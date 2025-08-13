    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCANCOM SE AktievorwärtsNachrichten zu CANCOM SE
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    DZ BANK stuft CANCOM auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Cancom von 36 auf 34 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Anlegerstimmung werde kurzfristig von einer Gewinnwarnung belastet, doch darüber hinausblickend bleibe der Anlagehintergrund für den IT-Dienstleister positiv, schrieb Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im kommenden Jahr stünden die Zeichen recht klar auf Wachstum./rob/tih/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 09:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 22,60EUR auf Tradegate (13. August 2025, 11:22 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Armin Kremser
    Analysiertes Unternehmen: CANCOM
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 23,68, was eine Steigerung von +5,23% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DZ BANK stuft CANCOM auf 'Kaufen' Die DZ Bank hat den fairen Wert für Cancom von 36 auf 34 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Anlegerstimmung werde kurzfristig von einer Gewinnwarnung belastet, doch darüber hinausblickend bleibe der Anlagehintergrund für …