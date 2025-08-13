Milliarden-Wettrennen um den KI-Chip im Kopf: Neuralink bekommt Konkurrenz!

Das Unternehmen namens Merge Labs will laut einem Bericht der Financial Times rund 250 Millionen US-Dollar an Kapital einsammeln und strebt dabei eine Bewertung von etwa 850 Millionen US-Dollar an.

Ein großer Teil der Finanzierung soll vom Venture-Team von OpenAI kommen. Altman selbst investiert keine eigenen Mittel und wird nicht ins operative Geschäft einsteigen. An seiner Seite steht Alex Blania, Leiter des von Altman geförderten Digital-ID-Projekts World, das auf Augenscan-Technologie setzt.