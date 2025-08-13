VINFAST KOOPERIERT MIT PLUGSURFING
AUSBAU DER NAHTLOSEN LADEINFRAKSTRUKTUR IN EUROPA
Paris (ots/PRNewswire) -
- Partnerschaft mit Plugsurfing ermöglicht VinFast-Kunden Zugang zum größten
Netzwerk von Ladestationen für Elektrofahrzeuge in ganz Europa: über eine
Million öffentliche Ladepunkte in 24 Ländern.
- Verbesserung der allgemeinen Nutzungseffizienz und Erhöhung der Anzahl an
verfügbaren Ladestationen für VinFast-Fahrer.
- Zusammenarbeit unterstreicht VinFasts Engagement auf dem europäischen Markt
VinFast, der vietnamesische Hersteller von Elektrofahrzeugen, gab heute eine
strategische Partnerschaft mit Plugsurfing bekannt, einem führenden europäischen
Anbieter von Ladediensten für Elektrofahrzeuge. Diese Zusammenarbeit ermöglicht
VinFast-Kunden über die VinFast-App den Zugriff auf ein Netzwerk von über einer
Million öffentlichen Ladepunkten in 24 Ländern. Sie bietet ein nahtloses und
komfortables Ladeerlebnis in ganz Europa.
Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung hat Plugsurfing ein breites Netzwerk an
Ladepartnern aufgebaut. Es ermöglicht über zwei Millionen Nutzern den Zugang zum
größten Netzwerk an Ladestationen für Elektrofahrzeuge in ganz Europa. In den
wichtigsten Märkten von VinFast - Deutschland, Frankreich und den Niederlanden -
umfasst das Netzwerk mehr als 550.000 Ladepunkte.
Im Rahmen der Vereinbarung erhalten Besitzer der Modelle VinFast VF 6 und VF 8
kostenlos neue Ladekarten. Um die Kontinuität zu gewährleisten und alle
angesammelten Vorteile zu erhalten, werden Ladeverlauf und Kontostände
übertragen und bleiben unverändert.
Diese Partnerschaft adressiert eine der größten Herausforderungen des
europäischen Elektrofahrzeugmarktes: die fragmentierte Ladeinfrastruktur, die
oft mehrere Anbieter und eigenständige Plattformen umfasst. Die Vereinbarung
unterstreicht VinFasts Engagement, Verbraucher beim Umstieg auf grüne Mobilität
zu unterstützen und markiert einen wichtigen Meilenstein in der europäischen
Wachstumsstrategie des Unternehmens.
Le Ngoc Chi, die CEO von VinFast Europe, betont: "Die kundenorientierte
Philosophie prägt jeden Aspekt der Geschäftstätigkeit von VinFast - und die neue
Partnerschaft ist eine natürliche Erweiterung dieses Engagements. Durch die
Zusammenarbeit mit Plugsurfing erweitern wir nicht nur unser Ladenetz, sondern
verbessern auch den Komfort und das Gesamterlebnis für unsere Kunden und
beschleunigen so den Umstieg auf Elektrofahrzeuge in Europa weiter."
Sofia Diakhate, COO von Plugsurfing, erklärt: "Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit mit VinFast, um eine bessere und nachhaltigere Zukunft mit
Elektrofahrzeugen in Europa zu gestalten. Plugsurfing entwickelt sein Netzwerk
kontinuierlich weiter, um ein zuverlässigeres und zugänglicheres Ladeerlebnis zu
bieten und unterstützt gleichzeitig aktiv die Expansion von VinFast auf dem
gesamten Kontinent."
In Europa vertreibt VinFast derzeit zwei smarte E-Modelle: den VF 6 (B-Segment)
und den VF 8 (D-Segment). Für den europäischen Markt wird derzeit eine
attraktive Produktpalette entwickelt. Das Unternehmen erweitert zudem gezielt
sein Händler- und Vertriebsnetz in Frankreich, Deutschland und ganz Europa sowie
sein flächendeckendes Aftersales-Netzwerk mit renommierten Dienstleistern wie
ATU (Deutschland), Norauto (Frankreich), LKQ (Niederlande) und Fixico. In den
Märkten sind hochwertige Reparatur- und Wartungsdienste verfügbar. VinFast
bekräftigt so sein Engagement für langfristiges und nachhaltiges Wachstum auf
dem europäischen Kontinent.
Über Europa hinaus erweitert VinFast seine globale Präsenz auch in Märkten wie
Indonesien, Philippinen, Indien, dem Nahen Osten und Nordamerika. Damit
unterstreicht das Unternehmen seine globale Strategie, den Übergang zu
nachhaltiger Mobilität weltweit zu beschleunigen.
Über VinFast
VinFast (NASDAQ: VFS), eine Tochtergesellschaft der Vingroup JSC, einem der
größten Mischkonzerne Vietnams, ist ein reiner Hersteller von Elektrofahrzeugen
mit dem Ziel, Elektrofahrzeuge für alle zugänglich zu machen. Das
Produktportfolio von VinFast umfasst heute eine breite Palette an elektrischen
SUVs, E-Scootern und E-Bussen. VinFast startet derzeit seine nächste
Wachstumsphase durch den schnellen Ausbau seines weltweiten Vertriebs- und
Händlernetzes und die Erhöhung seiner Produktionskapazitäten mit Fokus auf
Schlüsselmärkte in Nordamerika, Europa und Asien.
Weitere Informationen unter: https://vinfastauto.eu/
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2748942/VinFast_VF_8_red.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2748943/VinFast_Plugsurfing.jpg
View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pres
semitteilungen/vinfast-kooperiert-mit-plugsurfing-ausbau-der-nahtlosen-ladeinfra
kstruktur-in-europa-302527906.html
Pressekontakt:
Thomas Maakestad,
Account Executive,
M +44 (0)7596 885356
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/132297/6095828
OTS: VinFast
