    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Pfandbriefbank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Pfandbriefbank
    221 Aufrufe 221 0 Kommentare 0 Kommentare

    WARBURG RESEARCH stuft Deutsche Pfandbriefbank auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,30 Euro belassen. Wie erwartet habe die geplante Veräußerung des US-Geschäfts deutlich belastet, schrieb Andreas Pläsier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Story sei aber intakt, so der Experte. Er rechnet mit einer anziehenden Profitabilität des Immobilienfinanzierers./rob/mis/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,09 % und einem Kurs von 5,17EUR auf Tradegate (13. August 2025, 10:24 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Andreas Pläsier
    Analysiertes Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 8,30
    Kursziel alt: 8,30
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 8,30, was eine Steigerung von +64,36% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    WARBURG RESEARCH stuft Deutsche Pfandbriefbank auf 'Buy' Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,30 Euro belassen. Wie erwartet habe die geplante Veräußerung des US-Geschäfts deutlich belastet, …