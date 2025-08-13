China-Aktien starten wieder durch – diese beiden haben vorgelegt!

Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China zeichnet sich noch keine ab, immerhin eine weitere Fristverlängerung hat US-Präsident Donald Trump vor der Einführung weiterer Importzölle eingeräumt. Das verhalft chinesischen Basiswerten zu Kursgewinnen.

Am Mittwoch legten die Kurse vor allem in Honkong kräftig zu, wo der Leitindex Hang Seng 2,6 Prozent an Wert gewann. Vor allem Internet- und Technologiewerte waren gefragt. Alibaba verteuerte sich um 6,1 Prozent, für Baidu ging es um 4,1 Prozent nach oben. Unterdessen legte BYD um 3,3 Prozent zu, während Xiaomi mit einem Plus von 3,0 Prozent den von vielen Anlegerinnen und Anlegern erhofften Rebound einleiten konnte.

Tencent Music und Sea Limited gehen nach Zahlen durch die Decke

Bereits am Dienstag sorgten die Anteile des Musik-Streaming-Dienstleisters Tencent Music und des Tausendsassas Sea Limited für Furore. Beide legten nach überraschend guten Quartalszahlen kräftig zu und sorgten so für einen starken Auftakt in die Berichtssaison chinesischer Unternehmen.

Die Anteile von Tencent Music kletterten um 11,9 Prozent, nachdem das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 17,9 Prozent auf 1,18 Milliarden US-Dollar präsentierte und damit die Erwartungen um 70 Millionen US-Dollar schlagen konnte.

Auch beim Gewinn präsentierte sich das Unternehmen in einer guten Verfassung. Der pro ADR bereinigte Ertrag lag mit 0,23 US-Dollar um 3 Cent über den Erwartungen. Insgesamt erwirtschaftete das von Tencent abgespaltete Unternehmen einen auf die Anteilseigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von 336,0 Millionen US-Dollar. Das entspricht einer Nettomarge von 28,5 Prozent, was die hohe Ertragsstärke des Unternehmens unterstreicht.

Zwar fiel die Zahl monatlich aktiver User um 3,2 Prozent auf 553 Millionen, dafür konnte Tencent Music mehr Abonnementabschlüsse verzeichnen. Die zahlenden Nutzerinnen und Nutzer kletterten um 6,3 Prozent auf 124,4 Millionen und entsprach damit den Erwartungen. Dabei profitierte das Unternehmen auch von Partnerschaften mit den Fahrzeugherstellern Geely und Xiaomi, in deren Neufahrzeugen Premium-Abonnements angeboten werden.

Angaben zu den Finanzzielen machte der Konzern keine. Dafür hob er seine finanzielle Gesundheit hervor, für die Liquiditätsreserven in Höhe von 4,9 Milliarden US-Dollar sorgen, die damit rund ein Siebtel des Börsenwertes darstellen. Die Aktie ist auf bestem Wege, ihre mehr als vier Jahre alten Rekordnotierungen zu egalisieren.

Sogar um fast 20 Prozent auf ein neues Mehrjahreshoch ging es für die Aktie von Sea Limited hinaus, das von Singapur aus operiert. Das Internet-Unternehmen ist äußerst vielseitig und betreibt neben der Online-Spieleplattform Garena die E-Commerce-Plattform Shopee. Dazu kommt der Zahlungsdienstleister Monee.

Angesichts einer wachsenden Ausgabenbereitschaft in China und Südostasien explodierten die Geschäfte des Unternehmens im abgelaufenen Quartal. Die Erlöse legten um 38,1 Prozent auf 5,26 Milliarden US-Dollar zu, womit die Erwartungen um 300 Millionen US-Dollar geschlagen wurden.

Daher sahen es Investoren dem Unternehmen nach, dass die Gewinnerwartungen mit 0,65 US-Dollar pro ADR nicht ganz getroffen werden konnten und um 4 Cent unterboten worden. Insgesamt erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn in Höhe von 414,2 Millionen US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahresquartal einem Anstieg von 418,3 Prozent entspricht.

Als Wachstumstreiber entpuppte sich mit einem Umsatzwachstum von 70,0 Prozent Finanztochter Monee, doch auch im E-Commerce-Geschäft lief es nach einer Steigerung um 33,7 Prozent wieder deutlich besser. Hier hatte die Konsumzurückhaltung in China zu einer Wachstumsdelle geführt.

Mit dem kräftigen Kursanstieg setzte Sea Limited seine in den vergangenen sechs Quartalen makellose Bilanz fort. Jedes Mal in den letzten eineinhalb Jahren verteuerte sich die Aktie nach der Ergebnispräsentation deutlich.

Fazit: Diese Quartalszahlen stimmen zuversichtlich!

In China und Südostasien scheint das Geld wieder lockerer zu sitzen. Das hat Tencent Music und Sea Limited im vergangenen Quartal sehr starke Geschäfte beschert und zu kräftigen Kursgewinnen geführt. Ein gutes Omen auch für die bald bevorstehenden Quartalszahlen von Alibaba, Baidu, JD.com und Co.

Wenngleich sowohl Tencent Music als auch Sea Limited inzwischen sehr ertragsstark sind, liegen die Unternehmensbewertungen inzwischen deutlich über dem Niveau anderer China-Aktien. Anlegerinnen und Anleger dürfte daher gut beraten sein, auf Nachzügler zu setzen. Hierfür bietet sich vor allem die Aktie von Baidu an. Auch bei Alibaba stimmt die Bewertung noch.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

