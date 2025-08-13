    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSixt AktievorwärtsNachrichten zu Sixt

    Sixt mit dickem Gewinnplus in Q2 – darum fällt die Aktie trotzdem

    Autovermieter Sixt im zweiten Quartal 2025 seinen Gewinn deutlich gesteigert. Besonders im Premiumsegment klingelt die Kasse, und auch für den Rest des Jahres ist das Unternehmen zuversichtlich. Trotzdem fällt die Aktie.

    • Sixt steigert Gewinn im Q2 2025 um 71 Prozent.
    • Umsatz wächst auf 1,083 Milliarden Euro, leicht über Erwartungen.
    • Aktie fällt trotz positiver Prognose für 2025.
    Sixt startet robust in die Sommersaison: Das SDax-Unternehmen aus Pullach meldete ein Vorsteuerergebnis von 107,3 Millionen Euro – ein Plus von fast 71 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Analysten hatten jedoch leicht mehr erwartet. Die Aktie reagierte dementsprechend auch negativ trotz der starken Performance

    Für das starke Wachstum machte Sixt mehrere Faktoren verantwortlich: Der Anteil höherpreisiger Mietwagen stieg auf 54 Prozent, die Flottenkosten konnten gesenkt werden, und die durchschnittliche Flottengröße wuchs im Jahresvergleich um knapp sechs Prozent. Zum Vergleich: Im Vorjahr hatten unter anderem Restwertverluste bei Elektrofahrzeugen das Ergebnis belastet.

    Im zweiten Quartal 2025 stiegen die Umsätze um 7,4 Prozent auf 1,083 Milliarden Euro und lagen damit leicht über den Analystenerwartungen von 1,078 Milliarden Euro. Besonders in Europa kletterten die Erlöse um 13,7 Prozent auf 456 Millionen Euro, während Nordamerika trotz Währungseffekten um 4,8 Prozent wuchs. In Deutschland blieb das Wachstum moderat bei 1,2 Prozent.

    Das operative Ergebnis (EBITDA) zog um 43 Prozent auf 171,9 Millionen Euro an, der Nettogewinn legte um 62 Prozent auf 78,4 Millionen Euro zu. Grund für die robuste Entwicklung sind eine höhere Fahrzeugauslastung, Preisdiziplin im Wettbewerb und eine leicht gewachsene Flotte, die nun 197.800 Fahrzeuge umfasst.

    Auch die Ausblicksaussagen bestätigen den positiven Trend: Für das Gesamtjahr 2025 rechnet Sixt mit einem Umsatzplus von 5 bis 10 Prozent auf 4,2 bis 4,4 Milliarden Euro und einer EBT-Marge von rund 10 Prozent. "Das strukturell hohe Premiumsegment und die verbesserte Kostenbasis stützen die mittelfristigen Margen", schreibt DZ-Bank-Analyst Dirk Schlamp. "Entscheidend für die Zielerreichung wird das dritte Quartal sein."

    Genaueres dazu erhoffen sich Markteilnehmer im Earnings Call am frühen Nachmittag. Die Sixt-Aktie verliert am Mittwochmorgen fast vier Prozent und lässt nach der starken Performance der vergangenen 2 Monate etwas Federn. Sowohl die DZ-Bank als auch das Analysehaus Jefferies bestätigen ihr Kaufen-Votum für die Aktie mit einem Kursziel von 105 Euro, rund 16 Prozent über dem aktuellen Niveau.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


