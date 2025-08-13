Inkasso - 6 Punkte, auf die Sie achten sollten (FOTO)

Buchholz i. d. Nordheide (ots) - Wenn Kunden nicht zahlen, wird es für

Unternehmen schnell kritisch. Doch beim Inkasso lauern selbst für Gläubiger

Fallstricke: falsche Anbieter, unklare Gebührenmodelle oder rechtliche Fehler

können Forderungen schnell platzen lassen.



Inkasso ist kein Selbstläufer - wer hier unvorbereitet agiert, riskiert bares

Geld. In diesem Beitrag erfahren Sie, auf welche sechs Punkte Unternehmen achten

sollten, wenn sie offene Rechnungen eintreiben lassen - von der Anbieterwahl

über die Kostenstruktur bis hin zu rechtssicheren Abläufen.





1. Anbieterwahl



Die Wahl des richtigen Inkassodienstleisters ist der wichtigste Grundstein für

ein erfolgreiches Forderungsmanagement. Nur registrierte Inkassodienstleister

mit Zulassung nach § 10 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) sind rechtlich befugt,

Inkassodienstleistungen zu erbringen. Ferner ist gerade im Onlinehandel

branchenspezifische Erfahrung entscheidend - so etwa im Umgang mit vielen

Einzelkunden, Kleinstbeträgen und hohen Retourenquoten. Referenzen im

E-Commerce, gepaart mit einem transparenten Kommunikationsstil, sind folglich

wichtige Auswahlkriterien. Ein unpassender Inkassodienstleister kann im

schlimmsten Fall mehr Schaden anrichten als ein säumiger Kunde.



2. Kostenstruktur



Inkasso darf kein Fass ohne Boden sein. Seriöse Inkassodienstleister überzeugen

durch eine nachvollziehbare Preisgestaltung ohne versteckte Zusatzkosten.

Entscheidend ist, dass alle Gebührenmodelle transparent geregelt sind,

insbesondere im Hinblick auf die Gebühren im Erfolgs- oder Nichterfolgsfall.

Zudem müssen Inkassokosten rechtlich durchsetzbar sein. Nur bestimmte Kosten

lassen sich später auf den Schuldner übertragen - ein guter Anbieter klärt

Unternehmen hierüber vorab auf.



3. Kundenkommunikation



Auch bei unbezahlten Rechnungen bleibt der Schuldner ein potenzieller Kunde.

Deshalb setzen seriöse Inkassodienstleister auf eine wertschätzende

Kommunikation. Aggressive Drohkulissen können den Ruf eines Onlineshops

dauerhaft beschädigen. Ziel sollte es deshalb immer sein, die

Zahlungsbereitschaft zu fördern, Missverständnisse auszuräumen und die

Kundenbeziehung zu erhalten.



4. Digitalisierung



Im digitalisierten Onlinehandel muss auch das Forderungsmanagement technologisch

Schritt halten können. Deswegen bieten moderne Inkassodienstleister

Schnittstellen zu Shopsystemen und Buchhaltungssoftware, sodass Forderungen

direkt übergeben und überwacht werden können. Über ein Onlineportal können

Händler den Status aller Fälle stets in Echtzeit im Blick behalten.



5. Rechtssicherheit



Ein professionelles Inkassoverfahren steht und fällt mit der Einhaltung

rechtlicher Anforderungen. Formale Fehler, unvollständige Dokumentationen oder

verpasste Fristen können selbst bei berechtigten Forderungen zu teuren

Rückschlägen führen. Deshalb ist eine fundierte rechtliche Beratung zu

Verjährungsfristen, drohenden Insolvenzen oder Mahnbescheiden im Inkassoprozess

unverzichtbar. Darüber hinaus sollte der Inkassopartner langfristig bereits

titulierte Forderungen überwachen, sodass spätere Realisierungschancen

systematisch genutzt werden können.



6. Inkassostrategie



Zu guter Letzt sollte Inkasso nicht erst dann Thema werden, wenn es bereits

brennt und sich Zahlungsrückstände häufen. Inkasso ist mehr als reine

Schadensbegrenzung; es ist ein integraler Bestandteil jeder soliden

Finanzstrategie. Unternehmen, die Forderungsmanagement strategisch verstehen,

nutzen es zur Prävention und Risikominimierung und profitieren dadurch von

höherer Liquidität und besserer Planbarkeit. Bereits vor Vertragsabschluss

lassen sich Risiken durch systematische Bonitätsprüfungen und intelligente

Scoring-Modelle minimieren, weil das Zahlungsverhalten der Kunden dadurch besser

eingeschätzt werden kann. Kommt es dennoch zu Zahlungsausfällen, hat ein

eingespielter Inkassoprozess den Vorteil, dass er langfristig Zeit, Geld und

Nerven spart. Auf diese Art und Weise wird Inkasso zum professionellen Werkzeug

der Liquiditätssicherung in der täglichen Geschäftspraxis, das darüber hinaus

auch den Kunden bindet.



Über Philipp Kadel und die DIAGONAL Gruppe:



Das Forderungs- und Zahlungsmanagement ist ein wichtiger Aufgabenbereich in

jedem Unternehmen und gehört zum täglichen Geschäft dazu. Mit der DIAGONAL

Gruppe hat es sich Philipp Kadel zur Aufgabe gemacht, Unternehmen in genau

diesem Bereich unter die Arme zu greifen. Mit bereits 30 Jahren Erfahrung steht

das Team der DIAGONAL Gruppe seinen Kunden bei allen Fragen rund um Payment und

Forderungsmanagement zur Seite und sorgt dafür, dass diese sich auf ihr

Kerngeschäft fokussieren können. Mehr Informationen unter:

https://diagonal-gruppe.de .



Pressekontakt:



Diagonal Inkasso GmbH

Vertreten durch: Philipp Kadel, Ines Thoms

E-Mail: mailto:info@diagonal.eu

https://diagonal-gruppe.de/



Pressekontakt:

Ruben Schäfer

E-Mail: mailto:redaktion@dcfverlag.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171492/6095774

OTS: Diagonal Inkasso GmbH







