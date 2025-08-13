Seegene stellt mit CURECA(TM) und STAgora(TM) auf der ADLM 2025 vor und ebnet den Weg für die nächste Stufe der Diagnostik

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -



- Dr. Jong-Yoon Chun, Vorstandsvorsitzender und CEO von Seegene, hebt

Fortschritte auf dem Weg zu vollautomatisierten und datengesteuerten

molekularen Tests hervor

- Vorstellung von CURECA(TM), dem ersten vollständig automatisierten PCR-System,

und STAgora(TM), einer globalen Plattform für Echtzeit-Datenanalysen

- Entwicklung von Technologien zur Skalierung der Automatisierung und

Verbesserung der Datenanalyse, um die langfristige Vision des Unternehmens von

einer Welt ohne Krankheiten zu unterstützen



Seegene Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der

Molekulardiagnostik, hat auf der ADLM 2025 in Chicago (29. bis 31. Juli) zwei

neue Technologien vorgestellt. Diese sollen die Laborautomatisierung und die

datengesteuerte Überwachung von Infektionskrankheiten vorantreiben. Auf der

Messe präsentierte das Unternehmen CURECA(TM), das weltweit erste vollständig

unbeaufsichtigte PCR-Automatisierungssystem, und STAgora(TM), eine

Echtzeit-Datenanalyseplattform zur Unterstützung von Früherkennung und

Präzisionsmedizin.









"Mit CURECA(TM) und STAgora(TM) machen wir einen wichtigen Schritt in Richtung

Zukunft der Diagnostik", sagte Dr. Jong-Yoon Chun, Vorstandsvorsitzender und CEO

von Seegene, auf einer Pressekonferenz mit US-amerikanischen und internationalen

Medien am 30. Juli. "Unser Ziel ist es, Labore weltweit in die Lage zu

versetzen, komplexe Testabläufe zu automatisieren und Diagnosedaten effektiver

zu nutzen, um letztlich die globalen Bemühungen für eine Welt ohne Krankheiten

maßgeblich zu unterstützen."



Derzeit sind die meisten molekularen Testsysteme nur teilweise automatisiert Sie

sind von qualifiziertem Personal, sich wiederholenden manuellen Schritten und

festen Arbeitsabläufen abhängig. Das schränkt die Effizienz und Skalierbarkeit

ein.



CURECA(TM) überwindet Automatisierungsgrenzen und verändert die globale

Diagnostik



CURECA(TM) ist das erste System in der Diagnostikbranche, das jeden Schritt des

PCR-Tests, einschließlich der traditionell manuellen Vorbehandlung, vollständig

automatisiert. Seegene betont, dass für eine echte Vollautomatisierung in der

Diagnostik drei wichtige Voraussetzungen erfüllt sein müssen: Betrieb ohne

hochqualifiziertes Personal, kontinuierliche 24-Stunden-Verarbeitung und

ununterbrochene Probenzufuhr. CURECA(TM) ist so konzipiert, dass es alle drei

Anforderungen erfüllt.



Ein zentrales Modul ist CURECA(TM) Prep, das eine breite Palette von Probentypen Seite 1 von 3 Seite 2 ►





Vorstandsvorsitzender betont nächsten Schritt in der Molekulardiagnostik"Mit CURECA(TM) und STAgora(TM) machen wir einen wichtigen Schritt in RichtungZukunft der Diagnostik", sagte Dr. Jong-Yoon Chun, Vorstandsvorsitzender und CEOvon Seegene, auf einer Pressekonferenz mit US-amerikanischen und internationalenMedien am 30. Juli. "Unser Ziel ist es, Labore weltweit in die Lage zuversetzen, komplexe Testabläufe zu automatisieren und Diagnosedaten effektiverzu nutzen, um letztlich die globalen Bemühungen für eine Welt ohne Krankheitenmaßgeblich zu unterstützen."Derzeit sind die meisten molekularen Testsysteme nur teilweise automatisiert Siesind von qualifiziertem Personal, sich wiederholenden manuellen Schritten undfesten Arbeitsabläufen abhängig. Das schränkt die Effizienz und Skalierbarkeitein.CURECA(TM) überwindet Automatisierungsgrenzen und verändert die globaleDiagnostikCURECA(TM) ist das erste System in der Diagnostikbranche, das jeden Schritt desPCR-Tests, einschließlich der traditionell manuellen Vorbehandlung, vollständigautomatisiert. Seegene betont, dass für eine echte Vollautomatisierung in derDiagnostik drei wichtige Voraussetzungen erfüllt sein müssen: Betrieb ohnehochqualifiziertes Personal, kontinuierliche 24-Stunden-Verarbeitung undununterbrochene Probenzufuhr. CURECA(TM) ist so konzipiert, dass es alle dreiAnforderungen erfüllt.Ein zentrales Modul ist CURECA(TM) Prep, das eine breite Palette von Probentypen