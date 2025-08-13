Nord-Länder wollen günstigeren Strom - zulasten des Südens?
- Norddeutsche Länder fordern neue Strompreiszonen.
- Günstigere Preise im Norden könnten Süden belasten.
- Einheitliche Stromgebotszone bleibt umstritten.
BERLIN (dpa-AFX) - Norddeutsche Länder fordern erneut ein anderes Stromsystem für niedrigere Preisen in ihren Regionen - das könnte zulasten von Verbrauchern im Süden gehen. Wie das "Handelsblatt" berichtete, schlagen die Regierungschefs von Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen und Brandenburg vor, die bislang einheitliche sogenannte Stromgebotszone in Deutschland abzuschaffen.
Im Norden ist die Windstromproduktion in den vergangenen Jahren stark ausgebaut worden. Der Stromnetzausbau, um den Windstrom in große Verbrauchszentren im Süden zu transportieren, aber hinkt hinterher. Um Stromleitungen nicht zu überlasten, sind teure Maßnahmen zur Sicherung und Stabilisierung des Netzes notwendig.
Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sagte der Zeitung, unterschiedliche Stromgebotszonen seien ein starker marktwirtschaftlicher Anreiz für einen sinnvollen regionalen Ausbau der Stromnetze und der regenerativen Stromproduktion sowie für den Einsatz innovativer Technologien. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) betonte, eine Aufteilung in Strompreiszonen könne die Lösung dafür sein, wenn es beim Netzausbau nicht vorangehe.
Forderungen nicht neu
"Damit gäbe es in den Regionen mit gutem Ausbaustand bei den Erneuerbaren deutlich günstigere Strompreise, was gut für Unternehmensansiedlungen ist." Zugleich steige in den Regionen mit höheren Strompreisen der Druck, Netze und erneuerbare Energien auszubauen. Es gehe nicht an, dass die Länder bestraft werden, die beim Ausbau der Erneuerbaren gut aufgestellt seien.
Forderungen nach unterschiedlichen Strompreiszonen sind nicht neu. Bayern zum Beispiel hatte das stets abgelehnt. Aktuell gelten in ganz Deutschland für alle Erzeuger und Verbraucher die gleichen Börsenstrompreise. Im Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD auf Bundesebene heißt es: "Wir halten an einer einheitlichen Stromgebotszone fest."/hoe/DP/mis
PNE HV 2025 Nachlese vom 13.05.2025 in Cuxhaven
Am letzten Dienstag fand die HV von PNE in Cuxhaven statt. Das Interesse an der HV war eher dürftig. Kann man auch als Spiegelbild der Aktivität der User hier im WO-Board ansehen. Der Ablauf der HV gestaltete sich ruhig aber leider zum Ende hin etwas zäh.
Der Vorstand gab sich optimistisch, und verteidigte den Rückzug aus einigen Märkten. Die Konzentrierung liegt aktuell auf Deutschland, Südafrika und Polen, vom Volumen her, aber hierbei darf man Frankreich nicht vergessen, wo PNE im letzten Jahr einen Windpark für den Eigenbestand errichtet hat und aktuell in der Bauphase für einen weiteren Windpark ist. Bei meiner Durchsicht der letzten Auktionen Wind und Solar aus Frankreich, vermisse ich aber weitere Projekte von PNE. Auch die Pipeline in Frankreich halte ich für Ausbaufähig. Hier sieht der Vorstand zwar eine große Pipeline. Entweder er kennt die Pipeline aus Frankreich der uns bekannten Mitbewerber nicht, oder PNE zeigt nicht die komplette Pipeline im GB, bzw. Quartalsbericht. Die Fragen zu Frau Reiche und EEG ab 2027 wurde eher ausweichend beantwortet. Nach dem Motto, dass es weit in der Zukunft liegt und daher unsicher ist, wie es kommt. Hier en paar Punkte die es so als Info gab.
