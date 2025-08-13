RTG International schließt sich Carrefour und Coopérative U zur Gründung der neuen europäischen Einkaufsallianz Concordis an
Hamburg, Massy und Rungis (ots) - RTG International schließt sich mit Carrefour
und Coopérative U zusammen, um die neue europäische Einkaufsallianz Concordis
ins Leben zu rufen, deren Gründung bereits am 7. Juli angekündigt wurde.
RTG International wird die Einkaufspreisverhandlungen im Rahmen der
Concordis-Lieferanten konsolidieren. RTG International handelt im Auftrag der,
überwiegend in Familienbesitz befindlichen deutschen Einzelhändler Rossmann,
Globus, Bartels-Langness, Bünting, Netto, tegut..., Kaes und Klaas & Kock.
Zusammen repräsentiert diese Gruppe einen Außenumsatz von knapp 31 Mrd. EUR in
rund 570 SB-Warenhäusern und Verbrauchermärkten, 770 Super- und Discountmärkten
und 2.230 Drogerien.
"In einem herausfordernden Markt, in dem die Kaufkraft stark unter Druck steht,
ermöglicht uns die Zusammenarbeit mit unseren internationalen Partnern unsere
Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Das ist ein klarer Vorteil für unsere Kunden",
bestätigt Stephanie Lotter, Geschäftsführerin GLOBUS Markthallen Holding.
Zusammen repräsentieren die drei Gründungspartner von Concordis einen
Außenumsatz von über 125 Milliarden Euro. Mit Vertriebsformaten, die in
Frankreich, Deutschland und Spanien gut etabliert sind, decken die drei Partner
eine breite Palette komplementärer Ladenformate (Hypermärkte, Supermärkte,
Discounter, Convenience-Stores, Drogerien usw.) ab, in einigen der
wettbewerbsintensivsten Märkte Europas.
"Durch den Beitritt zu Concordis profitieren unsere deutschen Händler von einer
verbesserten Position in internationalen Verhandlungen. Diese Partnerschaft ist
entscheidend für unsere langfristige Wettbewerbsfähigkeit", bestätigt Michael
Kutz, Geschäftsführer RTG International.
Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Verbesserung der Einkaufsbedingungen
mit großen multinationalen Anbietern von Markenartikeln. Durch die Schaffung von
Synergien wird die Allianz Kosten senken, die Produktivität steigern, die
Produktqualität verbessern, die Innovation stärken und besser auf die
Erwartungen der Verbraucher reagieren.
Die drei Partner teilen eine gemeinsame Vision von Lieferantenbeziehungen -
vertrauensvoll und transparent, auf gegenseitiger Entwicklung aufbauend und
unter Berücksichtigung der Aufrechterhaltung wichtiger Gleichgewichte in den
Lieferketten der Agrar- und Lebensmittelindustrie.
Carrefour, Coopérative U und RTG International beabsichtigen, zu einem späteren
Zeitpunkt weitere starke Partner aufzunehmen, die auf der Grundlage ihrer Größe
in ihren lokalen Märkten ausgewählt werden, um eine führende europäische
NickelChrome schrieb 26.06.25, 14:32
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/carrefour-plus-forte-baisse-du-cac-40-a-la-mi-seance-du-jeudi-26-juin-2025-82f1083f927f7375682fc86cd2ad0970mitdiskutieren »
26.06.2025 14:24:01 11,6400 500 Analysten Geschwätz 52 Wochentief ==> selten so günstig
goetz12 schrieb 11.12.24, 21:21
Wofür hat Carefour in den beiden letzten Jahren 2 Mrd Schulden aufgenommen?mitdiskutieren »
