    UBS stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 dänischen Kronen belassen. Der Windturbinenhersteller habe beim Auftragseingang positiv überrascht, schrieb Supriya Subramanian in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Profitabilität habe enttäuscht./rob/la/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 06:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 15,42EUR auf Tradegate (13. August 2025, 11:08 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Supriya Subramanian
    Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 160
    Kursziel alt: 160
    Währung: DKK
    Zeitrahmen: N/A



