    Zwischen Anspruch und Aufpreis

    Studie zeigt, wie Konsumenten nachhaltige Verpackung bewerten (FOTO)

    Zürich/Köln (ots) - Nachhaltigkeit gehört für viele Konsumenten heute zum
    Standard - besonders bei Verpackungen. Verbraucher erwarten umweltfreundliche
    Lösungen, sind aber nicht bereit, bei Nutzbarkeit und Hygiene Abstriche zu
    machen. Für Marken ergibt sich daraus eine doppelte Chance - und
    Herausforderung.

    - 66 % sehen Müllvermeidung als zentrales Nachhaltigkeitsmerkmal
    - 63 % verbinden nachhaltige Verpackung mit positiver Markenwahrnehmung
    - 54 % zeigen Zahlungsbereitschaft für nachhaltige Verpackungen - weniger als in
    den Vorjahren
    - Jüngere Verbraucher sind deutlich aufgeschlossener als ältere Zielgruppen
    - 74 % begrüßen gesetzliche Vorgaben zur Verpackungsvermeidung
    - 62 % akzeptieren optische Einbußen - nicht aber bei Haltbarkeit oder Hygiene

    Verpackungslösungen gewinnen bei Konsumenten zunehmend an Bedeutung -
    insbesondere bei bewussten Kaufentscheidungen. Vor allem die Reduktion von
    Verpackungsmüll ist für die Mehrheit ein zentrales Kriterium: 66 Prozent halten
    möglichst wenig Verpackung für das wichtigste Nachhaltigkeitsmerkmal - ein
    deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Dies zeigt die aktuelle "Sustainable
    Product Packaging"*-Studie der globalen Strategieberatung Simon-Kucher. Auch
    recycelte, recycelbare und biologisch abbaubare Materialien werden von über 60
    Prozent befürwortet. COâ''-Bilanzen hingegen bleiben für viele nachrangig.
    "Verbraucher wollen sichtbare, einfache Lösungen - Müllvermeidung ist dabei das
    Leitthema", sagt Dr. Daniel Bornemann, Senior Partner bei Simon-Kucher.

    Nachhaltigkeit schafft Vertrauen - wenn sie nachvollziehbar ist

    Nachhaltige Verpackung stärkt das Image einer Marke: 63 Prozent der Befragten
    nehmen Marken mit nachhaltigen Verpackungslösungen positiver wahr. "Besonders in
    Produktkategorien mit engem Markenerlebnis - wie Kosmetik oder To-Go-Food -
    können Unternehmen gezielt punkten, wenn sie sichtbar nachhaltig agieren",
    erklärt Mark-Daniel Rentschler, Senior Director bei Simon-Kucher. "Allerdings
    gilt: Die Transparenz muss stimmen. Konsumenten erwarten nachvollziehbare
    Informationen zu Materialien und Umweltauswirkungen - idealerweise durch Labels,
    QR-Codes oder anerkannte Zertifizierungen."

    Zahlungsbereitschaft stagniert - Aufpreis differenziert sich

    54 Prozent der Befragten sind aktuell bereit, mehr für nachhaltige Verpackungen
    zu zahlen - ein Rückgang gegenüber den Vorjahren (2021: 81%, 2022: 72 %, 2023:
    62 %, 2024: 64 %). Der akzeptierte Aufpreis liegt heute bei durchschnittlich 8
    Prozent. Besonders jüngere Zielgruppen, urbane Haushalte und einkommensstärkere
    Gruppen zeigen sich überdurchschnittlich zahlungsbereit. "Nachhaltigkeit wird
    als Erwartung an Marken gesetzt - bezahlt wird sie aber nur noch selektiv", sagt
