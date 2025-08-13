Wer übernimmt Verantwortung für KI? / Jetzt Folge 5 hören

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSpotify Technology AktievorwärtsNachrichten zu Spotify Technology

    Nürnberg (ots) - Seit August gelten die ersten Vorschriften des EU AI Act. Das
    lässt eine Frage neu ins Zentrum rücken: Wie viel Verantwortung tragen wir im
    Umgang mit Künstlicher Intelligenz und lässt sie sich überhaupt auslagern? In
    Folge fünf des Podcasts "Tech & Tacheles" diskutieren Sebastian Denef (CEO von
    AGENTS.inc) und Christian Pfeiffer (CEO von Sopra Financial Technology) über
    Haltung, Fairness und Grenzen technischer Delegation.

    Beide CEOs bringen langjährige Erfahrung mit: Denef als KI-Pionier mit
    Forschungshintergrund, Pfeiffer als Technologieentscheider in der Finanzwelt.
    Ihr gemeinsames Anliegen: KI braucht mehr als Rechenleistung - sie braucht
    Haltung, Urteilsfähigkeit und ein klares Verständnis von Verantwortung.
    Christian Pfeiffer macht klar: "KI ist kein Ersatz, sondern ein Treiber für
    Urteilsvermögen." Sebastian Denef ergänzt: "Es ist unsere Aufgabe, KI so gut zu
    verstehen, dass wir mit ihr gute Urteile fällen können." Beide warnen davor,
    sich auf Algorithmen zu verlassen, ohne sie kritisch zu hinterfragen.

    Verantwortung für KI lässt sich nicht outsourcen

    Verantwortung lasse sich nicht auslagern, auch nicht an Maschinen. Pfeiffer
    betont: "Auslagerung ist ökonomisch oft notwendig - aber nur mit einem klaren,
    risikoorientierten Rahmen." Und Denef mahnt: "Es ist illusorisch, für jeden
    Schritt eines KI-Modells Verantwortung übernehmen zu wollen. Stattdessen
    brauchen wir Prozesse wie in der Bank-Compliance."

    Was KI mit einem Baum zu tun hat und warum sie in manchen Fällen fairer handelt
    als Menschen - dazu liefert die aktuelle Folge von Tech & Tacheles überraschende
    Perspektiven.

    Ein Format mit Haltung

    "Tech & Tacheles" richtet sich an Entscheiderinnen und Entscheider von
    Finanzdienstleistern. In jeder Folge ziehen die Gäste Karten mit provokanten
    Thesen aus einer "Blackbox", beziehen Position und diskutieren offen und
    fachlich fundiert. Moderiert wird der Podcast von Birgit Hass, Senior Marketing
    Managerin bei Sopra Financial Technology.

    Jetzt reinhören

    Tech & Tacheles ist auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts
    und YouTube verfügbar. Die neue Folge "KI braucht Urteilsvermögen" ist ab sofort
    online.

    Über den Podcast

    "Tech & Tacheles" ist der Podcast von Sopra Financial Technology für die
    Finanzbranche. Externe und interne Expertinnen und Experten sprechen über IT,
    Technologie und Banking - klar, meinungsstark und fundiert. Ohne Buzzwords, mit
    Haltung. Mehr Infos zu Tech & Tacheles finden Interessierte hier:
    https://www.sopra-financial-technology.com/de-de/insights/podcast

    Über Sopra Financial Technology:

    Sopra Financial Technology GmbH bietet einen regulatorisch konformen Betrieb von
    modularen, skalierbaren und anpassbaren Applikationen in der
    Finanzdienstleistungsbranche. Das Unternehmen verbindet traditionelle
    Legacy-Systeme mit innovativen Produkten und Services unter Einbeziehung
    moderner Cloud-Lösungen in einem hochperformanten Betrieb und in sicherer
    Umgebung. Mit etwa 500 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Nürnberg zeichnet sich
    das Unternehmen durch Expertise in Bankwesen, Regulatorik, Lösungsorientierung
    und Projektmanagement aus. 1983 als Sparda-Datenverarbeitung eG gegründet, ist
    die Sopra Financial Technology GmbH seit 2019 Teil der Sopra Steria Group mit
    mehr als 56.000 Mitarbeitenden in rund 30 Ländern.

