Der Mittelstand zieht Bilanz

Berlin (ots) - Der Mittelstand zieht 100 Tage nach Amtsantritt der neuen

Bundesregierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz eine durchwachsene Bilanz. In

einer heute veröffentlichten Analyse bewertet Der Mittelstand. BVMW e.V. die

bisher beschlossenen wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Regierung und kommt zu

einem klaren Ergebnis: Für viele mittelständische Unternehmerinnen und

Unternehmer überwiegen bisher Ankündigungen, während spürbare Fortschritte auf

sich warten lassen.



Zwar wurden erste Schritte in die richtige Richtung unternommen, etwa die

Einführung eines Investitions-Boosters, die Gründung eines Digitalministeriums

oder die Ausweitung der steuerlichen Forschungszulage. Doch zentrale

Strukturreformen wie etwa beim Bürokratieabbau, einer Reform der

Sozialversicherungen und der Schaffung effektiver Investitionsanreize bleiben

bislang unkonkret oder werden um Jahre verschoben. Alle Maßnahmen stehen trotz

des neu geschaffenen Sondervermögens unter Finanzierungsvorbehalt. Kleine

Fortschritte aus Einzelmaßnahmen reichen in der Summe jedoch nicht aus, um die

Investitionszurückhaltung im Mittelstand aufzulösen. Dass die Stromsteuer nicht

wie im Koalitionsvertrag angekündigt für alle Unternehmen gesenkt wird, schürt

weiter Verunsicherung und lässt für die Zukunft nichts Gutes erahnen.





Christoph Ahlhaus, Bundesgeschäftsführer des BVMW, erklärt dazu:



"Die neue Regierung ist mit dem richtigen Anspruch gestartet, doch nun muss sie

den nächsten Gang einlegen. Nach 100 Tagen schwindet die anfängliche

Aufbruchsstimmung bereits wieder. Ankündigungen müssen endlich Umsetzungen

folgen. Der Mittelstand braucht keine Absichtserklärungen mehr, sondern

entschlossenes Handeln und konkrete Strukturreformen. Der Herbst muss endlich

die versprochene Wirtschaftswende bringen. Den Leistungsträgern in diesem Land

geht die Puste aus und die Geduld mit dieser Bundesregierung zu Ende."



Der BVMW fordert von der Bundesregierung nach der Sommerpause einen klaren

wirtschaftspolitischen Kurs mit verbindlichen Umsetzungsschritten. Nur ein

echter "Herbst des Handelns" kann die Wettbewerbsfähigkeit des

Wirtschaftsstandorts Deutschlands langfristig sichern.



Weiterführende Informationen sind in der detaillierten https://www.bvmw.de/uploa

ds/association/Downloads/Broschuere-100-Tage-Koalition-Analyse-der-Beschluesse-d

er-Bundesregierung-08-2025.pdf enthalten.



