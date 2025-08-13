    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Musk vs. Altman

    Milliarden-Wettrennen um den KI-Chip im Kopf: Neuralink bekommt Konkurrenz!

    OpenAI-Mitgründer Sam Altman plant, ein neues Start-up für Gehirn-Computer-Schnittstellen zu unterstützen und damit Elon Musk direkt herauszufordern.

    Das Unternehmen namens Merge Labs will laut einem Bericht der Financial Times rund 250 Millionen US-Dollar an Kapital einsammeln und strebt dabei eine Bewertung von etwa 850 Millionen US-Dollar an.

    Ein großer Teil der Finanzierung soll vom Venture-Team von OpenAI kommen. Altman selbst investiert keine eigenen Mittel und wird nicht ins operative Geschäft einsteigen. An seiner Seite steht Alex Blania, Leiter des von Altman geförderten Digital-ID-Projekts World, das auf Augenscan-Technologie setzt.

    Merge Labs will hochentwickelte neuronale Implantate entwickeln, die menschliche Kognition und Künstliche Intelligenz verbinden. Damit tritt das Start-up in direkte Konkurrenz zu Musks Neuralink, das implantierbare Chips zur Steuerung von Geräten per Gedankenkraft entwickelt.

    Beobachter erwarten, dass dieser Vorstoß die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen Altman und Musk weiter verschärfen dürfte. Die beiden hatten OpenAI gemeinsam gegründet, bevor Musk 2018 ausschied und zum offenen Rivalen wurde.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


