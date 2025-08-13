Deutsche Anleihen
Kursgewinne
- Anleihenkurse in Deutschland steigen am Mittwoch.
- Euro-Bund-Future legt um 0,34% auf 129,62 Punkte.
- Rendite zehnjähriger Anleihen sinkt auf 2,69%.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,34 Prozent auf 129,62 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank auf 2,69 Prozent.
Die am Mittwochvormittag veröffentlichten Verbraucherpreise aus Deutschland bewegten die Anleihen nicht. Die Jahresinflationsrate verharrte im Juli bei 2,0 Prozent. Volkswirte hatten mit den Daten gerechnet.
Im weiteren Handelsverlauf werden weder in der Eurozone noch in den USA wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Es äußeren sich in den USA jedoch drei Präsidenten von regionalen Vertretungen der US-Notenbank Fed. "Es bleibt abzuwarten, ob auch diese dem jüngsten Schwenk einiger Fed-Vertreter folgen, eine Leitzinssenkung im September zu befürworten", kommentierte Rene Albrecht, Analyst bei der DZ Bank./jsl/jkr/mis
