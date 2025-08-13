Rallye entfacht: Ethereum schießt nach oben und zieht XRP mit!

Der Krypto-Markt erlebt den stärksten Aufwärtsschub seit Monaten: Ethereum durchbricht die Marke von 4.600 US-Dollar und zieht den gesamten Altcoin-Sektor mit nach oben. Steht Ethereum vor einem neuen Allzeithoch bei 4.900 US-Dollar oder sogar vor einem Run auf 8.500 US-Dollar?

Am Dienstag klettert Ethereum (ETH) um 6,75 Prozent und notierte zuletzt bei 4.615 US-Dollar. Auf Wochensicht ergibt sich daraus ein Plus von über 27 Prozent. (Stand: 10:50 Uhr MESZ). Zwischenzeitlich markierte ETH bei 4.670 US-Dollar den höchsten Stand seit fast elf Monaten. Damit übertrifft der Coin die Performance von Bitcoin, der im Wochenvergleich um rund 5,5 Prozent zulegen konnte. Auch XRP notiert grün und steigt um 4 Prozent auf 3,30 US-Dollar.

Short-Seller unter Druck – Liquidationen im Milliardenbereich

Der plötzliche Preissprung sorgte für erhebliche Verluste bei Tradern, die auf fallende Kurse gesetzt hatten. Laut CoinGlass wurden allein in den letzten 24 Stunden ETH-Short-Positionen im Wert von über 104 Millionen US-Dollar liquidiert – der höchste Wert unter allen Kryptowährungen. Insgesamt summierten sich die Liquidationen am Kryptomarkt auf 403 Millionen US-Dollar.

ETF-Investoren treiben Kurs – BlackRock dominiert Zuflüsse

Ein wesentlicher Treiber des Anstiegs sind starke Kapitalzuflüsse in Spot-Ethereum-ETFs. Am Montag flossen über 1,02 Milliarden US-Dollar in entsprechende Produkte – ein neuer Rekord. Der größte Anteil entfiel auf den iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) von BlackRock, der allein 63 Prozent der Zuflüsse verbuchte. Am Dienstag setzten sich die starken Zuflüsse mit weiteren 523,9 Millionen US-Dollar fort. Die Ethereum-ETFs verwalten inzwischen 27,6 Milliarden US-Dollar, was etwa 4,8 Prozent der gesamten ETH-Marktkapitalisierung entspricht.

Makro- und Institutionseinfluss verstärken Rallye

Die Rallye wird zusätzlich von geldpolitischen Erwartungen gestützt. Ein schwächerer US-Arbeitsmarkt und rückläufige Inflation erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der US-Notenbank bereits im September. Institutionelle Investoren nutzen diese Lage: Unternehmen wie SharpLink Gaming und BitMine Immersion Technologies haben ihre Ethereum-Bestände massiv aufgestockt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



