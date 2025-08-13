RBC stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas nach den Zahlen des zweiten Quartals auf "Outperform" mit einem Kursziel von 128 dänischen Kronen belassen. Mit dem operativen Ergebnis (Ebit) habe der Hersteller von Windkraftanlagen die Erwartungen nicht erreicht, schrieb Colin Moody in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Zielsetzungen für das Gesamtjahr seien aber trotz der konjunkturellen Unsicherheit bestätigt worden. Gemeinsam mit der Entwicklung der Gewährleistungsrückstellungen sei dies ein gutes Zeichen./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:19 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:19 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 15,42EUR auf Tradegate (13. August 2025, 11:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Colin Moody
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 128
Kursziel alt: 128
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
