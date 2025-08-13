DZ BANK stuft CANCOM auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Cancom von 36 auf 34 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Anlegerstimmung werde kurzfristig von einer Gewinnwarnung belastet, doch darüber hinausblickend bleibe der Anlagehintergrund für den IT-Dienstleister positiv, schrieb Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im kommenden Jahr stünden die Zeichen recht klar auf Wachstum./rob/tih/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 09:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 22,60EUR auf Tradegate (13. August 2025, 11:22 Uhr) gehandelt.
