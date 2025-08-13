Tech & Tacheles fragt
Wer übernimmt Verantwortung für KI? / Jetzt Folge 5 hören
Nürnberg (ots) - Seit August gelten die ersten Vorschriften des EU AI Act. Das
lässt eine Frage neu ins Zentrum rücken: Wie viel Verantwortung tragen wir im
Umgang mit Künstlicher Intelligenz und lässt sie sich überhaupt auslagern? In
Folge fünf des Podcasts "Tech & Tacheles" diskutieren Sebastian Denef (CEO von
AGENTS.inc) und Christian Pfeiffer (CEO von Sopra Financial Technology) über
Haltung, Fairness und Grenzen technischer Delegation.
Beide CEOs bringen langjährige Erfahrung mit: Denef als KI-Pionier mit
Forschungshintergrund, Pfeiffer als Technologieentscheider in der Finanzwelt.
Ihr gemeinsames Anliegen: KI braucht mehr als Rechenleistung - sie braucht
Haltung, Urteilsfähigkeit und ein klares Verständnis von Verantwortung.
Christian Pfeiffer macht klar: "KI ist kein Ersatz, sondern ein Treiber für
Urteilsvermögen." Sebastian Denef ergänzt: "Es ist unsere Aufgabe, KI so gut zu
verstehen, dass wir mit ihr gute Urteile fällen können." Beide warnen davor,
sich auf Algorithmen zu verlassen, ohne sie kritisch zu hinterfragen.
Verantwortung für KI lässt sich nicht outsourcen
Verantwortung lasse sich nicht auslagern, auch nicht an Maschinen. Pfeiffer
betont: "Auslagerung ist ökonomisch oft notwendig - aber nur mit einem klaren,
risikoorientierten Rahmen." Und Denef mahnt: "Es ist illusorisch, für jeden
Schritt eines KI-Modells Verantwortung übernehmen zu wollen. Stattdessen
brauchen wir Prozesse wie in der Bank-Compliance."
Was KI mit einem Baum zu tun hat und warum sie in manchen Fällen fairer handelt
als Menschen - dazu liefert die aktuelle Folge von Tech & Tacheles überraschende
Perspektiven.
Ein Format mit Haltung
"Tech & Tacheles" richtet sich an Entscheiderinnen und Entscheider von
Finanzdienstleistern. In jeder Folge ziehen die Gäste Karten mit provokanten
Thesen aus einer "Blackbox", beziehen Position und diskutieren offen und
fachlich fundiert. Moderiert wird der Podcast von Birgit Hass, Senior Marketing
Managerin bei Sopra Financial Technology.
Jetzt reinhören
Tech & Tacheles ist auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts
und YouTube verfügbar. Die neue Folge "KI braucht Urteilsvermögen" ist ab sofort
online.
Über den Podcast
"Tech & Tacheles" ist der Podcast von Sopra Financial Technology für die
Finanzbranche. Externe und interne Expertinnen und Experten sprechen über IT,
Technologie und Banking - klar, meinungsstark und fundiert. Ohne Buzzwords, mit
Haltung. Mehr Infos zu Tech & Tacheles finden Interessierte hier:
https://www.sopra-financial-technology.com/de-de/insights/podcast
Über Sopra Financial Technology:
Sopra Financial Technology GmbH bietet einen regulatorisch konformen Betrieb von
modularen, skalierbaren und anpassbaren Applikationen in der
Finanzdienstleistungsbranche. Das Unternehmen verbindet traditionelle
Legacy-Systeme mit innovativen Produkten und Services unter Einbeziehung
moderner Cloud-Lösungen in einem hochperformanten Betrieb und in sicherer
Umgebung. Mit etwa 500 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Nürnberg zeichnet sich
das Unternehmen durch Expertise in Bankwesen, Regulatorik, Lösungsorientierung
und Projektmanagement aus. 1983 als Sparda-Datenverarbeitung eG gegründet, ist
die Sopra Financial Technology GmbH seit 2019 Teil der Sopra Steria Group mit
mehr als 56.000 Mitarbeitenden in rund 30 Ländern.
Pressekontakt:
Sopra Financial Technology GmbH
Birgit Hass
Frankenstraße 146, 90461 Nürnberg
Telefon: +49 911 9291-0
E-Mail: mailto:communications@sopra-ft.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180161/6095815
OTS: Sopra Financial Technology GmbH
