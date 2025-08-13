    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Großhandelspreise im Juli 2025

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    +0,5 % gegenüber Juli 2024

    WIESBADEN (ots) - Großhandelsverkaufspreise, Juli 2025

    +0,5 % zum Vorjahresmonat

    -0,1 % zum Vormonat

    Die Verkaufspreise im Großhandel waren im Juli 2025 um 0,5 % höher als im Juli
    2024. Im Juni 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei
    +0,9 % gelegen, im Mai 2025 bei +0,4 %. Wie das Statistische Bundesamt
    (Destatis) weiter mitteilt, fielen die Großhandelspreise im Juli 2025 gegenüber
    dem Vormonat Juni 2025 geringfügig um 0,1 %.

    Gestiegene Preise für Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren sowie
    für Nicht-Eisen-Erze, Nicht-Eisen-Metalle und Nicht-Eisen-Metallhalbzeug

    Hauptursächlich für den Anstieg der Großhandelspreise insgesamt gegenüber dem
    Vorjahresmonat war im Juli 2025 der Preisanstieg bei Nahrungs- und
    Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren. Die Preise lagen hier im Durchschnitt
    3,5 % über denen von Juli 2024 (-0,6 % gegenüber Juni 2025). Insbesondere
    Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze waren auf Großhandelsebene erheblich teurer als
    ein Jahr zuvor (+16,0 %), gegenüber Juni 2025 sanken die Preise aber um 6,2 %.
    Zucker, Süßwaren und Backwaren kosteten ebenfalls mehr als im Vorjahresmonat
    (+15,0 %) und verteuerten sich auch im Vormonatsvergleich (+0,8 %). Ebenfalls
    merklich mehr bezahlt werden musste binnen Jahresfrist für Fleisch und
    Fleischwaren (+9,4 %), lebende Tiere (+8,4 %) sowie für Milch, Milcherzeugnisse,
    Eier, Speiseöle und Nahrungsfette (+7,3 %). Gegenüber Juni 2025 wurden die
    Produkte hier billiger: lebende Tiere um 2,4 %, Milch, Milcherzeugnisse, Eier,
    Speiseöle und Nahrungsfette um 0,4 % und Fleisch und Fleischwaren um 0,1 %.

    Einen deutlichen Anstieg der Preise gegenüber dem Vorjahresmonat gab es auch im
    Großhandel mit Nicht-Eisen-Erzen, Nicht-Eisen-Metallen und Halbzeug daraus
    (+17,6 %). Sie sanken aber gegenüber Juni 2025 um 1,5 %.

    Niedriger als im Juli 2024 waren dagegen die Preise im Großhandel mit festen
    Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen (-5,7 %). Gegenüber Juni 2025 musste hier
    aber 2,0 % mehr bezahlt werden.

    Ebenfalls günstiger im Vorjahresvergleich waren auf Großhandelsebene
    Altmaterial- und Reststoffe (-9,0 %). Gegenüber Juni 2025 wurden sie ebenfalls
    billiger (-2,4 %). Niedrigere Preise gegenüber dem Vorjahresmonat und Vormonat
    gab es auch im Großhandel mit Eisen, Stahl und Halbzeug daraus (-5,6 % gegenüber
    Juli 2024; -0,2 % gegenüber Juni 2025) sowie mit Datenverarbeitungs- und
    peripheren Geräten (-4,8 % gegenüber Juli 2024; -0,3 % gegenüber Juni 2025).

    Weitere Informationen:

    Alle aktuellen Ergebnisse enthält der Statistische Bericht "Index der
    Großhandelsverkaufspreise". Lange Zeitreihen können über die Tabellen 61281-0002
    und 61281-0004 in der Datenbank GENESIS-Online bezogen werden.

    Die Großhandelsverkaufspreise sind auch im "Dashboard Konjunktur" verfügbar, das
    Teil des "Dashboard Deutschland" (www.dashboard-deutschland.de) ist. In diesem
    Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der
    amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und
    Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen, Energie und Ukraine. Mit dem
    "Pulsmesser Wirtschaft" steht dort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung in
    Echtzeit bereit.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    Weitere Auskünfte:
    Großhandelsverkaufspreise
    Telefon: +49 611 75 2995
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6095735
    OTS: Statistisches Bundesamt




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Großhandelspreise im Juli 2025 +0,5 % gegenüber Juli 2024 Großhandelsverkaufspreise, Juli 2025 +0,5 % zum Vorjahresmonat -0,1 % zum Vormonat Die Verkaufspreise im Großhandel waren im Juli 2025 um 0,5 % höher als im Juli 2024. Im Juni 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei +0,9 % …