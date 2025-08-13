Für mehr Sichtbarkeit auf dem Schulweg
doppler Safety-Regenschirme lassen Kinder leuchten
Braunau (ots) - Mit Pink, Gelb oder Grün sicher durch die Dämmerung
Ob auf dem morgendlichen Schulweg oder im Regen unterwegs zu Freunden - die
Safety-Regenschirme des österreichischen Schirmherstellers doppler sorgen für
Sichtbarkeit. Das Schirmdach in leuchtendem Pink, Gelb oder Grün und die
reflektierenden Elemente machen den Schirm und damit auch seine kleinen
Trägerinnen und Träger auf Gehwegen und Zebrastreifen gut erkennbar.
Kinder sollten ihren Schulweg möglichst selbstständig und im Grundschulalter zu
Fuß zurücklegen. Vor allem ab den Herbstmonaten wird die Sicherheit aufgrund der
frühen Dämmerung, schlechter Lichtverhältnisse oder Regenschauer aber oft zu
einer echten Herausforderung. Die fehlende Sichtbarkeit führt dabei nicht selten
zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr. Nach dem Motto "Be visible, be
safe" sorgt die doppler Regenschirm-Serie Safety dafür, dass Fußgänger bereits
aus der Ferne gut gesehen werden. Ein farbenfroher Safety-Schirm ist damit,
gerade jetzt zum Schulstart, ein sinnvolles Geschenk - nicht nur in der
Schultüte.
Große Sichtbarkeit für kleine Fußgänger
Trübes Wetter und schlechte Sicht auf dem Schul- oder Nachhauseweg sind typisch
für die kälteren Jahreszeiten. Tragen Kinder außerdem dunkle Kleidung und
Rucksäcke sind sie für Autofahrerinnen oder Radfahrer aus größeren Entfernungen
nur schwer bis gar nicht zu sehen. "Wir haben die Notwendigkeit erkannt, Kindern
bei Dämmerung und Dunkelheit Sichtbarkeit und damit auch Sicherheit zu geben.
Mit der Safety-Serie ist es uns gelungen, nicht nur ein stylisches Accessoire
zum Schutz vor Regen zu entwickeln, sondern Fußgängerinnen und Fußgänger im
Straßenverkehr besser wahrnehmbar zu machen", so Martin Würflingsdobler,
Geschäftsführer von doppler.
Auffallend, durchdacht und (kinder-)leicht
Mit einem Schirmdach und einer Hülle aus fluoreszierendem Material in den Farben
Pink, Gelb oder Grün sowie reflektierenden Elementen auf dem Schirmdach, sowie
bei den Taschenschirmen zusätzlich auf der Schirmhülle und Handschlaufe, sind
die Safety-Schirme von doppler besonders auffallend. Die Auswahl der
Produktserie reicht vom kleinen, handlichen Modell - ideal für Kinder - bis zu
einer XXL-Langschirm-Version für gemeinsame Wege mit den Eltern. Für
Sichtbarkeit sorgen die Schirme gleich in mehrerlei Hinsicht: in aufgespanntem
Zustand bei Regen und geschlossen zum Beispiel im Seitenfach des Schulranzens.
Durch ihr geringes Gewicht, die hochwertige Ausführung, den rutschfesten Griff
und zahlreiche technische Features wie die Auf-Zu-Automatik sind die Schirme
außerdem unkompliziert und praktisch in der Handhabung.
Weiteres Fotomaterial ist unter https://presse.movea.at/News_Detail.aspx?id=2213
47&menueid=5358&mailing=2700aea6-fdfa-4e68-a251-0fba53c4d1ae&checkid=ddfd9b97-97
8d-445c-ac7a-d8e956dbf326&l=deutsch verfügbar.
Pressekontakt:
movea marketing GmbH & Co KG
Sabine Kammerer
Telefon: +43 662 64 35 79 38
E-Mail: mailto:Sabine.Kammerer@movea.at
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179921/6095851
OTS: doppler Schirme
