TUI mit Gewinnrekord – Aktie segelt weiter aufwärts

Getragen wurde das Wachstum vor allem von Hotels & Resorts sowie der Kreuzfahrtsparte, die dank zwei neuer Schiffe, hoher Auslastung und gestiegener Preise ihr bereinigtes EBIT um 56 Prozent auf 142,7 Millionen Euro steigerte. Hotels & Resorts hielten das Ergebnis mit 130,9 Millionen Euro stabil, bei einer um 2 Prozentpunkte höheren Auslastung und einem durchschnittlichen Tagespreis von 88 Euro.

TUI hat im dritten Geschäftsquartal 2024/25 einen Rekord beim bereinigten operativen Ergebnis erzielt. Das bereinigte EBIT stieg um 38,3 Prozent auf 320,6 Millionen Euro und lag damit klar über den Erwartungen. Der Umsatz kletterte um 7,1 Prozent auf 6,2 Milliarden Euro, die Kundenzahl um 2 Prozent auf 5,9 Millionen.

Das Ostergeschäft fiel diesmal ins dritte Quartal und brachte rund 30 Millionen Euro zusätzlich. 86 Prozent des Sommerprogramms sind verkauft, die Preise liegen im Schnitt 3 Prozent über dem Vorjahresniveau. Dennoch dämpfen Hitzewellen am Mittelmeer und der Nahost-Krieg die Nachfrage, insbesondere in Deutschland, wo Buchungen 5 Prozent unter dem Vorjahr liegen.

Auch USA-Reisen gingen zurück, während Großbritannien leicht zulegte. "Wir gehen in Richtung Marge statt Menge", betonte CEO Sebastian Ebel. Individuelle, flexibel anpassbare Reisen wachsen zweistellig; die im Mai gestartete Plattform TUI Tours erlaubt Kunden, Bausteine selbst zusammenzustellen und kurzfristig zu ändern.

Regional schwächelte nur die Region West (Niederlande, Belgien, Frankreich). TUI reagiert dort mit Kostensenkungen, geändertem Vertriebskonzept und Personalabbau. Die Verschuldung sank auf 1,9 Milliarden Euro, 250 Millionen Euro aus einer neuen Anleihe fließen in den Kauf bisher geleaster Flugzeuge, um flexibler auf Währungs- und Marktchancen reagieren zu können. Ebel erwartet zudem pünktliche Boeing-Lieferungen im Herbst und Frühjahr.

Für das Gesamtjahr hob TUI die Gewinnprognose auf ein Plus von 9 bis 11 Prozent an, der Umsatzausblick liegt am unteren Ende der bisherigen Spanne (5 bis 10 Prozent). "Unsere Strategie zahlt sich aus", so Ebel. Die Aktie legte am Mittwoch nach den Zahlen zunächst um 1,7 Prozent auf 8,03 Euro zu, nachdem sie bereits am Vortag nach der Prognoseerhöhung 3,5 Prozent gestiegen war.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



