    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI

    AKTIE IM FOKUS

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tui springen auf Februar-Hoch - Zahlen und Ausblick positiv

    Für Sie zusammengefasst
    • Tui-Aktie steigt auf höchsten Stand seit Februar.
    • Kursgewinn von 5 Prozent auf 8,29 Euro erzielt.
    • Positive Neunmonatszahlen und Gewinnprognose angehoben.
    AKTIE IM FOKUS - Tui springen auf Februar-Hoch - Zahlen und Ausblick positiv
    Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Tui -Aktie hat am Mittwoch ihre Kursgewinne vom Vortag ausgebaut und ist auf den höchsten Stand seit dem 10. Februar gestiegen. Zuletzt gewann sie 5 Prozent auf 8,29 Euro.

    Tags zuvor hatte sie nach vorgelegten Neunmonatszahlen und angehobener Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2024/25 bereits um 3,5 Prozent zugelegt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TUI AG!
    Short
    8,86€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 12,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    7,67€
    Basispreis
    0,79
    Ask
    × 12,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die UBS sprach vor allem mit Blick auf das operative Ergebnis (Ebit) von einer positiven Überraschung. Analystin Jaina Mistry von Jefferies schrieb, dass das frühe Wintergeschäft auf Preissteigerungen hindeute und das angelaufene vierte Quartal für die Sparten Hotels und Kreuzfahrten stark aussehe./ck/jha/

    TUI

    +5,14 %
    +2,97 %
    +5,67 %
    +6,26 %
    +48,07 %
    -18,11 %
    -31,10 %
    -80,56 %
    +25,63 %
    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,08 % und einem Kurs von 8,268 auf Tradegate (13. August 2025, 11:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +2,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 4,21 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,833EUR. Von den letzten 6 Analysten der TUI Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +31,70 %/-4,21 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TUI. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Tui springen auf Februar-Hoch - Zahlen und Ausblick positiv Die Tui -Aktie hat am Mittwoch ihre Kursgewinne vom Vortag ausgebaut und ist auf den höchsten Stand seit dem 10. Februar gestiegen. Zuletzt gewann sie 5 Prozent auf 8,29 Euro. Tags zuvor hatte sie nach vorgelegten Neunmonatszahlen und angehobener …