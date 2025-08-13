Großhandelspreise im Juli 2025
+0,5 % gegenüber Juli 2024
WIESBADEN (ots) - Großhandelsverkaufspreise, Juli 2025
+0,5 % zum Vorjahresmonat
-0,1 % zum Vormonat
Die Verkaufspreise im Großhandel waren im Juli 2025 um 0,5 % höher als im Juli
2024. Im Juni 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei
+0,9 % gelegen, im Mai 2025 bei +0,4 %. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) weiter mitteilt, fielen die Großhandelspreise im Juli 2025 gegenüber
dem Vormonat Juni 2025 geringfügig um 0,1 %.
Gestiegene Preise für Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren sowie
für Nicht-Eisen-Erze, Nicht-Eisen-Metalle und Nicht-Eisen-Metallhalbzeug
Hauptursächlich für den Anstieg der Großhandelspreise insgesamt gegenüber dem
Vorjahresmonat war im Juli 2025 der Preisanstieg bei Nahrungs- und
Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren. Die Preise lagen hier im Durchschnitt
3,5 % über denen von Juli 2024 (-0,6 % gegenüber Juni 2025). Insbesondere
Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze waren auf Großhandelsebene erheblich teurer als
ein Jahr zuvor (+16,0 %), gegenüber Juni 2025 sanken die Preise aber um 6,2 %.
Zucker, Süßwaren und Backwaren kosteten ebenfalls mehr als im Vorjahresmonat
(+15,0 %) und verteuerten sich auch im Vormonatsvergleich (+0,8 %). Ebenfalls
merklich mehr bezahlt werden musste binnen Jahresfrist für Fleisch und
Fleischwaren (+9,4 %), lebende Tiere (+8,4 %) sowie für Milch, Milcherzeugnisse,
Eier, Speiseöle und Nahrungsfette (+7,3 %). Gegenüber Juni 2025 wurden die
Produkte hier billiger: lebende Tiere um 2,4 %, Milch, Milcherzeugnisse, Eier,
Speiseöle und Nahrungsfette um 0,4 % und Fleisch und Fleischwaren um 0,1 %.
Einen deutlichen Anstieg der Preise gegenüber dem Vorjahresmonat gab es auch im
Großhandel mit Nicht-Eisen-Erzen, Nicht-Eisen-Metallen und Halbzeug daraus
(+17,6 %). Sie sanken aber gegenüber Juni 2025 um 1,5 %.
Niedriger als im Juli 2024 waren dagegen die Preise im Großhandel mit festen
Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen (-5,7 %). Gegenüber Juni 2025 musste hier
aber 2,0 % mehr bezahlt werden.
Ebenfalls günstiger im Vorjahresvergleich waren auf Großhandelsebene
Altmaterial- und Reststoffe (-9,0 %). Gegenüber Juni 2025 wurden sie ebenfalls
billiger (-2,4 %). Niedrigere Preise gegenüber dem Vorjahresmonat und Vormonat
gab es auch im Großhandel mit Eisen, Stahl und Halbzeug daraus (-5,6 % gegenüber
Juli 2024; -0,2 % gegenüber Juni 2025) sowie mit Datenverarbeitungs- und
peripheren Geräten (-4,8 % gegenüber Juli 2024; -0,3 % gegenüber Juni 2025).
Weitere Informationen:
Alle aktuellen Ergebnisse enthält der Statistische Bericht "Index der
Großhandelsverkaufspreise". Lange Zeitreihen können über die Tabellen 61281-0002
und 61281-0004 in der Datenbank GENESIS-Online bezogen werden.
Die Großhandelsverkaufspreise sind auch im "Dashboard Konjunktur" verfügbar, das
Teil des "Dashboard Deutschland" (www.dashboard-deutschland.de) ist. In diesem
Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der
amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und
Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen, Energie und Ukraine. Mit dem
"Pulsmesser Wirtschaft" steht dort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung in
Echtzeit bereit.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
