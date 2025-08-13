Neotech Metals ernennt Cushing zum Berater und begibt Optionen

Vancouver, British Columbia, 13. August 2025 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) („Neotech“ oder das „Unternehmen“), ein Mineralexplorationsunternehmen, freut sich, Dr. Alexander Cushing (PhD, MFin, P.Eng) als technischen Berater des Boards willkommen zu heißen.

Dr. Alexander Cushing ist ein hoch angesehener Metallurge mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz, die akademische Innovation mit praktischer Anwendung in der Erzaufbereitung verbindet. Mit zahlreichen Veröffentlichungen zu alternativen metallurgischen Verfahren, darunter Adsorptionstechniken, die entscheidend für die Wertschöpfung im Bereich der seltenen Erden und kritischen Mineralien sind, bringt Dr. Cushing ein tiefes technisches Fachwissen ein, das die Weiterentwicklung des Projektportfolios von Neotech direkt unterstützt. Seine Branchenerfahrung umfasst eine Tätigkeit bei SGS Lakefield, einem der weltweit führenden metallurgischen Labors, und seine derzeitige Position als unabhängiger Berater für komplexe Bergbauprojekte weltweit. In dieser Funktion bewertet er die metallurgische Leistung, zeichnet Rekultivierungsgarantien und bewertet sowohl technische als auch finanzielle Risiken bei der Erschließung von Edelmetallen, Basismetallen und seltenen Erden, wodurch er eine Schlüsselrolle bei der Maximierung des wirtschaftlichen Potenzials der Projekte von Neotech spielt.

„Wir freuen uns, Dr. Cushing in unserem Team willkommen zu heißen, während wir unsere technische Expertise weiter ausbauen“, sagte Reagan Glazier, CEO. „Sein umfassendes metallurgisches Wissen und seine Branchenerfahrung werden entscheidend dazu beitragen, unsere Projekte voranzubringen, Innovationen in der Aufbereitung voranzutreiben und letztlich erheblichen zukünftigen Mehrwert für unsere Aktionäre zu erschließen.“

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es 1.525.000 Optionen an Direktoren, leitende Angestellte, Mitarbeiter und Berater des Unternehmens ausgegeben hat. Die Optionen, die über einen Zeitraum von 12 Monaten unverfallbar werden, sind zu einem Preis von 0,40 $ für eine Laufzeit von fünf Jahren ausübbar.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Reagan Glazier, Chief Executive Officer

E-Mail: info@neotechmetals.com

Telefon: +1 403-815-6663

Über Neotech Metals Corp.