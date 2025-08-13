WARBURG RESEARCH stuft Ströer auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Ströer nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Geschäftsdynamik des Außenwerbespezialisten werde sich wohl erst im Schlussviertel verbessern, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/lewVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,76 % und einem Kurs von 44,75EUR auf Tradegate (13. August 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Jörg Philipp Frey

Analysiertes Unternehmen: Ströer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 75,00 € , was eine Steigerung von +70,45% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer