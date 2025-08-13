WARBURG RESEARCH stuft Evotec auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,70 Euro belassen. Die strategische Neuausrichtung des Biotech-Konzerns müsse mit Blick auf breit angelegtes Wachstum erst noch Wirkung zeigen, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/lewVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 6,726EUR auf Tradegate (13. August 2025, 10:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Ehmann

Analysiertes Unternehmen: Evotec

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 9,70

Kursziel alt: 9,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