- Die Kaufpreiszahlung von 5 Mio. € aus dem Verkauf eines rumänischen Projektes ist noch nicht eingegangen. PNE erwartet die Zahlung bis Ende des Jahres 2025. Siehe GB PNE 2024 Seite 148-149.
- Aus den USA erwartet man in diesem Jahr schon die 1. Meilensteinzahlung.
- Von den aktuell 471,13 MW im Eigenbetrieb werden 256 MW über EEG vermarktet und 215 MW über Fixpreise, bzw. PPA. Die Laufzeiten liegen im Bereich von 1-10 Jahren und die Vergütung liegt im Bereich von 74-150 €/MWh.
- Bis Ende 2027 möchte man 1,1 GW in Betrieb/in Bau haben. Als in Betrieb bis Ende 2027 geht man von 800 MW/MWp aus
- Der Solarpark Altlandsberg mit 124 MWp soll Ende 2026 IBN haben und geht in den Eigenbestand. Es wird hier versucht den Solarpark über PPA zu vermarkten.
- Überbauung vorhandener Netzanschlußpunkte aus dem Eigenbestand werden überprüft. Erste Planungen hierzu laufen bereits.
- Erste Planungen für die Kombination aus EE – Stromerzeuger mit Speicher laufen. Konkrete Angaben dazu wurden nicht gemacht.
- Die Risiken fehlender Netzanschlüsse In – wie auch Ausland bestehen weiterhin und verzögern die Projektrealisierung.
- Erstes Projekt in Spanien soll in 2026 ans Netz gehen.
- Das Verfahren mit dem BSH zwecks Entschädigung der Offshore Enteignung läuft noch.
Von den Großaktionären war einzig AOC anwesend. Die anderen wohl nur per Briefwahl.
21,525 Mio. € waren wohl anwesend (nicht die letzte Aktualisierung) und 40,6 Mio. € per Briefwahl. Abgesehen von den Verzehraktionären, waren wenige aktive Aktionäre vertreten. Der Vertreter des einzigen Großaktionärs, der vor Ort war, ließ zwar durch die Blume durchblicken, dass der Verkauf durch Morgan Stanley kommt. Das wann und zu wieviel, ließ er aber offen. Ich denke hier war auch viel Wunschdenken dabei. Sicherlich sind bei 15 € viele der Großaktionäre noch dick im Plus, aber die Abzinsung läuft unaufhörlich weiter und das Marktumfeld für EE Aktien ist nicht das Beste. Die Unsicherheit wie es mit dem EEG weitergeht, was hat Frau Reiche vor und die weiterhin anhaltenden Lieferkettenprobleme bei steigenden Kosten und moderaten Zinsumfeld, lassen die Erträge der Projektierer nicht in den Himmel wachsen. Die gewünschte Kapitalerhöhung ist wiederum durchgefallen. Da hat AOC wohl keine Lust mitzumachen. Dies bedeutet, dass deutlich mehr Projekte in den Vertrieb gehen müssen, als man das gerne hätte. Bei einer Marktkapitalisierung von aktuell 1,15 Mrd. € und einem Enterprise Value von nahezu 2 Mrd. € wüsste ich nicht, wer PNE übernehmen will. Ein Blick auf die Pipeline und ein Vergleich mit Energiekontor und Abo Energy zeigt hier doch eine sehr starke Überbewertung von PNE an. Wer weiß, vielleicht straft mich PNE auch Lügen. Zu wünschen wäre es den PNE Aktionären allemal.
Kleiner Nachtrag zum Marktstammdatenregister. PNE hat mittlerweile die IBN von Gnutz West 2 gemeldet. 4 Anlagen a 5,6 MW gehen in den Eigenbestand, dann steigt dieser auf ordentliche 493,53 MW.
Ich hoffe, dass ich alles korrekt wiedergegeben habe. Sollte ich etwas falsch dargestellt haben, so wäre ich für einen Hinweis dankbar.
LG fundamental_a
Den Käufer will ich erstmal sehen.
Bleibt auf jeden Fall spannend.
LG fundamental_a