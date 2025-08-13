Börse, Baby
Nicht Rheinmetall: Diese Rüstungsaktien gehören jetzt in dein Depot!
Wer in Verteidigungswerte investieren möchte hat angesichts massiver Investitionen der Nato besonders europäische Papiere im Fokus.
- Massive NATO-Investitionen fördern europäische Rüstungswerte.
- Rheinmetall-KGV steigt, erste Rücksetzer sichtbar.
- US-Rüstungsaktien bieten günstige Bewertungen und Chancen.
- Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Hohe Bewertungen, die beispielsweise deutsche Rüstungshersteller seit dem Ukrainekrieg erfahren, erreichen derzeit schwindelerregende Höhen.
Sieht man auf Rheinmetall beispielsweise: Das Kursgewinnverhältnis (KGV) galoppiert nach oben, auch wenn es jetzt erste Rücksetzter gibt und das Hype-Momentum vorübergehend zumindest eine Pause eingelegt hat.
Da lohnt sich ein Blick über den großen Teich: Denn einige der US-amerikanischen Rüstungsaktien glänzen mit einer günstigen Bewertung, und: Auch die US-Hersteller profitieren von dem neuen 5-Prozent-Ziel der Nato.
Und genau darum geht es in der neuen Folge von Börse, Baby!
Krischan und Max (rechts) nehmen Rüstungsaktien ins Visier
Krischan und Max (rechts) nehmen Rüstungsaktien ins VisierKrischan Orth und Max Gross nehmen die Rüstungsindustrie ins Visier. Während europäische Werte wie Rheinmetall an der Börse heiß gehandelt werden, schlummern in den USA noch unterschätzte Chancen. Wir sprechen über Überbewertungen, Kurs-Gewinn-Verhältnisse, NATO-Milliarden und warum US-Rüstungstitel bis 2035 besonders profitieren könnten.
Hört direkt rein – unser neues Format "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:
Apple Podcasts
Podcast.de
Podscan.fm
Radio.de
Podcast Republic
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,98 % und einem Kurs von 1.601EUR auf Tradegate (13. August 2025, 11:36 Uhr) gehandelt.