Seegene stellt mit CURECA(TM) und STAgora(TM) auf der ADLM 2025 vor und ebnet den Weg für die nächste Stufe der Diagnostik
Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -
- Dr. Jong-Yoon Chun, Vorstandsvorsitzender und CEO von Seegene, hebt
Fortschritte auf dem Weg zu vollautomatisierten und datengesteuerten
molekularen Tests hervor
- Vorstellung von CURECA(TM), dem ersten vollständig automatisierten PCR-System,
und STAgora(TM), einer globalen Plattform für Echtzeit-Datenanalysen
- Entwicklung von Technologien zur Skalierung der Automatisierung und
Verbesserung der Datenanalyse, um die langfristige Vision des Unternehmens von
einer Welt ohne Krankheiten zu unterstützen
Seegene Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der
Molekulardiagnostik, hat auf der ADLM 2025 in Chicago (29. bis 31. Juli) zwei
neue Technologien vorgestellt. Diese sollen die Laborautomatisierung und die
datengesteuerte Überwachung von Infektionskrankheiten vorantreiben. Auf der
Messe präsentierte das Unternehmen CURECA(TM), das weltweit erste vollständig
unbeaufsichtigte PCR-Automatisierungssystem, und STAgora(TM), eine
Echtzeit-Datenanalyseplattform zur Unterstützung von Früherkennung und
Präzisionsmedizin.
Vorstandsvorsitzender betont nächsten Schritt in der Molekulardiagnostik
"Mit CURECA(TM) und STAgora(TM) machen wir einen wichtigen Schritt in Richtung
Zukunft der Diagnostik", sagte Dr. Jong-Yoon Chun, Vorstandsvorsitzender und CEO
von Seegene, auf einer Pressekonferenz mit US-amerikanischen und internationalen
Medien am 30. Juli. "Unser Ziel ist es, Labore weltweit in die Lage zu
versetzen, komplexe Testabläufe zu automatisieren und Diagnosedaten effektiver
zu nutzen, um letztlich die globalen Bemühungen für eine Welt ohne Krankheiten
maßgeblich zu unterstützen."
Derzeit sind die meisten molekularen Testsysteme nur teilweise automatisiert Sie
sind von qualifiziertem Personal, sich wiederholenden manuellen Schritten und
festen Arbeitsabläufen abhängig. Das schränkt die Effizienz und Skalierbarkeit
ein.
CURECA(TM) überwindet Automatisierungsgrenzen und verändert die globale
Diagnostik
CURECA(TM) ist das erste System in der Diagnostikbranche, das jeden Schritt des
PCR-Tests, einschließlich der traditionell manuellen Vorbehandlung, vollständig
automatisiert. Seegene betont, dass für eine echte Vollautomatisierung in der
Diagnostik drei wichtige Voraussetzungen erfüllt sein müssen: Betrieb ohne
hochqualifiziertes Personal, kontinuierliche 24-Stunden-Verarbeitung und
ununterbrochene Probenzufuhr. CURECA(TM) ist so konzipiert, dass es alle drei
Anforderungen erfüllt.
Ein zentrales Modul ist CURECA(TM) Prep, das eine breite Palette von Probentypen
CURECA(TM) überwindet Automatisierungsgrenzen und verändert die globale
Diagnostik
CURECA(TM) ist das erste System in der Diagnostikbranche, das jeden Schritt des
PCR-Tests, einschließlich der traditionell manuellen Vorbehandlung, vollständig
automatisiert. Seegene betont, dass für eine echte Vollautomatisierung in der
Diagnostik drei wichtige Voraussetzungen erfüllt sein müssen: Betrieb ohne
hochqualifiziertes Personal, kontinuierliche 24-Stunden-Verarbeitung und
ununterbrochene Probenzufuhr. CURECA(TM) ist so konzipiert, dass es alle drei
Anforderungen erfüllt.
Ein zentrales Modul ist CURECA(TM) Prep, das eine breite Palette von Probentypen
