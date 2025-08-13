Inkasso - 6 Punkte, auf die Sie achten sollten (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Buchholz i. d. Nordheide (ots) - Wenn Kunden nicht zahlen, wird es für
    Unternehmen schnell kritisch. Doch beim Inkasso lauern selbst für Gläubiger
    Fallstricke: falsche Anbieter, unklare Gebührenmodelle oder rechtliche Fehler
    können Forderungen schnell platzen lassen.

    Inkasso ist kein Selbstläufer - wer hier unvorbereitet agiert, riskiert bares
    Geld. In diesem Beitrag erfahren Sie, auf welche sechs Punkte Unternehmen achten
    sollten, wenn sie offene Rechnungen eintreiben lassen - von der Anbieterwahl
    über die Kostenstruktur bis hin zu rechtssicheren Abläufen.

    1. Anbieterwahl

    Die Wahl des richtigen Inkassodienstleisters ist der wichtigste Grundstein für
    ein erfolgreiches Forderungsmanagement. Nur registrierte Inkassodienstleister
    mit Zulassung nach § 10 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) sind rechtlich befugt,
    Inkassodienstleistungen zu erbringen. Ferner ist gerade im Onlinehandel
    branchenspezifische Erfahrung entscheidend - so etwa im Umgang mit vielen
    Einzelkunden, Kleinstbeträgen und hohen Retourenquoten. Referenzen im
    E-Commerce, gepaart mit einem transparenten Kommunikationsstil, sind folglich
    wichtige Auswahlkriterien. Ein unpassender Inkassodienstleister kann im
    schlimmsten Fall mehr Schaden anrichten als ein säumiger Kunde.

    2. Kostenstruktur

    Inkasso darf kein Fass ohne Boden sein. Seriöse Inkassodienstleister überzeugen
    durch eine nachvollziehbare Preisgestaltung ohne versteckte Zusatzkosten.
    Entscheidend ist, dass alle Gebührenmodelle transparent geregelt sind,
    insbesondere im Hinblick auf die Gebühren im Erfolgs- oder Nichterfolgsfall.
    Zudem müssen Inkassokosten rechtlich durchsetzbar sein. Nur bestimmte Kosten
    lassen sich später auf den Schuldner übertragen - ein guter Anbieter klärt
    Unternehmen hierüber vorab auf.

    3. Kundenkommunikation

    Auch bei unbezahlten Rechnungen bleibt der Schuldner ein potenzieller Kunde.
    Deshalb setzen seriöse Inkassodienstleister auf eine wertschätzende
    Kommunikation. Aggressive Drohkulissen können den Ruf eines Onlineshops
    dauerhaft beschädigen. Ziel sollte es deshalb immer sein, die
    Zahlungsbereitschaft zu fördern, Missverständnisse auszuräumen und die
    Kundenbeziehung zu erhalten.

    4. Digitalisierung

    Im digitalisierten Onlinehandel muss auch das Forderungsmanagement technologisch
    Schritt halten können. Deswegen bieten moderne Inkassodienstleister
    Schnittstellen zu Shopsystemen und Buchhaltungssoftware, sodass Forderungen
    direkt übergeben und überwacht werden können. Über ein Onlineportal können
    Händler den Status aller Fälle stets in Echtzeit im Blick behalten.

    5. Rechtssicherheit

    Ein professionelles Inkassoverfahren steht und fällt mit der Einhaltung
    rechtlicher Anforderungen. Formale Fehler, unvollständige Dokumentationen oder
    verpasste Fristen können selbst bei berechtigten Forderungen zu teuren
    Rückschlägen führen. Deshalb ist eine fundierte rechtliche Beratung zu
    Verjährungsfristen, drohenden Insolvenzen oder Mahnbescheiden im Inkassoprozess
    unverzichtbar. Darüber hinaus sollte der Inkassopartner langfristig bereits
    titulierte Forderungen überwachen, sodass spätere Realisierungschancen
    systematisch genutzt werden können.

    6. Inkassostrategie

    Zu guter Letzt sollte Inkasso nicht erst dann Thema werden, wenn es bereits
    brennt und sich Zahlungsrückstände häufen. Inkasso ist mehr als reine
    Schadensbegrenzung; es ist ein integraler Bestandteil jeder soliden
    Finanzstrategie. Unternehmen, die Forderungsmanagement strategisch verstehen,
    nutzen es zur Prävention und Risikominimierung und profitieren dadurch von
    höherer Liquidität und besserer Planbarkeit. Bereits vor Vertragsabschluss
    lassen sich Risiken durch systematische Bonitätsprüfungen und intelligente
    Scoring-Modelle minimieren, weil das Zahlungsverhalten der Kunden dadurch besser
    eingeschätzt werden kann. Kommt es dennoch zu Zahlungsausfällen, hat ein
    eingespielter Inkassoprozess den Vorteil, dass er langfristig Zeit, Geld und
    Nerven spart. Auf diese Art und Weise wird Inkasso zum professionellen Werkzeug
    der Liquiditätssicherung in der täglichen Geschäftspraxis, das darüber hinaus
    auch den Kunden bindet.

    Über Philipp Kadel und die DIAGONAL Gruppe:

    Das Forderungs- und Zahlungsmanagement ist ein wichtiger Aufgabenbereich in
    jedem Unternehmen und gehört zum täglichen Geschäft dazu. Mit der DIAGONAL
    Gruppe hat es sich Philipp Kadel zur Aufgabe gemacht, Unternehmen in genau
    diesem Bereich unter die Arme zu greifen. Mit bereits 30 Jahren Erfahrung steht
    das Team der DIAGONAL Gruppe seinen Kunden bei allen Fragen rund um Payment und
    Forderungsmanagement zur Seite und sorgt dafür, dass diese sich auf ihr
    Kerngeschäft fokussieren können. Mehr Informationen unter:
    https://diagonal-gruppe.de .

    Pressekontakt:

    Diagonal Inkasso GmbH
    Vertreten durch: Philipp Kadel, Ines Thoms
    E-Mail: mailto:info@diagonal.eu
    https://diagonal-gruppe.de/

