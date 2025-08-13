Gelbe Karte für 100 Tage Bundesregierung
Der Mittelstand zieht Bilanz
Berlin (ots) - Der Mittelstand zieht 100 Tage nach Amtsantritt der neuen
Bundesregierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz eine durchwachsene Bilanz. In
einer heute veröffentlichten Analyse bewertet Der Mittelstand. BVMW e.V. die
bisher beschlossenen wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Regierung und kommt zu
einem klaren Ergebnis: Für viele mittelständische Unternehmerinnen und
Unternehmer überwiegen bisher Ankündigungen, während spürbare Fortschritte auf
sich warten lassen.
Zwar wurden erste Schritte in die richtige Richtung unternommen, etwa die
Einführung eines Investitions-Boosters, die Gründung eines Digitalministeriums
oder die Ausweitung der steuerlichen Forschungszulage. Doch zentrale
Strukturreformen wie etwa beim Bürokratieabbau, einer Reform der
Sozialversicherungen und der Schaffung effektiver Investitionsanreize bleiben
bislang unkonkret oder werden um Jahre verschoben. Alle Maßnahmen stehen trotz
des neu geschaffenen Sondervermögens unter Finanzierungsvorbehalt. Kleine
Fortschritte aus Einzelmaßnahmen reichen in der Summe jedoch nicht aus, um die
Investitionszurückhaltung im Mittelstand aufzulösen. Dass die Stromsteuer nicht
wie im Koalitionsvertrag angekündigt für alle Unternehmen gesenkt wird, schürt
weiter Verunsicherung und lässt für die Zukunft nichts Gutes erahnen.
Bundesregierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz eine durchwachsene Bilanz. In
einer heute veröffentlichten Analyse bewertet Der Mittelstand. BVMW e.V. die
bisher beschlossenen wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Regierung und kommt zu
einem klaren Ergebnis: Für viele mittelständische Unternehmerinnen und
Unternehmer überwiegen bisher Ankündigungen, während spürbare Fortschritte auf
sich warten lassen.
Zwar wurden erste Schritte in die richtige Richtung unternommen, etwa die
Einführung eines Investitions-Boosters, die Gründung eines Digitalministeriums
oder die Ausweitung der steuerlichen Forschungszulage. Doch zentrale
Strukturreformen wie etwa beim Bürokratieabbau, einer Reform der
Sozialversicherungen und der Schaffung effektiver Investitionsanreize bleiben
bislang unkonkret oder werden um Jahre verschoben. Alle Maßnahmen stehen trotz
des neu geschaffenen Sondervermögens unter Finanzierungsvorbehalt. Kleine
Fortschritte aus Einzelmaßnahmen reichen in der Summe jedoch nicht aus, um die
Investitionszurückhaltung im Mittelstand aufzulösen. Dass die Stromsteuer nicht
wie im Koalitionsvertrag angekündigt für alle Unternehmen gesenkt wird, schürt
weiter Verunsicherung und lässt für die Zukunft nichts Gutes erahnen.
Christoph Ahlhaus, Bundesgeschäftsführer des BVMW, erklärt dazu:
"Die neue Regierung ist mit dem richtigen Anspruch gestartet, doch nun muss sie
den nächsten Gang einlegen. Nach 100 Tagen schwindet die anfängliche
Aufbruchsstimmung bereits wieder. Ankündigungen müssen endlich Umsetzungen
folgen. Der Mittelstand braucht keine Absichtserklärungen mehr, sondern
entschlossenes Handeln und konkrete Strukturreformen. Der Herbst muss endlich
die versprochene Wirtschaftswende bringen. Den Leistungsträgern in diesem Land
geht die Puste aus und die Geduld mit dieser Bundesregierung zu Ende."
Der BVMW fordert von der Bundesregierung nach der Sommerpause einen klaren
wirtschaftspolitischen Kurs mit verbindlichen Umsetzungsschritten. Nur ein
echter "Herbst des Handelns" kann die Wettbewerbsfähigkeit des
Wirtschaftsstandorts Deutschlands langfristig sichern.
Weiterführende Informationen sind in der detaillierten https://www.bvmw.de/uploa
ds/association/Downloads/Broschuere-100-Tage-Koalition-Analyse-der-Beschluesse-d
er-Bundesregierung-08-2025.pdf enthalten.
Über den Verband
Der Mittelstand. BVMW e.V. ist die größte, politisch unabhängige und
branchenübergreifende Interessenvereinigung des deutschen Mittelstands.
Weitere Informationen unter: http://www.bvmw.de
Pressekontakt:
Lutz Kordges
Potsdamer Straße 7
10785 Berlin
Telefon: 030 533206-302
mailto:presse@bvmw.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51921/6095744
OTS: Der Mittelstand. BVMW e. V.
"Die neue Regierung ist mit dem richtigen Anspruch gestartet, doch nun muss sie
den nächsten Gang einlegen. Nach 100 Tagen schwindet die anfängliche
Aufbruchsstimmung bereits wieder. Ankündigungen müssen endlich Umsetzungen
folgen. Der Mittelstand braucht keine Absichtserklärungen mehr, sondern
entschlossenes Handeln und konkrete Strukturreformen. Der Herbst muss endlich
die versprochene Wirtschaftswende bringen. Den Leistungsträgern in diesem Land
geht die Puste aus und die Geduld mit dieser Bundesregierung zu Ende."
Der BVMW fordert von der Bundesregierung nach der Sommerpause einen klaren
wirtschaftspolitischen Kurs mit verbindlichen Umsetzungsschritten. Nur ein
echter "Herbst des Handelns" kann die Wettbewerbsfähigkeit des
Wirtschaftsstandorts Deutschlands langfristig sichern.
Weiterführende Informationen sind in der detaillierten https://www.bvmw.de/uploa
ds/association/Downloads/Broschuere-100-Tage-Koalition-Analyse-der-Beschluesse-d
er-Bundesregierung-08-2025.pdf enthalten.
Über den Verband
Der Mittelstand. BVMW e.V. ist die größte, politisch unabhängige und
branchenübergreifende Interessenvereinigung des deutschen Mittelstands.
Weitere Informationen unter: http://www.bvmw.de
Pressekontakt:
Lutz Kordges
Potsdamer Straße 7
10785 Berlin
Telefon: 030 533206-302
mailto:presse@bvmw.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51921/6095744
OTS: Der Mittelstand. BVMW e. V.
Autor folgen