WARBURG RESEARCH stuft DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Gegenwind im zweiten Quartal sei bereits zuvor von der Gewinnwarnung reflektiert worden, schrieb Andreas Pläsier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die aktuelle Aktienbewertung deutlich unter dem Nettovermögenswert spreche für eine Kaufempfehlung./rob/mis/lewVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 24,60EUR auf Tradegate (13. August 2025, 10:35 Uhr) gehandelt.



