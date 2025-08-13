AUSBAU DER NAHTLOSEN LADEINFRAKSTRUKTUR IN EUROPA

Paris (ots/PRNewswire) -



VinFast, der vietnamesische Hersteller von Elektrofahrzeugen, gab heute eine

strategische Partnerschaft mit Plugsurfing bekannt, einem führenden europäischen

Anbieter von Ladediensten für Elektrofahrzeuge. Diese Zusammenarbeit ermöglicht

VinFast-Kunden über die VinFast-App den Zugriff auf ein Netzwerk von über einer

Million öffentlichen Ladepunkten in 24 Ländern. Sie bietet ein nahtloses und

komfortables Ladeerlebnis in ganz Europa.





Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung hat Plugsurfing ein breites Netzwerk anLadepartnern aufgebaut. Es ermöglicht über zwei Millionen Nutzern den Zugang zumgrößten Netzwerk an Ladestationen für Elektrofahrzeuge in ganz Europa. In denwichtigsten Märkten von VinFast - Deutschland, Frankreich und den Niederlanden -umfasst das Netzwerk mehr als 550.000 Ladepunkte.Im Rahmen der Vereinbarung erhalten Besitzer der Modelle VinFast VF 6 und VF 8kostenlos neue Ladekarten. Um die Kontinuität zu gewährleisten und alleangesammelten Vorteile zu erhalten, werden Ladeverlauf und Kontoständeübertragen und bleiben unverändert.Diese Partnerschaft adressiert eine der größten Herausforderungen deseuropäischen Elektrofahrzeugmarktes: die fragmentierte Ladeinfrastruktur, dieoft mehrere Anbieter und eigenständige Plattformen umfasst. Die Vereinbarungunterstreicht VinFasts Engagement, Verbraucher beim Umstieg auf grüne Mobilitätzu unterstützen und markiert einen wichtigen Meilenstein in der europäischenWachstumsstrategie des Unternehmens.Le Ngoc Chi, die CEO von VinFast Europe, betont: "Die kundenorientiertePhilosophie prägt jeden Aspekt der Geschäftstätigkeit von VinFast - und die neuePartnerschaft ist eine natürliche Erweiterung dieses Engagements. Durch dieZusammenarbeit mit Plugsurfing erweitern wir nicht nur unser Ladenetz, sondernverbessern auch den Komfort und das Gesamterlebnis für unsere Kunden undbeschleunigen so den Umstieg auf Elektrofahrzeuge in Europa weiter."Sofia Diakhate, COO von Plugsurfing, erklärt: "Wir freuen uns auf dieZusammenarbeit mit VinFast, um eine bessere und nachhaltigere Zukunft mitElektrofahrzeugen in Europa zu gestalten. Plugsurfing entwickelt sein Netzwerkkontinuierlich weiter, um ein zuverlässigeres und zugänglicheres Ladeerlebnis zubieten und unterstützt gleichzeitig aktiv die Expansion von VinFast auf demgesamten Kontinent."In Europa vertreibt VinFast derzeit zwei smarte E-Modelle: den VF 6 (B-Segment)und den VF 8 (D-Segment). Für den europäischen Markt wird derzeit eineattraktive Produktpalette entwickelt. Das Unternehmen erweitert zudem gezieltsein Händler- und Vertriebsnetz in Frankreich, Deutschland und ganz Europa sowiesein flächendeckendes Aftersales-Netzwerk mit renommierten Dienstleistern wieATU (Deutschland), Norauto (Frankreich), LKQ (Niederlande) und Fixico. In denMärkten sind hochwertige Reparatur- und Wartungsdienste verfügbar. VinFastbekräftigt so sein Engagement für langfristiges und nachhaltiges Wachstum aufdem europäischen Kontinent.Über Europa hinaus erweitert VinFast seine globale Präsenz auch in Märkten wieIndonesien, Philippinen, Indien, dem Nahen Osten und Nordamerika. Damitunterstreicht das Unternehmen seine globale Strategie, den Übergang zunachhaltiger Mobilität weltweit zu beschleunigen.Über VinFastVinFast (NASDAQ: VFS), eine Tochtergesellschaft der Vingroup JSC, einem dergrößten Mischkonzerne Vietnams, ist ein reiner Hersteller von Elektrofahrzeugenmit dem Ziel, Elektrofahrzeuge für alle zugänglich zu machen. DasProduktportfolio von VinFast umfasst heute eine breite Palette an elektrischenSUVs, E-Scootern und E-Bussen. VinFast startet derzeit seine nächsteWachstumsphase durch den schnellen Ausbau seines weltweiten Vertriebs- undHändlernetzes und die Erhöhung seiner Produktionskapazitäten mit Fokus aufSchlüsselmärkte in Nordamerika, Europa und Asien.Weitere Informationen unter: https://vinfastauto.eu/