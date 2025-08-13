Inflationsrate im Juli 2025 bei +2,0 % / Inflationsrate bleibt unverändert, Energiepreisentwicklung wirkt weiterhin dämpfend
WIESBADEN (ots) - Verbraucherpreisindex, Juli 2025:
+2,0 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)
+0,3 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)
Harmonisierter Verbraucherpreisindex, Juli 2025:
+2,0 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)
+0,3 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)
Harmonisierter Verbraucherpreisindex, Juli 2025:
+1,8 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)
+0,4 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)
Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen als Veränderung des
Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - lag im Juli 2025 bei +2,0 %. Im
Juni 2025 hatte sie ebenfalls +2,0 % betragen, nach jeweils +2,1 % im Mai und
April 2025. "Die Inflationsrate hat sich seit Jahresbeginn stabilisiert und
blieb erneut zwei Monate in Folge unverändert", sagt Ruth Brand, Präsidentin des
Statistischen Bundesamtes (Destatis). "Der Rückgang der Energiepreise hält an
und dämpft die Gesamtteuerung. Dagegen bleibt vor allem der Preisauftrieb bei
Dienstleistungen überdurchschnittlich und hebt die Inflationsrate." Gegenüber
dem Vormonat Juni 2025 stiegen die Verbraucherpreise im Juli 2025 um 0,3 %.
Energieprodukte verbilligten sich um 3,4 % gegenüber Juli 2024
Die Preise für Energieprodukte lagen im Juli 2025 um 3,4 % niedriger als im
Vorjahresmonat. Der Preisrückgang für Energie hat sich den dritten Monat in
Folge abgeschwächt und fiel somit im Juli 2025 erneut etwas niedriger aus (Juni
2025: -3,5 %). Binnen Jahresfrist gingen im Juli 2025 sowohl die Preise für
Kraftstoffe (-4,5 %) als auch für Haushaltsenergie (-2,6 %) zurück. Insbesondere
konnten die Verbraucherinnen und Verbraucher weiterhin von günstigeren Preisen
für Brennholz, Holzpellets oder andere Brennstoffe (-5,3 %) sowie für leichtes
Heizöl (-5,0 %) profitieren. Auch Strom (-2,0 %) und Fernwärme (-1,8 %)
verbilligten sich gegenüber dem Vorjahresmonat. Etwas teurer als ein Jahr zuvor
war hingegen Erdgas (+0,3 %).
Nahrungsmittel verteuerten sich binnen Jahresfrist um 2,2 %
Die Preise für Nahrungsmittel waren im Juli 2025 um 2,2 % höher als im
Vorjahresmonat und lagen damit wieder knapp über der Gesamtteuerung. Im Juni
2025 hatte der Preisauftrieb für Nahrungsmittel etwas niedriger bei +2,0 %
gelegen. Von Juli 2024 bis Juli 2025 verteuerten sich vor allem Obst (+7,6 %)
sowie Zucker, Marmelade, Honig und andere Süßwaren (+5,6 %). Auch für
Molkereiprodukte und Eier (+4,1 %) fiel die Preiserhöhung deutlich aus. Daneben
waren unterdurchschnittliche Preiserhöhungen zu beobachten, zum Beispiel bei
Fisch, Fischwaren und Meeresfrüchten (+0,9 %) sowie bei Brot und
Getreideerzeugnissen (+0,7 %). Günstiger als ein Jahr zuvor wurde hingegen vor
allem Gemüse (-3,2 %). Im Einzelnen standen auffälligen Preiserhöhungen (zum
