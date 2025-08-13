JA Solar leistet Pionierarbeit bei der ISSB-Implementierung

BEIJING, August 13, 2025 /PRNewswire/ -- Da die internationalen Standards für die Offenlegung von Nachhaltigkeitsdaten ihre weltweite Einführung beschleunigen, sehen sich Photovoltaik (PV)-Unternehmen bei der Anpassung an diese Rahmenwerke häufig mit Herausforderungen wie unpassenden Kennzahlen und fragmentierter interner Governance konfrontiert. Als Reaktion darauf vertieft JA Solar die Zusammenarbeit mit dem International Sustainability Standards Board (ISSB). Ziel ist es, eine eigene branchenspezifische Implementierung von JA Solar zu entwickeln, die auf den ISSB-Standards basiert und ein beispielhaftes Modell für die PV-Industrie zur Integration internationaler Rahmenwerke darstellt.

Dieses Engagement zeigt sich in proaktiven Reformen der Regierungsführung und in internationaler Lobbyarbeit. Im Mai besuchten der stellvertretende ISSB-Vorsitzende Jingdong Hua und der Sonderberater des ISSB-Vorsitzenden und Direktor des Pekinger Büros der International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation, Zhengwei Zhang, JA Solar. Die Vorstandsmitglieder und leitenden Angestellten des Unternehmens nahmen an intensiven Workshops teil, die sich auf kritische Themen wie die Erfüllung globaler regulatorischer Anforderungen und die Quantifizierung der finanziellen Auswirkungen des Klimawandels konzentrierten. Dies treibt die tiefe Integration internationaler Standards in die Unternehmensführung von JA Solar voran. Im Juni stellte JA Solar als einziger Vertreter der Privatwirtschaft seine Methodik für die Offenlegung von Nachhaltigkeitsdaten auf der Beijing International Sustainability Conference in Peking vor, die mehr als 13 Millionen Online-Zugriffe verzeichnete.

Als frühzeitiger Anwender der Standards vertieft JA Solar die Klimaanalyse auf der Grundlage der Empfehlungen des Rahmenwerks der TaskForce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) und des vom ISSB herausgegebenen IFRS S2 Climate-related Disclosures. Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Lieferkette in Dekarbonisierungsinitiativen integriert, indem es Zulieferer in vorgelagerten Bereichen unterstützt, und den ersten Bericht der Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) veröffentlicht, der eine Vorreiterrolle bei der Transparenz im Bereich Biodiversität spielt. Durch diesen Ansatz "Normenrahmen + Branchenmerkmale" hat JA Solar die Machbarkeit der vollständigen ISSB-Konformität für PV-Unternehmen nachgewiesen. In Zukunft wird JA Solar weiter mit dem ISSB zusammenarbeiten, um die Offenlegungsmethoden zu verfeinern und mehr PV-Unternehmen dabei zu helfen, sich tief in die globalen Rahmenwerke zu integrieren.

Das von der IFRS Foundation während der COP26 im Jahr 2021 gegründete ISSB zielt darauf ab, eine qualitativ hochwertige, umfassende globale Grundlage für Nachhaltigkeitsangaben zu schaffen, um die ESG-Transparenz zu verbessern. Ihre IFRS S1 (Allgemeine Anforderungen) und IFRS S2 (Klimabezogene Angaben) wurden von über 120 Ländern übernommen und dienen als "globale Sprache" für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen.

