    VINFAST KOOPERIERT MIT PLUGSURFING

    AUSBAU DER NAHTLOSEN LADEINFRAKSTRUKTUR IN EUROPA

    Paris (ots/PRNewswire) -

    - Partnerschaft mit Plugsurfing ermöglicht VinFast-Kunden Zugang zum größten
    Netzwerk von Ladestationen für Elektrofahrzeuge in ganz Europa: über eine
    Million öffentliche Ladepunkte in 24 Ländern.
    - Verbesserung der allgemeinen Nutzungseffizienz und Erhöhung der Anzahl an
    verfügbaren Ladestationen für VinFast-Fahrer.
    - Zusammenarbeit unterstreicht VinFasts Engagement auf dem europäischen Markt

    VinFast, der vietnamesische Hersteller von Elektrofahrzeugen, gab heute eine
    strategische Partnerschaft mit Plugsurfing bekannt, einem führenden europäischen
    Anbieter von Ladediensten für Elektrofahrzeuge. Diese Zusammenarbeit ermöglicht
    VinFast-Kunden über die VinFast-App den Zugriff auf ein Netzwerk von über einer
    Million öffentlichen Ladepunkten in 24 Ländern. Sie bietet ein nahtloses und
    komfortables Ladeerlebnis in ganz Europa.

    Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung hat Plugsurfing ein breites Netzwerk an
    Ladepartnern aufgebaut. Es ermöglicht über zwei Millionen Nutzern den Zugang zum
    größten Netzwerk an Ladestationen für Elektrofahrzeuge in ganz Europa. In den
    wichtigsten Märkten von VinFast - Deutschland, Frankreich und den Niederlanden -
    umfasst das Netzwerk mehr als 550.000 Ladepunkte.

    Im Rahmen der Vereinbarung erhalten Besitzer der Modelle VinFast VF 6 und VF 8
    kostenlos neue Ladekarten. Um die Kontinuität zu gewährleisten und alle
    angesammelten Vorteile zu erhalten, werden Ladeverlauf und Kontostände
    übertragen und bleiben unverändert.

    Diese Partnerschaft adressiert eine der größten Herausforderungen des
    europäischen Elektrofahrzeugmarktes: die fragmentierte Ladeinfrastruktur, die
    oft mehrere Anbieter und eigenständige Plattformen umfasst. Die Vereinbarung
    unterstreicht VinFasts Engagement, Verbraucher beim Umstieg auf grüne Mobilität
    zu unterstützen und markiert einen wichtigen Meilenstein in der europäischen
    Wachstumsstrategie des Unternehmens.

    Le Ngoc Chi, die CEO von VinFast Europe, betont: "Die kundenorientierte
    Philosophie prägt jeden Aspekt der Geschäftstätigkeit von VinFast - und die neue
    Partnerschaft ist eine natürliche Erweiterung dieses Engagements. Durch die
    Zusammenarbeit mit Plugsurfing erweitern wir nicht nur unser Ladenetz, sondern
    verbessern auch den Komfort und das Gesamterlebnis für unsere Kunden und
    beschleunigen so den Umstieg auf Elektrofahrzeuge in Europa weiter."

    Sofia Diakhate, COO von Plugsurfing, erklärt: "Wir freuen uns auf die
    Zusammenarbeit mit VinFast, um eine bessere und nachhaltigere Zukunft mit
    Elektrofahrzeugen in Europa zu gestalten. Plugsurfing entwickelt sein Netzwerk
    kontinuierlich weiter, um ein zuverlässigeres und zugänglicheres Ladeerlebnis zu
    bieten und unterstützt gleichzeitig aktiv die Expansion von VinFast auf dem
    gesamten Kontinent."

    In Europa vertreibt VinFast derzeit zwei smarte E-Modelle: den VF 6 (B-Segment)
    und den VF 8 (D-Segment). Für den europäischen Markt wird derzeit eine
    attraktive Produktpalette entwickelt. Das Unternehmen erweitert zudem gezielt
    sein Händler- und Vertriebsnetz in Frankreich, Deutschland und ganz Europa sowie
    sein flächendeckendes Aftersales-Netzwerk mit renommierten Dienstleistern wie
    ATU (Deutschland), Norauto (Frankreich), LKQ (Niederlande) und Fixico. In den
    Märkten sind hochwertige Reparatur- und Wartungsdienste verfügbar. VinFast
    bekräftigt so sein Engagement für langfristiges und nachhaltiges Wachstum auf
    dem europäischen Kontinent.

    Über Europa hinaus erweitert VinFast seine globale Präsenz auch in Märkten wie
    Indonesien, Philippinen, Indien, dem Nahen Osten und Nordamerika. Damit
    unterstreicht das Unternehmen seine globale Strategie, den Übergang zu
    nachhaltiger Mobilität weltweit zu beschleunigen.

    Über VinFast

    VinFast (NASDAQ: VFS), eine Tochtergesellschaft der Vingroup JSC, einem der
    größten Mischkonzerne Vietnams, ist ein reiner Hersteller von Elektrofahrzeugen
    mit dem Ziel, Elektrofahrzeuge für alle zugänglich zu machen. Das
    Produktportfolio von VinFast umfasst heute eine breite Palette an elektrischen
    SUVs, E-Scootern und E-Bussen. VinFast startet derzeit seine nächste
    Wachstumsphase durch den schnellen Ausbau seines weltweiten Vertriebs- und
    Händlernetzes und die Erhöhung seiner Produktionskapazitäten mit Fokus auf
    Schlüsselmärkte in Nordamerika, Europa und Asien.

    Weitere Informationen unter: https://vinfastauto.eu/

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2748942/VinFast_VF_8_red.jpg

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2748943/VinFast_Plugsurfing.jpg

    View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pres
    semitteilungen/vinfast-kooperiert-mit-plugsurfing-ausbau-der-nahtlosen-ladeinfra
    kstruktur-in-europa-302527906.html

    Pressekontakt:

    Thomas Maakestad,
    Account Executive,
    M +44 (0)7596 885356

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/132297/6095828
    OTS: VinFast


