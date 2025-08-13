Hitzewelle in Deutschland
NORMA reagiert und senkt die Preise auf Speiseeis der Eigenmarke RIVA um bis zu 33 Prozent / Für jeden Geschmack etwas dabei (FOTO)
In Deutschland wird es heiß, bei NORMA gibt es Eis - und zwar zu neuen,
reduzierten Preisen! Der Nürnberger Lebensmittel-Discounter senkt ab sofort die
Preise auf zahlreiche Eissorten der Eigenmarke RIVA um bis zu 33 Prozent. Wer
sich bei den hohen Temperaturen also abkühlen und dabei den Geldbeutel schonen
will, schleckt am besten direkt zu. Den absoluten Sparvorteil gibt es
beispielsweise beim RIVA Mini Frucht Mix Stieleis 600 ml, das ab sofort 1,99
Euro und damit einen Euro weniger als sonst kostet. Auch beim RIVA Eis Hits
Eismix 570 ml oder beim Party-Mix Colorino 517 ml/592 ml sparen NORMA-Kundinnen
und -Kunden beim nächsten Einkauf immerhin 80 Cent und damit knapp 29 Prozent
pro Packung.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen
je nach Verfügbarkeit):
RIVA Eissticks Nut Star / Choco Star 408 ml
Bislang: 2,49 EUR
Jetzt: 1,99 EUR
RIVA Mini Frucht Mix Stieleis 600 ml
Bislang: 2,99 EUR
Jetzt: 1,99 EUR
RIVA Party-Mix / Colorino 517 ml/592 ml
Bislang: 2,79 EUR
Jetzt: 1,99 EUR
RIVA Eis Hits Eismix 570 ml
Bislang: 2,79 EUR
Jetzt: 1,99 EUR
RIVA Mini Bigger Stieleis Mandel 600 ml
Bislang: 3,49 EUR
Jetzt: 2,99 EUR
RIVA Eissticks 672 ml
Bislang: 2,99 EUR
Jetzt: 2,39 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
mailto:k.heck@norma-online.de
