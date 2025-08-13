Wer übernimmt Verantwortung für KI? / Jetzt Folge 5 hören

Nürnberg (ots) - Seit August gelten die ersten Vorschriften des EU AI Act. Das

lässt eine Frage neu ins Zentrum rücken: Wie viel Verantwortung tragen wir im

Umgang mit Künstlicher Intelligenz und lässt sie sich überhaupt auslagern? In

Folge fünf des Podcasts "Tech & Tacheles" diskutieren Sebastian Denef (CEO von

AGENTS.inc) und Christian Pfeiffer (CEO von Sopra Financial Technology) über

Haltung, Fairness und Grenzen technischer Delegation.



Beide CEOs bringen langjährige Erfahrung mit: Denef als KI-Pionier mit

Forschungshintergrund, Pfeiffer als Technologieentscheider in der Finanzwelt.

Ihr gemeinsames Anliegen: KI braucht mehr als Rechenleistung - sie braucht

Haltung, Urteilsfähigkeit und ein klares Verständnis von Verantwortung.

Christian Pfeiffer macht klar: "KI ist kein Ersatz, sondern ein Treiber für

Urteilsvermögen." Sebastian Denef ergänzt: "Es ist unsere Aufgabe, KI so gut zu

verstehen, dass wir mit ihr gute Urteile fällen können." Beide warnen davor,

sich auf Algorithmen zu verlassen, ohne sie kritisch zu hinterfragen.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Spotify Technology! Long 642,06€ 4,57 × 12,86 Zum Produkt Short 747,69€ 4,85 × 12,14 Zum Produkt