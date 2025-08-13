    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Inflationsrate im Juli 2025 bei +2,0 % / Inflationsrate bleibt unverändert, Energiepreisentwicklung wirkt weiterhin dämpfend

    WIESBADEN (ots) - Verbraucherpreisindex, Juli 2025:

    +2,0 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)

    +0,3 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)

    Harmonisierter Verbraucherpreisindex, Juli 2025:

    +1,8 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)

    +0,4 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)

    Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen als Veränderung des
    Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - lag im Juli 2025 bei +2,0 %. Im
    Juni 2025 hatte sie ebenfalls +2,0 % betragen, nach jeweils +2,1 % im Mai und
    April 2025. "Die Inflationsrate hat sich seit Jahresbeginn stabilisiert und
    blieb erneut zwei Monate in Folge unverändert", sagt Ruth Brand, Präsidentin des
    Statistischen Bundesamtes (Destatis). "Der Rückgang der Energiepreise hält an
    und dämpft die Gesamtteuerung. Dagegen bleibt vor allem der Preisauftrieb bei
    Dienstleistungen überdurchschnittlich und hebt die Inflationsrate." Gegenüber
    dem Vormonat Juni 2025 stiegen die Verbraucherpreise im Juli 2025 um 0,3 %.

    Energieprodukte verbilligten sich um 3,4 % gegenüber Juli 2024

    Die Preise für Energieprodukte lagen im Juli 2025 um 3,4 % niedriger als im
    Vorjahresmonat. Der Preisrückgang für Energie hat sich den dritten Monat in
    Folge abgeschwächt und fiel somit im Juli 2025 erneut etwas niedriger aus (Juni
    2025: -3,5 %). Binnen Jahresfrist gingen im Juli 2025 sowohl die Preise für
    Kraftstoffe (-4,5 %) als auch für Haushaltsenergie (-2,6 %) zurück. Insbesondere
    konnten die Verbraucherinnen und Verbraucher weiterhin von günstigeren Preisen
    für Brennholz, Holzpellets oder andere Brennstoffe (-5,3 %) sowie für leichtes
    Heizöl (-5,0 %) profitieren. Auch Strom (-2,0 %) und Fernwärme (-1,8 %)
    verbilligten sich gegenüber dem Vorjahresmonat. Etwas teurer als ein Jahr zuvor
    war hingegen Erdgas (+0,3 %).

    Nahrungsmittel verteuerten sich binnen Jahresfrist um 2,2 %

    Die Preise für Nahrungsmittel waren im Juli 2025 um 2,2 % höher als im
    Vorjahresmonat und lagen damit wieder knapp über der Gesamtteuerung. Im Juni
    2025 hatte der Preisauftrieb für Nahrungsmittel etwas niedriger bei +2,0 %
    gelegen. Von Juli 2024 bis Juli 2025 verteuerten sich vor allem Obst (+7,6 %)
    sowie Zucker, Marmelade, Honig und andere Süßwaren (+5,6 %). Auch für
    Molkereiprodukte und Eier (+4,1 %) fiel die Preiserhöhung deutlich aus. Daneben
    waren unterdurchschnittliche Preiserhöhungen zu beobachten, zum Beispiel bei
    Fisch, Fischwaren und Meeresfrüchten (+0,9 %) sowie bei Brot und
    Getreideerzeugnissen (+0,7 %). Günstiger als ein Jahr zuvor wurde hingegen vor
    allem Gemüse (-3,2 %). Im Einzelnen standen auffälligen Preiserhöhungen (zum
