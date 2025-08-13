RBC stuft Formycon auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Formycon nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Generikahersteller habe seine Jahresziele bestätigt,schrieb Alistair Campbell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen rechne mit einem viel stärkeren zweiten Halbjahr, vor allem dank des vierten Geschäftsquartals./rob/tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:08 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:08 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Formycon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,16 % und einem Kurs von 24,50EUR auf Tradegate (13. August 2025, 11:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Formycon

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 51

Kursziel alt: 51

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

