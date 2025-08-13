AKTIE IM FOKUS
Zahlen und Ausblick von Springer Nature kommen gut an
- Springer Nature: Aktien steigen um 5,3 Prozent.
- Umsatz im H1 um 5% gestiegen, Betriebsergebnis +7%.
- Analysten heben Kursziel auf 30 Euro, "Overweight".
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Geschäftszahlen und der Ausblick von Springer Nature haben die Anleger am Mittwoch in Kauflaune versetzt. Die Papiere des Wissenschaftsverlags stiegen auf den höchsten Stand seit knapp zwei Monaten und notierten zuletzt 5,3 Prozent im Plus bei 20,70 Euro. Damit gehörten sie am Mittwoch zu den Top-Werten im SDax . Für das Jahr 2025 steht aber immer noch ein Verlust von rund 24 Prozent zu Buche.
Springer Nature steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr um knapp 5 Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis legte um knapp 7 Prozent zu. Für 2025 peilt das Management nun höhere Erlöse und Ergebnisse an als bisher.
Analyst Daniel Kerven von der Bank JPMorgan hob infolge des neuen Ausblicks sein Kursziel für die Aktien von 28,60 auf 30 Euro an und bestätigte seine "Overweight"-Einstufung. Der Verlag sei im ersten Halbjahr stärker gewachsen als erwartet, betonte er./edh/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Springer Nature Aktie
Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 17.187 auf Ariva Indikation (13. August 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Springer Nature Aktie um +10,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,24 %.
Die Marktkapitalisierung von Springer Nature bezifferte sich zuletzt auf 4,04 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +18,23 %/+47,78 % bedeutet.
