WARBURG RESEARCH stuft Deutsche Pfandbriefbank auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,30 Euro belassen. Wie erwartet habe die geplante Veräußerung des US-Geschäfts deutlich belastet, schrieb Andreas Pläsier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Story sei aber intakt, so der Experte. Er rechnet mit einer anziehenden Profitabilität des Immobilienfinanzierers./rob/mis/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,09 % und einem Kurs von 5,17EUR auf Tradegate (13. August 2025, 10:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Andreas Pläsier
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 8,30
Kursziel alt: 8,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
