    Handel fordert spürbaren wirtschaftspolitischen Aufbruch und sieht die Koalition vor großen Aufgaben

    Berlin (ots) - Mit Blick auf die ersten 100 Tage der Bundesregierung unter
    Bundeskanzler Friedrich Merz vermisst der Handelsverband Deutschland (HDE) noch
    den oftmals angekündigten Aufbruch hin zu einer neuen Wirtschaftspolitik.
    Dementsprechend sieht der Verband die Bundesregierung beispielsweise beim Abbau
    von Bürokratie, bei der Herstellung eines fairen Wettbewerbs mit fernöstlichen
    Unternehmen wie Temu oder bei der Entlastung bei den Strompreisen vor großen
    Aufgaben.

    "Das Land braucht eine schlagkräftige Agenda, die auf Entlastung,
    Investitionsanreize und fairen Wettbewerb setzt. Die Bundesregierung ist mit dem
    klaren Anspruch angetreten, die Weichen für einen wirtschaftlichen Aufschwung in
    Deutschland zu stellen. Jetzt muss schnell und spürbar geliefert werden", so
    HDE-Präsident Alexander von Preen. Aktuell sei die wirtschaftliche Lage
    angespannt, die Konsumstimmung verhalten und die strukturellen Probleme des
    Standorts Deutschland belasteten die Betriebe nachhaltig.

    "Nach wie vor ist der Bürokratiedschungel viel zu dicht. Händler sollten sich
    den Großteil ihrer Zeit um den Warenhandel kümmern können und nicht
    hauptsächlich zudem oft auch noch nutzlose Formulare ausfüllen müssen.
    Insbesondere die ausufernde Lieferkettenregulierung erstickt kleine und mittlere
    Unternehmen und lähmt jede unternehmerische Initiative", so der HDE-Präsident.
    Zudem setzt sich der HDE seit langer Zeit für die Herstellung eines fairen
    Wettbewerbs mit Unternehmen aus China und dort vor allem Temu oder Shein ein.
    Auch hier sieht von Preen noch viel zu tun: "Das Problem ist längst erkannt und
    die Maßnahmen liegen auf dem Tisch. Der Staat darf dem gesetzeswidrigen Treiben
    nicht mehr länger zusehen." Es müsse sichergestellt werden, dass alle
    Unternehmen, die Waren im europäischen Markt anbieten, sich an die hiesigen
    Gesetze und Regeln halten. Um das effektiver als im Moment sicherzustellen,
    fordert der HDE unter anderem die unverzügliche Streichung der
    150-Euro-Zollfreigrenze, die digitale Vernetzung des Zolls in Europa sowie die
    Verpflichtung zur Benennung eines haftbaren und solventen Wirtschaftsakteurs in
    der EU für alle Drittstaatenanbieter.

    Dringenden Reformbedarf sieht der Einzelhandel außerdem bei den
    Kostenbelastungen durch Energie und Personal. "Wir fordern ein klares
    politisches Bekenntnis zur Deckelung der Sozialversicherungsbeiträge bei einer
    Obergrenze von 40 Prozent. Das würde für Planungssicherheit bei den Unternehmen
    sorgen und Arbeitsplätze dauerhaft sichern", so von Preen. Und auch bei den
    Energiekosten müssten die Preise runter. Deshalb sei es unerlässlich, die
    Stromsteuer - so wie ursprünglich versprochen - für alle zu senken. Als weitere
    große Herausforderung benennt der Handelsverband die zunehmende Verödung der
    Innenstädte. In diesem Zusammenhang setzt sich der HDE unter anderem für eine
    bundesweite steuerliche Sonderabschreibungsmöglichkeit für Investitionen in
    Innenstadtimmobilien ein, um dringend benötigtes privates Kapital für
    Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zu mobilisieren

    Das HDE-Positionspapier zu 100 Tagen Bundesregierung finden Sie hier:
    https://www.einzelhandel.de/100tage

