    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Börse, Baby

    2265 Aufrufe 2265 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nicht Rheinmetall: Diese Rüstungsaktien gehören jetzt in dein Depot!

    Wer in Verteidigungswerte investieren möchte hat angesichts massiver Investitionen der Nato besonders europäische Papiere im Fokus.

    Für Sie zusammengefasst
    • Massive NATO-Investitionen fördern europäische Rüstungswerte.
    • Rheinmetall-KGV steigt, erste Rücksetzer sichtbar.
    • US-Rüstungsaktien bieten günstige Bewertungen und Chancen.
    • Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Börse, Baby - Nicht Rheinmetall: Diese Rüstungsaktien gehören jetzt in dein Depot!
    Foto: Rheinmetall

    Hohe Bewertungen, die beispielsweise deutsche Rüstungshersteller seit dem Ukrainekrieg erfahren, erreichen derzeit schwindelerregende Höhen.

    Sieht man auf Rheinmetall beispielsweise: Das Kursgewinnverhältnis (KGV) galoppiert nach oben, auch wenn es jetzt erste Rücksetzter gibt und das Hype-Momentum vorübergehend zumindest eine Pause eingelegt hat. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Long
    1.489,64€
    Basispreis
    1,09
    Ask
    × 13,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.709,16€
    Basispreis
    1,39
    Ask
    × 13,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Da lohnt sich ein Blick über den großen Teich: Denn einige der US-amerikanischen Rüstungsaktien glänzen mit einer günstigen Bewertung, und: Auch die US-Hersteller profitieren von dem neuen 5-Prozent-Ziel der Nato.

    Und genau darum geht es in der neuen Folge von Börse, Baby!

    Krischan und Max (rechts) nehmen Rüstungsaktien ins Visier

    Krischan Orth und Max Gross nehmen die Rüstungsindustrie ins Visier. Während europäische Werte wie Rheinmetall an der Börse heiß gehandelt werden, schlummern in den USA noch unterschätzte Chancen. Wir sprechen über Überbewertungen, Kurs-Gewinn-Verhältnisse, NATO-Milliarden und warum US-Rüstungstitel bis 2035 besonders profitieren könnten.

    Hört direkt rein – unser neues Format "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

    Apple Podcasts

    Podcast.de

    Podscan.fm

    Radio.de

    Podcast Republic

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,98 % und einem Kurs von 1.601EUR auf Tradegate (13. August 2025, 11:36 Uhr) gehandelt.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1672,65, was eine Steigerung von +5,66% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börse, Baby Nicht Rheinmetall: Diese Rüstungsaktien gehören jetzt in dein Depot! Wer in Verteidigungswerte investieren möchte hat angesichts massiver Investitionen der Nato besonders europäische Papiere im Fokus.