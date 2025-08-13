doppler Safety-Regenschirme lassen Kinder leuchten

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Braunau (ots) - Mit Pink, Gelb oder Grün sicher durch die Dämmerung

    Ob auf dem morgendlichen Schulweg oder im Regen unterwegs zu Freunden - die
    Safety-Regenschirme des österreichischen Schirmherstellers doppler sorgen für
    Sichtbarkeit. Das Schirmdach in leuchtendem Pink, Gelb oder Grün und die
    reflektierenden Elemente machen den Schirm und damit auch seine kleinen
    Trägerinnen und Träger auf Gehwegen und Zebrastreifen gut erkennbar.

    Kinder sollten ihren Schulweg möglichst selbstständig und im Grundschulalter zu
    Fuß zurücklegen. Vor allem ab den Herbstmonaten wird die Sicherheit aufgrund der
    frühen Dämmerung, schlechter Lichtverhältnisse oder Regenschauer aber oft zu
    einer echten Herausforderung. Die fehlende Sichtbarkeit führt dabei nicht selten
    zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr. Nach dem Motto "Be visible, be
    safe" sorgt die doppler Regenschirm-Serie Safety dafür, dass Fußgänger bereits
    aus der Ferne gut gesehen werden. Ein farbenfroher Safety-Schirm ist damit,
    gerade jetzt zum Schulstart, ein sinnvolles Geschenk - nicht nur in der
    Schultüte.

    Große Sichtbarkeit für kleine Fußgänger

    Trübes Wetter und schlechte Sicht auf dem Schul- oder Nachhauseweg sind typisch
    für die kälteren Jahreszeiten. Tragen Kinder außerdem dunkle Kleidung und
    Rucksäcke sind sie für Autofahrerinnen oder Radfahrer aus größeren Entfernungen
    nur schwer bis gar nicht zu sehen. "Wir haben die Notwendigkeit erkannt, Kindern
    bei Dämmerung und Dunkelheit Sichtbarkeit und damit auch Sicherheit zu geben.
    Mit der Safety-Serie ist es uns gelungen, nicht nur ein stylisches Accessoire
    zum Schutz vor Regen zu entwickeln, sondern Fußgängerinnen und Fußgänger im
    Straßenverkehr besser wahrnehmbar zu machen", so Martin Würflingsdobler,
    Geschäftsführer von doppler.

    Auffallend, durchdacht und (kinder-)leicht

    Mit einem Schirmdach und einer Hülle aus fluoreszierendem Material in den Farben
    Pink, Gelb oder Grün sowie reflektierenden Elementen auf dem Schirmdach, sowie
    bei den Taschenschirmen zusätzlich auf der Schirmhülle und Handschlaufe, sind
    die Safety-Schirme von doppler besonders auffallend. Die Auswahl der
    Produktserie reicht vom kleinen, handlichen Modell - ideal für Kinder - bis zu
    einer XXL-Langschirm-Version für gemeinsame Wege mit den Eltern. Für
    Sichtbarkeit sorgen die Schirme gleich in mehrerlei Hinsicht: in aufgespanntem
    Zustand bei Regen und geschlossen zum Beispiel im Seitenfach des Schulranzens.
    Durch ihr geringes Gewicht, die hochwertige Ausführung, den rutschfesten Griff
    und zahlreiche technische Features wie die Auf-Zu-Automatik sind die Schirme
    außerdem unkompliziert und praktisch in der Handhabung.

