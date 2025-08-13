    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFormycon AktievorwärtsNachrichten zu Formycon
    WARBURG RESEARCH stuft Formycon auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Formycon nach Qaurtalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Christian Ehmann hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Bestätigung des Jahresausblicks hervor. Das Unternehmen habe bereits zuvor auf die große Bedeutung des zweiten Halbjahres hingewiesen./mis/lew

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Formycon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,35 % und einem Kurs von 24,20EUR auf Tradegate (13. August 2025, 10:39 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Christian Ehmann
    Analysiertes Unternehmen: Formycon
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 40
    Kursziel alt: 40
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



