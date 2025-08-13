BERENBERG stuft Renk auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renk nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Das Geschäft mit Fahrzeuggetrieben für militärische und zivile Anwendungen habe für ein gutes zweites Quartal gesorgt, schrieb George McWhirter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erwähnte Aussagen zu den Auftragseingängen aus Deutschland positiv./tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 06:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,12 % und einem Kurs von 64,02EUR auf Tradegate (13. August 2025, 10:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: George McWhirter

Analysiertes Unternehmen: Renk

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 84

Kursziel alt: 84

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

