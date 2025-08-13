WARBURG RESEARCH stuft JENOPTIK AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jenoptik nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Auftragseingang habe sich im zweiten Quartal zwar etwas verbessert, doch habe das Unternehmen die Jahresziele nun in die untere Hälfte der Spannen angepasst, schrieb Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Letzteres sollte aber nicht überraschen./rob/mis/lewVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 18,69EUR auf Tradegate (13. August 2025, 10:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

