doppler Safety-Regenschirme lassen Kinder leuchten

Braunau (ots) - Mit Pink, Gelb oder Grün sicher durch die Dämmerung



Ob auf dem morgendlichen Schulweg oder im Regen unterwegs zu Freunden - die

Safety-Regenschirme des österreichischen Schirmherstellers doppler sorgen für

Sichtbarkeit. Das Schirmdach in leuchtendem Pink, Gelb oder Grün und die

reflektierenden Elemente machen den Schirm und damit auch seine kleinen

Trägerinnen und Träger auf Gehwegen und Zebrastreifen gut erkennbar.



Kinder sollten ihren Schulweg möglichst selbstständig und im Grundschulalter zu

Fuß zurücklegen. Vor allem ab den Herbstmonaten wird die Sicherheit aufgrund der

frühen Dämmerung, schlechter Lichtverhältnisse oder Regenschauer aber oft zu

einer echten Herausforderung. Die fehlende Sichtbarkeit führt dabei nicht selten

zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr. Nach dem Motto "Be visible, be

safe" sorgt die doppler Regenschirm-Serie Safety dafür, dass Fußgänger bereits

aus der Ferne gut gesehen werden. Ein farbenfroher Safety-Schirm ist damit,

gerade jetzt zum Schulstart, ein sinnvolles Geschenk - nicht nur in der

Schultüte.





Große Sichtbarkeit für kleine Fußgänger



Trübes Wetter und schlechte Sicht auf dem Schul- oder Nachhauseweg sind typisch

für die kälteren Jahreszeiten. Tragen Kinder außerdem dunkle Kleidung und

Rucksäcke sind sie für Autofahrerinnen oder Radfahrer aus größeren Entfernungen

nur schwer bis gar nicht zu sehen. "Wir haben die Notwendigkeit erkannt, Kindern

bei Dämmerung und Dunkelheit Sichtbarkeit und damit auch Sicherheit zu geben.

Mit der Safety-Serie ist es uns gelungen, nicht nur ein stylisches Accessoire

zum Schutz vor Regen zu entwickeln, sondern Fußgängerinnen und Fußgänger im

Straßenverkehr besser wahrnehmbar zu machen", so Martin Würflingsdobler,

Geschäftsführer von doppler.



Auffallend, durchdacht und (kinder-)leicht



Mit einem Schirmdach und einer Hülle aus fluoreszierendem Material in den Farben

Pink, Gelb oder Grün sowie reflektierenden Elementen auf dem Schirmdach, sowie

bei den Taschenschirmen zusätzlich auf der Schirmhülle und Handschlaufe, sind

die Safety-Schirme von doppler besonders auffallend. Die Auswahl der

Produktserie reicht vom kleinen, handlichen Modell - ideal für Kinder - bis zu

einer XXL-Langschirm-Version für gemeinsame Wege mit den Eltern. Für

Sichtbarkeit sorgen die Schirme gleich in mehrerlei Hinsicht: in aufgespanntem

Zustand bei Regen und geschlossen zum Beispiel im Seitenfach des Schulranzens.

Durch ihr geringes Gewicht, die hochwertige Ausführung, den rutschfesten Griff

und zahlreiche technische Features wie die Auf-Zu-Automatik sind die Schirme

außerdem unkompliziert und praktisch in der Handhabung.



Weiteres Fotomaterial ist unter https://presse.movea.at/News_Detail.aspx?id=2213

47&menueid=5358&mailing=2700aea6-fdfa-4e68-a251-0fba53c4d1ae&checkid=ddfd9b97-97

8d-445c-ac7a-d8e956dbf326&l=deutsch verfügbar.



Pressekontakt:



movea marketing GmbH & Co KG

Sabine Kammerer

Telefon: +43 662 64 35 79 38

E-Mail: mailto:Sabine.Kammerer@movea.at



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179921/6095851

OTS: doppler Schirme







