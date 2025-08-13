JPMORGAN stuft Springer Nature auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature nach Zahlen von 28,60 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit den Halbjahreszahlen habe das Verlagshaus die Erwartungen übertroffen und die Ziele angehoben, schrieb Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im zweiten Halbjahr sei im Bereich wissenschaftlicher Veröffentlichungen weiterhin starkes Wachstum absehbar./rob/tih/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:02 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:02 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,17 % und einem Kurs von 20,30EUR auf Tradegate (13. August 2025, 10:59 Uhr) gehandelt.