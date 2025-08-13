    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group
    JPMORGAN stuft Renk auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90,0 Euro belassen. David H Perry erwartet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie eine Rally der Aktien des Rüstungskonzerns. Er beruft sich dabei auf die Aussage des Managements, dass es im November im Rahmen eines Kapitalmarkttags neue Mittelfristziele für das Jahr 2030 geben solle. Er rechnet damit, dass diese über den bisherigen Konsensschätzungen liegen werden. Die Chance auf kurzfristigen Frieden in der Ukraine hält der Experte für sehr gering./rob/tih/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:04 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:04 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,12 % und einem Kurs von 64,02EUR auf Tradegate (13. August 2025, 10:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: David H Perry
    Analysiertes Unternehmen: Renk
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 90,0
    Kursziel alt: 90,0
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


