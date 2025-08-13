    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Der Mittelstand zieht Bilanz

    Berlin (ots) - Der Mittelstand zieht 100 Tage nach Amtsantritt der neuen
    Bundesregierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz eine durchwachsene Bilanz. In
    einer heute veröffentlichten Analyse bewertet Der Mittelstand. BVMW e.V. die
    bisher beschlossenen wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Regierung und kommt zu
    einem klaren Ergebnis: Für viele mittelständische Unternehmerinnen und
    Unternehmer überwiegen bisher Ankündigungen, während spürbare Fortschritte auf
    sich warten lassen.

    Zwar wurden erste Schritte in die richtige Richtung unternommen, etwa die
    Einführung eines Investitions-Boosters, die Gründung eines Digitalministeriums
    oder die Ausweitung der steuerlichen Forschungszulage. Doch zentrale
    Strukturreformen wie etwa beim Bürokratieabbau, einer Reform der
    Sozialversicherungen und der Schaffung effektiver Investitionsanreize bleiben
    bislang unkonkret oder werden um Jahre verschoben. Alle Maßnahmen stehen trotz
    des neu geschaffenen Sondervermögens unter Finanzierungsvorbehalt. Kleine
    Fortschritte aus Einzelmaßnahmen reichen in der Summe jedoch nicht aus, um die
    Investitionszurückhaltung im Mittelstand aufzulösen. Dass die Stromsteuer nicht
    wie im Koalitionsvertrag angekündigt für alle Unternehmen gesenkt wird, schürt
    weiter Verunsicherung und lässt für die Zukunft nichts Gutes erahnen.

    Christoph Ahlhaus, Bundesgeschäftsführer des BVMW, erklärt dazu:

    "Die neue Regierung ist mit dem richtigen Anspruch gestartet, doch nun muss sie
    den nächsten Gang einlegen. Nach 100 Tagen schwindet die anfängliche
    Aufbruchsstimmung bereits wieder. Ankündigungen müssen endlich Umsetzungen
    folgen. Der Mittelstand braucht keine Absichtserklärungen mehr, sondern
    entschlossenes Handeln und konkrete Strukturreformen. Der Herbst muss endlich
    die versprochene Wirtschaftswende bringen. Den Leistungsträgern in diesem Land
    geht die Puste aus und die Geduld mit dieser Bundesregierung zu Ende."

    Der BVMW fordert von der Bundesregierung nach der Sommerpause einen klaren
    wirtschaftspolitischen Kurs mit verbindlichen Umsetzungsschritten. Nur ein
    echter "Herbst des Handelns" kann die Wettbewerbsfähigkeit des
    Wirtschaftsstandorts Deutschlands langfristig sichern.

    Weiterführende Informationen sind in der detaillierten https://www.bvmw.de/uploa
    ds/association/Downloads/Broschuere-100-Tage-Koalition-Analyse-der-Beschluesse-d
    er-Bundesregierung-08-2025.pdf enthalten.

    Über den Verband

    Der Mittelstand. BVMW e.V. ist die größte, politisch unabhängige und
    branchenübergreifende Interessenvereinigung des deutschen Mittelstands.

    Weitere Informationen unter: http://www.bvmw.de

    Pressekontakt:

    Lutz Kordges
    Potsdamer Straße 7
    10785 Berlin
    Telefon: 030 533206-302
    mailto:presse@bvmw.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51921/6095744
    OTS: Der Mittelstand. BVMW e. V.




