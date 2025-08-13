JPMORGAN stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 161 dänischen Kronen belassen. Auf den ersten Blick lobte Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie starke Auftragseingänge, vor allem im Bereich mit Windkraftanlagen an Land. Erfreulich seien auch Fortschritte bei der Senkung der Gewährleistungskosten./tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:31 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:31 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 15,42EUR auf Tradegate (13. August 2025, 11:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 161
Kursziel alt: 161
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 161
Kursziel alt: 161
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte