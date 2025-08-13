    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVestas Wind Systems Bearer and/or registered AktievorwärtsNachrichten zu Vestas Wind Systems Bearer and/or registered
    RBC stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas nach den Zahlen des zweiten Quartals auf "Outperform" mit einem Kursziel von 128 dänischen Kronen belassen. Mit dem operativen Ergebnis (Ebit) habe der Hersteller von Windkraftanlagen die Erwartungen nicht erreicht, schrieb Colin Moody in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Zielsetzungen für das Gesamtjahr seien aber trotz der konjunkturellen Unsicherheit bestätigt worden. Gemeinsam mit der Entwicklung der Gewährleistungsrückstellungen sei dies ein gutes Zeichen./rob/tih/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:19 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:19 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Colin Moody
    Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 128
    Kursziel alt: 128
    Währung: DKK
    Zeitrahmen: N/A



