Digitalabgabe auf Google und Co
Kulturstaatsminister verfolgt Plan weiter
- Weimer bleibt bei Plattform-Soli trotz Union-Bedenken.
- Geplante Abgabe soll US-Digitalkonzerne treffen.
- Vorschläge zu Digitalsteuer im Herbst angekündigt.
BERLIN (dpa-AFX) - Trotz Bedenken in der Union hält Kulturstaatsminister Wolfram Weimer an seinen Plänen für eine Abgabe auf Erlöse großer US-Digitalkonzerne fest. Er sei zuversichtlich, den sogenannten Plattform-Soli durchsetzen zu können, sagte Weimer der Funke Mediengruppe. Er kündigte ein umfassenderes Konzept an, die Macht der großen Internetplattformen einzuschränken.
"Im Herbst werde ich Vorschläge der Öffentlichkeit vorstellen, die steuerrechtliche, kartellrechtliche und regulatorische Fragen umfassen", sagte der parteilose Politiker. "Ich habe beim Steuerrecht angefangen und eine Initiative für einen Plattform-Soli gestartet. Damit könnten wir Milliarden erzielen, die unser Mediensystem so stärken, dass es nicht weiter von amerikanischen und chinesischen Monopolisten deformiert wird."
Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) hatten Vorbehalte gegen den "Plattform-Soli" geäußert. Unter anderem wird befürchtet, dass Maßnahmen zulasten der US-Konzerne den Zollstreit mit Washington verschärfen könnten.
Weimer sagte: "Ich war in allen Fraktionen der Mitte - Union, SPD, Grüne - und habe im Bundestag ein klares Meinungsbild für eine Digitalsteuer gewonnen." Und weiter: "Wir haben einen Auftrag aus dem Koalitionsvertrag, packen das jetzt an, und ich bin zuversichtlich, dass wir erfolgreich sein können."
Die Digitalabgabe würde große Internetkonzerne wie Google und Meta treffen. Vorbild ist Österreich. Dort sind große Online-Plattformen seit 2020 verpflichtet, fünf Prozent der Einkünfte aus der Werbevermarktung abzuführen. Weimer hat für Deutschland eine Größenordnung von zehn Prozent genannt. Erwartet werden Einnahmen in Milliardenhöhe./vsr/DP/mis
Meta hat sich mal wieder nicht lumpen lassen und sämtliche Analystenschätzungen regelrecht pulverisiert. Der Fokus auf Künstliche Intelligenz zahlt sich aus – das merkt man nicht nur im Produkt, sondern vor allem in der Bilanz. Wer dachte, Meta hätte seinen Zenit erreicht, wurde eines Besseren belehrt. Die Effizienz, mit der das Unternehmen mittlerweile läuft, ist beeindruckend.
Klar, der Kurs ist kein Schnäppchen, aber mit dieser Performance und dem klaren Zukunftsfokus auf AI & Co. ist das Teil meiner Meinung nach kein reines Spekulationsobjekt mehr – sondern ein Tech-Gigant auf Turbo-Modus. Ich bin (endlich) rein und bleibe gelassen.