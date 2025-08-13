    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTelekom Malaysia Bhd AktievorwärtsNachrichten zu Telekom Malaysia Bhd
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Seegene stellt mit CURECA(TM) und STAgora(TM) auf der ADLM 2025 vor und ebnet den Weg für die nächste Stufe der Diagnostik

    Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -

    - Dr. Jong-Yoon Chun, Vorstandsvorsitzender und CEO von Seegene, hebt
    Fortschritte auf dem Weg zu vollautomatisierten und datengesteuerten
    molekularen Tests hervor
    - Vorstellung von CURECA(TM), dem ersten vollständig automatisierten PCR-System,
    und STAgora(TM), einer globalen Plattform für Echtzeit-Datenanalysen
    - Entwicklung von Technologien zur Skalierung der Automatisierung und
    Verbesserung der Datenanalyse, um die langfristige Vision des Unternehmens von
    einer Welt ohne Krankheiten zu unterstützen

    Seegene Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der
    Molekulardiagnostik, hat auf der ADLM 2025 in Chicago (29. bis 31. Juli) zwei
    neue Technologien vorgestellt. Diese sollen die Laborautomatisierung und die
    datengesteuerte Überwachung von Infektionskrankheiten vorantreiben. Auf der
    Messe präsentierte das Unternehmen CURECA(TM), das weltweit erste vollständig
    unbeaufsichtigte PCR-Automatisierungssystem, und STAgora(TM), eine
    Echtzeit-Datenanalyseplattform zur Unterstützung von Früherkennung und
    Präzisionsmedizin.

    Vorstandsvorsitzender betont nächsten Schritt in der Molekulardiagnostik

    "Mit CURECA(TM) und STAgora(TM) machen wir einen wichtigen Schritt in Richtung
    Zukunft der Diagnostik", sagte Dr. Jong-Yoon Chun, Vorstandsvorsitzender und CEO
    von Seegene, auf einer Pressekonferenz mit US-amerikanischen und internationalen
    Medien am 30. Juli. "Unser Ziel ist es, Labore weltweit in die Lage zu
    versetzen, komplexe Testabläufe zu automatisieren und Diagnosedaten effektiver
    zu nutzen, um letztlich die globalen Bemühungen für eine Welt ohne Krankheiten
    maßgeblich zu unterstützen."

    Derzeit sind die meisten molekularen Testsysteme nur teilweise automatisiert Sie
    sind von qualifiziertem Personal, sich wiederholenden manuellen Schritten und
    festen Arbeitsabläufen abhängig. Das schränkt die Effizienz und Skalierbarkeit
    ein.

    CURECA(TM) überwindet Automatisierungsgrenzen und verändert die globale
    Diagnostik

    CURECA(TM) ist das erste System in der Diagnostikbranche, das jeden Schritt des
    PCR-Tests, einschließlich der traditionell manuellen Vorbehandlung, vollständig
    automatisiert. Seegene betont, dass für eine echte Vollautomatisierung in der
    Diagnostik drei wichtige Voraussetzungen erfüllt sein müssen: Betrieb ohne
    hochqualifiziertes Personal, kontinuierliche 24-Stunden-Verarbeitung und
    ununterbrochene Probenzufuhr. CURECA(TM) ist so konzipiert, dass es alle drei
    Anforderungen erfüllt.

    Ein zentrales Modul ist CURECA(TM) Prep, das eine breite Palette von Probentypen
    Seite 1 von 3 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Seegene stellt mit CURECA(TM) und STAgora(TM) auf der ADLM 2025 vor und ebnet den Weg für die nächste Stufe der Diagnostik - Dr. Jong-Yoon Chun, Vorstandsvorsitzender und CEO von Seegene, hebt Fortschritte auf dem Weg zu vollautomatisierten und datengesteuerten molekularen Tests hervor - Vorstellung von CURECA(TM), dem ersten vollständig automatisierten PCR-System, …