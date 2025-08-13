    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group
    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERENBERG stuft Renk auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renk nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Das Geschäft mit Fahrzeuggetrieben für militärische und zivile Anwendungen habe für ein gutes zweites Quartal gesorgt, schrieb George McWhirter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erwähnte Aussagen zu den Auftragseingängen aus Deutschland positiv./tih/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 06:41 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,12 % und einem Kurs von 64,02EUR auf Tradegate (13. August 2025, 10:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: George McWhirter
    Analysiertes Unternehmen: Renk
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 84
    Kursziel alt: 84
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 84,00, was eine Steigerung von +33,76% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERENBERG stuft Renk auf 'Buy' Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renk nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Das Geschäft mit Fahrzeuggetrieben für militärische und zivile Anwendungen habe für ein gutes zweites Quartal gesorgt, schrieb George …