Handel fordert spürbaren wirtschaftspolitischen Aufbruch und sieht die Koalition vor großen Aufgaben

Berlin (ots) - Mit Blick auf die ersten 100 Tage der Bundesregierung unter

Bundeskanzler Friedrich Merz vermisst der Handelsverband Deutschland (HDE) noch

den oftmals angekündigten Aufbruch hin zu einer neuen Wirtschaftspolitik.

Dementsprechend sieht der Verband die Bundesregierung beispielsweise beim Abbau

von Bürokratie, bei der Herstellung eines fairen Wettbewerbs mit fernöstlichen

Unternehmen wie Temu oder bei der Entlastung bei den Strompreisen vor großen

Aufgaben.



"Das Land braucht eine schlagkräftige Agenda, die auf Entlastung,

Investitionsanreize und fairen Wettbewerb setzt. Die Bundesregierung ist mit dem

klaren Anspruch angetreten, die Weichen für einen wirtschaftlichen Aufschwung in

Deutschland zu stellen. Jetzt muss schnell und spürbar geliefert werden", so

HDE-Präsident Alexander von Preen. Aktuell sei die wirtschaftliche Lage

angespannt, die Konsumstimmung verhalten und die strukturellen Probleme des

Standorts Deutschland belasteten die Betriebe nachhaltig.





"Nach wie vor ist der Bürokratiedschungel viel zu dicht. Händler sollten sichden Großteil ihrer Zeit um den Warenhandel kümmern können und nichthauptsächlich zudem oft auch noch nutzlose Formulare ausfüllen müssen.Insbesondere die ausufernde Lieferkettenregulierung erstickt kleine und mittlereUnternehmen und lähmt jede unternehmerische Initiative", so der HDE-Präsident.Zudem setzt sich der HDE seit langer Zeit für die Herstellung eines fairenWettbewerbs mit Unternehmen aus China und dort vor allem Temu oder Shein ein.Auch hier sieht von Preen noch viel zu tun: "Das Problem ist längst erkannt unddie Maßnahmen liegen auf dem Tisch. Der Staat darf dem gesetzeswidrigen Treibennicht mehr länger zusehen." Es müsse sichergestellt werden, dass alleUnternehmen, die Waren im europäischen Markt anbieten, sich an die hiesigenGesetze und Regeln halten. Um das effektiver als im Moment sicherzustellen,fordert der HDE unter anderem die unverzügliche Streichung der150-Euro-Zollfreigrenze, die digitale Vernetzung des Zolls in Europa sowie dieVerpflichtung zur Benennung eines haftbaren und solventen Wirtschaftsakteurs inder EU für alle Drittstaatenanbieter.Dringenden Reformbedarf sieht der Einzelhandel außerdem bei denKostenbelastungen durch Energie und Personal. "Wir fordern ein klarespolitisches Bekenntnis zur Deckelung der Sozialversicherungsbeiträge bei einerObergrenze von 40 Prozent. Das würde für Planungssicherheit bei den Unternehmensorgen und Arbeitsplätze dauerhaft sichern", so von Preen. Und auch bei denEnergiekosten müssten die Preise runter. Deshalb sei es unerlässlich, dieStromsteuer - so wie ursprünglich versprochen - für alle zu senken. Als weiteregroße Herausforderung benennt der Handelsverband die zunehmende Verödung derInnenstädte. In diesem Zusammenhang setzt sich der HDE unter anderem für einebundesweite steuerliche Sonderabschreibungsmöglichkeit für Investitionen inInnenstadtimmobilien ein, um dringend benötigtes privates Kapital fürModernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zu mobilisierenDas HDE-Positionspapier zu 100 Tagen Bundesregierung finden Sie hier:https://www.einzelhandel.de/100tage