Studie zeigt, wie Konsumenten nachhaltige Verpackung bewerten (FOTO)

Zürich/Köln (ots) - Nachhaltigkeit gehört für viele Konsumenten heute zum

Standard - besonders bei Verpackungen. Verbraucher erwarten umweltfreundliche

Lösungen, sind aber nicht bereit, bei Nutzbarkeit und Hygiene Abstriche zu

machen. Für Marken ergibt sich daraus eine doppelte Chance - und

Herausforderung.



- 66 % sehen Müllvermeidung als zentrales Nachhaltigkeitsmerkmal

- 63 % verbinden nachhaltige Verpackung mit positiver Markenwahrnehmung

- 54 % zeigen Zahlungsbereitschaft für nachhaltige Verpackungen - weniger als in

den Vorjahren

- Jüngere Verbraucher sind deutlich aufgeschlossener als ältere Zielgruppen

- 74 % begrüßen gesetzliche Vorgaben zur Verpackungsvermeidung

- 62 % akzeptieren optische Einbußen - nicht aber bei Haltbarkeit oder Hygiene







insbesondere bei bewussten Kaufentscheidungen. Vor allem die Reduktion von

Verpackungsmüll ist für die Mehrheit ein zentrales Kriterium: 66 Prozent halten

möglichst wenig Verpackung für das wichtigste Nachhaltigkeitsmerkmal - ein

deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Dies zeigt die aktuelle "Sustainable

Product Packaging"*-Studie der globalen Strategieberatung Simon-Kucher. Auch

recycelte, recycelbare und biologisch abbaubare Materialien werden von über 60

Prozent befürwortet. COâ''-Bilanzen hingegen bleiben für viele nachrangig.

"Verbraucher wollen sichtbare, einfache Lösungen - Müllvermeidung ist dabei das

Leitthema", sagt Dr. Daniel Bornemann, Senior Partner bei Simon-Kucher.



Nachhaltigkeit schafft Vertrauen - wenn sie nachvollziehbar ist



Nachhaltige Verpackung stärkt das Image einer Marke: 63 Prozent der Befragten

nehmen Marken mit nachhaltigen Verpackungslösungen positiver wahr. "Besonders in

Produktkategorien mit engem Markenerlebnis - wie Kosmetik oder To-Go-Food -

können Unternehmen gezielt punkten, wenn sie sichtbar nachhaltig agieren",

erklärt Mark-Daniel Rentschler, Senior Director bei Simon-Kucher. "Allerdings

gilt: Die Transparenz muss stimmen. Konsumenten erwarten nachvollziehbare

Informationen zu Materialien und Umweltauswirkungen - idealerweise durch Labels,

QR-Codes oder anerkannte Zertifizierungen."



Zahlungsbereitschaft stagniert - Aufpreis differenziert sich



54 Prozent der Befragten sind aktuell bereit, mehr für nachhaltige Verpackungen

zu zahlen - ein Rückgang gegenüber den Vorjahren (2021: 81%, 2022: 72 %, 2023:

62 %, 2024: 64 %). Der akzeptierte Aufpreis liegt heute bei durchschnittlich 8

Prozent. Besonders jüngere Zielgruppen, urbane Haushalte und einkommensstärkere

Gruppen zeigen sich überdurchschnittlich zahlungsbereit. "Nachhaltigkeit wird

als Erwartung an Marken gesetzt - bezahlt wird sie aber nur noch selektiv", sagt Seite 1 von 2 Seite 2 ►





