashboard Konjunktur" verfügbar, das

Teil des "Dashboard Deutschland" (www.dashboard-deutschland.de) ist. In diesem

Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der

amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und

Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen, Energie und Ukraine. Mit dem

"Pulsmesser Wirtschaft" steht dort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung in

Echtzeit bereit.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



Weitere Auskünfte:

Großhandelsverkaufspreise

Telefon: +49 611 75 2995

www.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Statistisches Bundesamt

Pressestelle

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 611-75 34 44



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6095735

OTS: Statistisches Bundesamt







