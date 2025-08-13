Inkasso - 6 Punkte, auf die Sie achten sollten (FOTO)
Buchholz i. d. Nordheide (ots) - Wenn Kunden nicht zahlen, wird es für
Unternehmen schnell kritisch. Doch beim Inkasso lauern selbst für Gläubiger
Fallstricke: falsche Anbieter, unklare Gebührenmodelle oder rechtliche Fehler
können Forderungen schnell platzen lassen.
Inkasso ist kein Selbstläufer - wer hier unvorbereitet agiert, riskiert bares
Geld. In diesem Beitrag erfahren Sie, auf welche sechs Punkte Unternehmen achten
sollten, wenn sie offene Rechnungen eintreiben lassen - von der Anbieterwahl
über die Kostenstruktur bis hin zu rechtssicheren Abläufen.
1. Anbieterwahl
Die Wahl des richtigen Inkassodienstleisters ist der wichtigste Grundstein für
ein erfolgreiches Forderungsmanagement. Nur registrierte Inkassodienstleister
mit Zulassung nach § 10 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) sind rechtlich befugt,
Inkassodienstleistungen zu erbringen. Ferner ist gerade im Onlinehandel
branchenspezifische Erfahrung entscheidend - so etwa im Umgang mit vielen
Einzelkunden, Kleinstbeträgen und hohen Retourenquoten. Referenzen im
E-Commerce, gepaart mit einem transparenten Kommunikationsstil, sind folglich
wichtige Auswahlkriterien. Ein unpassender Inkassodienstleister kann im
schlimmsten Fall mehr Schaden anrichten als ein säumiger Kunde.
2. Kostenstruktur
Inkasso darf kein Fass ohne Boden sein. Seriöse Inkassodienstleister überzeugen
durch eine nachvollziehbare Preisgestaltung ohne versteckte Zusatzkosten.
Entscheidend ist, dass alle Gebührenmodelle transparent geregelt sind,
insbesondere im Hinblick auf die Gebühren im Erfolgs- oder Nichterfolgsfall.
Zudem müssen Inkassokosten rechtlich durchsetzbar sein. Nur bestimmte Kosten
lassen sich später auf den Schuldner übertragen - ein guter Anbieter klärt
Unternehmen hierüber vorab auf.
3. Kundenkommunikation
Auch bei unbezahlten Rechnungen bleibt der Schuldner ein potenzieller Kunde.
Deshalb setzen seriöse Inkassodienstleister auf eine wertschätzende
Kommunikation. Aggressive Drohkulissen können den Ruf eines Onlineshops
dauerhaft beschädigen. Ziel sollte es deshalb immer sein, die
Zahlungsbereitschaft zu fördern, Missverständnisse auszuräumen und die
Kundenbeziehung zu erhalten.
4. Digitalisierung
Im digitalisierten Onlinehandel muss auch das Forderungsmanagement technologisch
Schritt halten können. Deswegen bieten moderne Inkassodienstleister
Schnittstellen zu Shopsystemen und Buchhaltungssoftware, sodass Forderungen
direkt übergeben und überwacht werden können. Über ein Onlineportal können
Händler den Status aller Fälle stets in Echtzeit im Blick behalten.
5. Rechtssicherheit
Ein professionelles Inkassoverfahren steht und fällt mit der Einhaltung
rechtlicher Anforderungen. Formale Fehler, unvollständige Dokumentationen oder
verpasste Fristen können selbst bei berechtigten Forderungen zu teuren
Rückschlägen führen. Deshalb ist eine fundierte rechtliche Beratung zu
Verjährungsfristen, drohenden Insolvenzen oder Mahnbescheiden im Inkassoprozess
unverzichtbar. Darüber hinaus sollte der Inkassopartner langfristig bereits
titulierte Forderungen überwachen, sodass spätere Realisierungschancen
systematisch genutzt werden können.
6. Inkassostrategie
Zu guter Letzt sollte Inkasso nicht erst dann Thema werden, wenn es bereits
brennt und sich Zahlungsrückstände häufen. Inkasso ist mehr als reine
Schadensbegrenzung; es ist ein integraler Bestandteil jeder soliden
Finanzstrategie. Unternehmen, die Forderungsmanagement strategisch verstehen,
nutzen es zur Prävention und Risikominimierung und profitieren dadurch von
höherer Liquidität und besserer Planbarkeit. Bereits vor Vertragsabschluss
lassen sich Risiken durch systematische Bonitätsprüfungen und intelligente
Scoring-Modelle minimieren, weil das Zahlungsverhalten der Kunden dadurch besser
eingeschätzt werden kann. Kommt es dennoch zu Zahlungsausfällen, hat ein
eingespielter Inkassoprozess den Vorteil, dass er langfristig Zeit, Geld und
Nerven spart. Auf diese Art und Weise wird Inkasso zum professionellen Werkzeug
der Liquiditätssicherung in der täglichen Geschäftspraxis, das darüber hinaus
auch den Kunden bindet.
Über Philipp Kadel und die DIAGONAL Gruppe:
Das Forderungs- und Zahlungsmanagement ist ein wichtiger Aufgabenbereich in
jedem Unternehmen und gehört zum täglichen Geschäft dazu. Mit der DIAGONAL
Gruppe hat es sich Philipp Kadel zur Aufgabe gemacht, Unternehmen in genau
diesem Bereich unter die Arme zu greifen. Mit bereits 30 Jahren Erfahrung steht
das Team der DIAGONAL Gruppe seinen Kunden bei allen Fragen rund um Payment und
Forderungsmanagement zur Seite und sorgt dafür, dass diese sich auf ihr
Kerngeschäft fokussieren können. Mehr Informationen unter:
https://diagonal-gruppe.de .
