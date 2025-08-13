AKTIE IM FOKUS
Tui springen auf Februar-Hoch - Zahlen und Ausblick positiv
- Tui-Aktie steigt auf höchsten Stand seit Februar.
- Kursgewinn von 5 Prozent auf 8,29 Euro erzielt.
- Positive Neunmonatszahlen und Gewinnprognose angehoben.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Tui -Aktie hat am Mittwoch ihre Kursgewinne vom Vortag ausgebaut und ist auf den höchsten Stand seit dem 10. Februar gestiegen. Zuletzt gewann sie 5 Prozent auf 8,29 Euro.
Tags zuvor hatte sie nach vorgelegten Neunmonatszahlen und angehobener Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2024/25 bereits um 3,5 Prozent zugelegt.
Die UBS sprach vor allem mit Blick auf das operative Ergebnis (Ebit) von einer positiven Überraschung. Analystin Jaina Mistry von Jefferies schrieb, dass das frühe Wintergeschäft auf Preissteigerungen hindeute und das angelaufene vierte Quartal für die Sparten Hotels und Kreuzfahrten stark aussehe./ck/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,08 % und einem Kurs von 8,268 auf Tradegate (13. August 2025, 11:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +2,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,67 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 4,21 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,833EUR. Von den letzten 6 Analysten der TUI Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +31,70 %/-4,21 % bedeutet.
Die Buchungseingänge für den Bereich Märkte + Airline[4] liegen um 2 % unter dem Stand des Vorjahres, während der Durchschnittspreis um 3 % gestiegen ist. Das Sommergeschäft ist in einem wettbewerbsintensiven Umfeld von einem anhaltenden Trend zu kurzfristigen Buchungen gekennzeichnet und wurde von den Hitzewellen im Juni und Juli in unseren Quellmärkten sowie dem Konflikt im Nahen Osten beeinträchtigt. Der Buchungsstart in den Winter 2025/26 verläuft insgesamt positiv!
Krass, wie negativ manche Menschen durchs Leben laufen. Da wundert mich in unserem Land gar nichts mehr.
EBIT plus 200% in Q3, dass doch gar nicht mal so schlecht.
Ach Gottchen. Wir stehen 2,50 EUR höher als vor einem Jahr. Mir reicht es vollkommen, wenn der Kurs am 30.12. ebenfalls 2,50 EUR höher als im Jahr davor steht. Das wird halt nicht morgen entschieden, sondern Mitte Dezember.