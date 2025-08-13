Zwischen Anspruch und Aufpreis
Studie zeigt, wie Konsumenten nachhaltige Verpackung bewerten (FOTO)
Zürich/Köln (ots) - Nachhaltigkeit gehört für viele Konsumenten heute zum
Standard - besonders bei Verpackungen. Verbraucher erwarten umweltfreundliche
Lösungen, sind aber nicht bereit, bei Nutzbarkeit und Hygiene Abstriche zu
machen. Für Marken ergibt sich daraus eine doppelte Chance - und
Herausforderung.
- 66 % sehen Müllvermeidung als zentrales Nachhaltigkeitsmerkmal
- 63 % verbinden nachhaltige Verpackung mit positiver Markenwahrnehmung
- 54 % zeigen Zahlungsbereitschaft für nachhaltige Verpackungen - weniger als in
den Vorjahren
- Jüngere Verbraucher sind deutlich aufgeschlossener als ältere Zielgruppen
- 74 % begrüßen gesetzliche Vorgaben zur Verpackungsvermeidung
- 62 % akzeptieren optische Einbußen - nicht aber bei Haltbarkeit oder Hygiene
Verpackungslösungen gewinnen bei Konsumenten zunehmend an Bedeutung -
insbesondere bei bewussten Kaufentscheidungen. Vor allem die Reduktion von
Verpackungsmüll ist für die Mehrheit ein zentrales Kriterium: 66 Prozent halten
möglichst wenig Verpackung für das wichtigste Nachhaltigkeitsmerkmal - ein
deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Dies zeigt die aktuelle "Sustainable
Product Packaging"*-Studie der globalen Strategieberatung Simon-Kucher. Auch
recycelte, recycelbare und biologisch abbaubare Materialien werden von über 60
Prozent befürwortet. COâ''-Bilanzen hingegen bleiben für viele nachrangig.
"Verbraucher wollen sichtbare, einfache Lösungen - Müllvermeidung ist dabei das
Leitthema", sagt Dr. Daniel Bornemann, Senior Partner bei Simon-Kucher.
Nachhaltigkeit schafft Vertrauen - wenn sie nachvollziehbar ist
Nachhaltige Verpackung stärkt das Image einer Marke: 63 Prozent der Befragten
nehmen Marken mit nachhaltigen Verpackungslösungen positiver wahr. "Besonders in
Produktkategorien mit engem Markenerlebnis - wie Kosmetik oder To-Go-Food -
können Unternehmen gezielt punkten, wenn sie sichtbar nachhaltig agieren",
erklärt Mark-Daniel Rentschler, Senior Director bei Simon-Kucher. "Allerdings
gilt: Die Transparenz muss stimmen. Konsumenten erwarten nachvollziehbare
Informationen zu Materialien und Umweltauswirkungen - idealerweise durch Labels,
QR-Codes oder anerkannte Zertifizierungen."
Zahlungsbereitschaft stagniert - Aufpreis differenziert sich
54 Prozent der Befragten sind aktuell bereit, mehr für nachhaltige Verpackungen
zu zahlen - ein Rückgang gegenüber den Vorjahren (2021: 81%, 2022: 72 %, 2023:
62 %, 2024: 64 %). Der akzeptierte Aufpreis liegt heute bei durchschnittlich 8
Prozent. Besonders jüngere Zielgruppen, urbane Haushalte und einkommensstärkere
Gruppen zeigen sich überdurchschnittlich zahlungsbereit. "Nachhaltigkeit wird
als Erwartung an Marken gesetzt - bezahlt wird sie aber nur noch selektiv", sagt
