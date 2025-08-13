Zahlen und Ausblick von Springer Nature kommen gut an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Geschäftszahlen und der Ausblick von Springer Nature haben die Anleger am Mittwoch in Kauflaune versetzt. Die Papiere des Wissenschaftsverlags stiegen auf den höchsten Stand seit knapp zwei Monaten und notierten zuletzt 5,3 Prozent im Plus bei 20,70 Euro. Damit gehörten sie am Mittwoch zu den Top-Werten im SDax . Für das Jahr 2025 steht aber immer noch ein Verlust von rund 24 Prozent zu Buche.

Springer Nature steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr um knapp 5 Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis legte um knapp 7 Prozent zu. Für 2025 peilt das Management nun höhere Erlöse und Ergebnisse an als bisher.