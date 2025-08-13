Diese Aktie rauscht nach einer Quartalswarnung gnadenlos in den Keller

Die Aktien der mediterranen Restaurantkette Cava sind am Dienstag im nachbörslichen Handel um rund 24 Prozent eingebrochen. Grund ist die erste Senkung des Wachstumsziels für vergleichbare Filialumsätze seit dem Börsengang im Juni 2023. Statt der bislang erwarteten 6 Prozent bis 8 Prozent rechnet das Unternehmen für 2025 nun nur noch mit 4 Prozent bis 6 Prozent.

Tipp aus der Redaktion Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

Ein schwächeres Konsumklima habe viele Kunden zu günstigeren Mahlzeiten zu Hause greifen lassen, erklärte CEO und Mitgründer Brett Schulman. Dies habe im Juni und Anfang Juli zu geringerer Besucherfrequenz geführt, die sich inzwischen aber wieder erhole. Auch andere Ketten wie Chipotle oder Sweetgreen spüren die Zurückhaltung.

Im zweiten Quartal stagnierte der Kundenverkehr nahezu, die vergleichbaren Filialumsätze legten nur um 2,1 Prozent zu – deutlich unter den Analystenerwartungen von 6,5 Prozent. Damit endete eine Serie von vier Quartalen mit zweistelligem Wachstum, die vor allem durch die Nachfrage nach Pita-Wraps und Salatbowls getrieben war.

Cava meldete für die zwölf Wochen bis zum 13. Juli einen bereinigten Gewinn von 0,16 US-Dollar je Aktie nach 0,14 US-Dollar im Vorjahr und übertraf damit die Prognosen von 0,13 US-Dollar. Der Umsatz stieg auf 280,6 Millionen US-Dollar (Vorjahr: 233,5 Millionen), blieb aber leicht unter den Erwartungen von 285,5 Millionen US-Dollar. Die Prognose für das bereinigte EBITDA von 152 bis 159 Millionen US-Dollar und für die Gewinnmarge auf Restaurant-Ebene von 24,8 Prozent bis 25,2 Prozent wurde bestätigt.

Trotz der schwächeren Umsatzdynamik will Cava weiter expandieren und plant nun 68 bis 70 neue Filialen für das laufende Jahr, statt der bisher angepeilten 64 bis 68. Preiserhöhungen sind laut Schulman nicht vorgesehen. "Etwaige inflationsbedingte Kosten werden wir selbst auffangen", so der CEO. Zu möglichen Auswirkungen neuer Zölle sagte er: "Wie wir in den letzten Wochen gesehen haben, weiß ich nicht, ob diese aktuellen Ankündigungen in ein paar Wochen noch Bestand haben werden. Wir bleiben also flexibel."

Bis zum jüngsten US-Börsenschluss hatte sich der Kurs der Cava-Aktie seit dem Börsendebüt mehr als verdoppelt und lag bei 84,50 US-Dollar. Nach den Quartalszahlen rutschte die Aktie jedoch massiv ins Minus.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



