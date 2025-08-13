    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSpringer Nature AktievorwärtsNachrichten zu Springer Nature
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft Springer Nature auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature nach Zahlen von 28,60 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit den Halbjahreszahlen habe das Verlagshaus die Erwartungen übertroffen und die Ziele angehoben, schrieb Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im zweiten Halbjahr sei im Bereich wissenschaftlicher Veröffentlichungen weiterhin starkes Wachstum absehbar./rob/tih/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:02 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:02 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,17 % und einem Kurs von 20,30EUR auf Tradegate (13. August 2025, 10:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Daniel Kerven
    Analysiertes Unternehmen: Springer Nature
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 30
    Kursziel alt: 28,60
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft Springer Nature auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature nach Zahlen von 28,60 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit den Halbjahreszahlen habe das Verlagshaus die Erwartungen übertroffen und die Ziele angehoben, …