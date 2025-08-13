    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFormycon AktievorwärtsNachrichten zu Formycon
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC stuft Formycon auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Formycon nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Generikahersteller habe seine Jahresziele bestätigt,
    schrieb Alistair Campbell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen rechne mit einem viel stärkeren zweiten Halbjahr, vor allem dank des vierten Geschäftsquartals./rob/tih/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:08 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:08 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Formycon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,16 % und einem Kurs von 24,50EUR auf Tradegate (13. August 2025, 11:12 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: Formycon
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 51
    Kursziel alt: 51
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RBC stuft Formycon auf 'Outperform' Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Formycon nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Generikahersteller habe seine Jahresziele bestätigt, schrieb Alistair Campbell in einer am Mittwoch vorliegenden …