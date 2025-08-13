    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group

    Hitzewelle in Deutschland

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    NORMA reagiert und senkt die Preise auf Speiseeis der Eigenmarke RIVA um bis zu 33 Prozent / Für jeden Geschmack etwas dabei (FOTO)

    Nürnberg (ots) -

    In Deutschland wird es heiß, bei NORMA gibt es Eis - und zwar zu neuen,
    reduzierten Preisen! Der Nürnberger Lebensmittel-Discounter senkt ab sofort die
    Preise auf zahlreiche Eissorten der Eigenmarke RIVA um bis zu 33 Prozent. Wer
    sich bei den hohen Temperaturen also abkühlen und dabei den Geldbeutel schonen
    will, schleckt am besten direkt zu. Den absoluten Sparvorteil gibt es
    beispielsweise beim RIVA Mini Frucht Mix Stieleis 600 ml, das ab sofort 1,99
    Euro und damit einen Euro weniger als sonst kostet. Auch beim RIVA Eis Hits
    Eismix 570 ml oder beim Party-Mix Colorino 517 ml/592 ml sparen NORMA-Kundinnen
    und -Kunden beim nächsten Einkauf immerhin 80 Cent und damit knapp 29 Prozent
    pro Packung.

    Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen
    je nach Verfügbarkeit):

    RIVA Eissticks Nut Star / Choco Star 408 ml
    Bislang: 2,49 EUR
    Jetzt: 1,99 EUR

    RIVA Mini Frucht Mix Stieleis 600 ml
    Bislang: 2,99 EUR
    Jetzt: 1,99 EUR

    RIVA Party-Mix / Colorino 517 ml/592 ml
    Bislang: 2,79 EUR
    Jetzt: 1,99 EUR

    RIVA Eis Hits Eismix 570 ml
    Bislang: 2,79 EUR
    Jetzt: 1,99 EUR

    RIVA Mini Bigger Stieleis Mandel 600 ml
    Bislang: 3,49 EUR
    Jetzt: 2,99 EUR

    RIVA Eissticks 672 ml
    Bislang: 2,99 EUR
    Jetzt: 2,39 EUR

    Über NORMA:
    Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
    Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
    Markt.

    Pressekontakt:

    Katja Heck
    NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
    Leiterin Kommunikation und Werbung
    Manfred-Roth-Straße 7
    D-90766 Fürth
    mailto:k.heck@norma-online.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6095852
    OTS: NORMA


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu NORMA Group - A1H8BV - DE000A1H8BV3

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über NORMA Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Hitzewelle in Deutschland NORMA reagiert und senkt die Preise auf Speiseeis der Eigenmarke RIVA um bis zu 33 Prozent / Für jeden Geschmack etwas dabei (FOTO) In Deutschland wird es heiß, bei NORMA gibt es Eis - und zwar zu neuen, reduzierten Preisen! Der Nürnberger Lebensmittel-Discounter senkt ab sofort die Preise auf zahlreiche Eissorten der Eigenmarke RIVA um bis zu 33 Prozent. Wer sich bei den hohen …