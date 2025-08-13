    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarrefour AktievorwärtsNachrichten zu Carrefour
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    RTG International schließt sich Carrefour und Coopérative U zur Gründung der neuen europäischen Einkaufsallianz Concordis an

    Hamburg, Massy und Rungis (ots) - RTG International schließt sich mit Carrefour
    und Coopérative U zusammen, um die neue europäische Einkaufsallianz Concordis
    ins Leben zu rufen, deren Gründung bereits am 7. Juli angekündigt wurde.

    RTG International wird die Einkaufspreisverhandlungen im Rahmen der
    Concordis-Lieferanten konsolidieren. RTG International handelt im Auftrag der,
    überwiegend in Familienbesitz befindlichen deutschen Einzelhändler Rossmann,
    Globus, Bartels-Langness, Bünting, Netto, tegut..., Kaes und Klaas & Kock.
    Zusammen repräsentiert diese Gruppe einen Außenumsatz von knapp 31 Mrd. EUR in
    rund 570 SB-Warenhäusern und Verbrauchermärkten, 770 Super- und Discountmärkten
    und 2.230 Drogerien.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Carrefour S.A.!
    Short
    13,58€
    Basispreis
    0,93
    Ask
    × 13,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    11,67€
    Basispreis
    1,10
    Ask
    × 11,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "In einem herausfordernden Markt, in dem die Kaufkraft stark unter Druck steht,
    ermöglicht uns die Zusammenarbeit mit unseren internationalen Partnern unsere
    Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Das ist ein klarer Vorteil für unsere Kunden",
    bestätigt Stephanie Lotter, Geschäftsführerin GLOBUS Markthallen Holding.

    Zusammen repräsentieren die drei Gründungspartner von Concordis einen
    Außenumsatz von über 125 Milliarden Euro. Mit Vertriebsformaten, die in
    Frankreich, Deutschland und Spanien gut etabliert sind, decken die drei Partner
    eine breite Palette komplementärer Ladenformate (Hypermärkte, Supermärkte,
    Discounter, Convenience-Stores, Drogerien usw.) ab, in einigen der
    wettbewerbsintensivsten Märkte Europas.

    "Durch den Beitritt zu Concordis profitieren unsere deutschen Händler von einer
    verbesserten Position in internationalen Verhandlungen. Diese Partnerschaft ist
    entscheidend für unsere langfristige Wettbewerbsfähigkeit", bestätigt Michael
    Kutz, Geschäftsführer RTG International.

    Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Verbesserung der Einkaufsbedingungen
    mit großen multinationalen Anbietern von Markenartikeln. Durch die Schaffung von
    Synergien wird die Allianz Kosten senken, die Produktivität steigern, die
    Produktqualität verbessern, die Innovation stärken und besser auf die
    Erwartungen der Verbraucher reagieren.

    Die drei Partner teilen eine gemeinsame Vision von Lieferantenbeziehungen -
    vertrauensvoll und transparent, auf gegenseitiger Entwicklung aufbauend und
    unter Berücksichtigung der Aufrechterhaltung wichtiger Gleichgewichte in den
    Lieferketten der Agrar- und Lebensmittelindustrie.

    Carrefour, Coopérative U und RTG International beabsichtigen, zu einem späteren
    Zeitpunkt weitere starke Partner aufzunehmen, die auf der Grundlage ihrer Größe
    in ihren lokalen Märkten ausgewählt werden, um eine führende europäische
    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Carrefour - 852362 - FR0000120172

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Carrefour. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RTG International schließt sich Carrefour und Coopérative U zur Gründung der neuen europäischen Einkaufsallianz Concordis an RTG International schließt sich mit Carrefour und Coopérative U zusammen, um die neue europäische Einkaufsallianz Concordis ins Leben zu rufen, deren Gründung bereits am 7. Juli angekündigt wurde. RTG International wird die …