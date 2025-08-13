    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDt. Beteiligungs AG AktievorwärtsNachrichten zu Dt. Beteiligungs AG
    WARBURG RESEARCH stuft DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Gegenwind im zweiten Quartal sei bereits zuvor von der Gewinnwarnung reflektiert worden, schrieb Andreas Pläsier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die aktuelle Aktienbewertung deutlich unter dem Nettovermögenswert spreche für eine Kaufempfehlung./rob/mis/lew

    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Andreas Pläsier
    Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 37
    Kursziel alt: 37
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



