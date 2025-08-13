    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFormycon AktievorwärtsNachrichten zu Formycon

    AKTIE IM FOKUS

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Formycon-Zahlen bittere Pille für Anleger

    Für Sie zusammengefasst
    • Formycon-Aktien fallen über 7% nach Halbjahreszahlen.
    • Umsatz halbiert sich auf 9 Millionen Euro im H1.
    • Jahresziele bleiben trotz Verlusten unverändert.
    AKTIE IM FOKUS - Formycon-Zahlen bittere Pille für Anleger
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Formycon haben am Mittwoch mit klaren Verlusten auf die Halbjahreszahlen des Arzneimittel-Herstellers reagiert. Im frühen Handel sackten die Papiere um mehr als 7 Prozent auf den tiefsten Stand seit Anfang Juni ab. Zuletzt notierten sie 4,5 Prozent im Minus bei 24,20 Euro und sind mit einer Jahresbilanz von minus 54 Prozent schwächster Wert im SDax .

    Bei Formycon rutschte der Umsatz in den ersten sechs Monaten auf 9 Millionen Euro ab, nach 26,9 Millionen ein Jahr zuvor. Der operative Verlust stieg um eine Million auf 17,9 Millionen Euro. Dennoch bestätigte der Biosimilar-Hersteller die Jahresziele.

    Analyst Alistair Campbell von der kanadischen Bank RBC hob positiv hervor, dass der Generika-Produzent mit einem viel stärkeren zweiten Halbjahr rechnet./edh/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Formycon Aktie

    Die Formycon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 17.202 auf Ariva Indikation (13. August 2025, 11:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Formycon Aktie um +0,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von Formycon bezifferte sich zuletzt auf 432,78 Mio..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +61,94 %/+106,48 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Formycon - A1EWVY - DE000A1EWVY8

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Formycon. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Formycon-Zahlen bittere Pille für Anleger Die Aktien von Formycon haben am Mittwoch mit klaren Verlusten auf die Halbjahreszahlen des Arzneimittel-Herstellers reagiert. Im frühen Handel sackten die Papiere um mehr als 7 Prozent auf den tiefsten Stand seit Anfang Juni ab. Zuletzt notierten …