Kandidatur für BVB-Präsidentschaft
Watzke-Entscheidung da
- Watzke kandidiert offiziell für BVB-Präsidentenamt.
- Überraschende Gegenkandidatur von Reinhold Lunow.
- Watzke will nach 20 Jahren operativer Tätigkeit weiterhelfen.
DORTMUND (dpa-AFX) - Hans-Joachim Watzke hat sich festgelegt und offiziell seine Kandidatur für das Amt des Präsidenten bei Borussia Dortmund angekündigt. Bislang hatte der aktuelle Geschäftsführer der ausgegliederten BVB-Kapitalgesellschaft dies über den Sommer hin offengelassen. Hintergrund ist die überraschende Kandidatur von Amtsinhaber Reinhold Lunow, der eigentlich nicht mehr antreten sollte. Dem BVB droht nun ein monatelanger Wahlkampf.
"Bei unserer nächsten Mitgliederversammlung stelle ich mich zur Wahl als Präsident von Borussia Dortmund. Damit folge ich der Bitte der Gremien des BVB", sagte der 66 Jahre alte Watzke in einer Stellungnahme am Mittwoch, die der Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag. Wirtschaftsrat und Ältestenrat des Clubs hatten zuletzt angekündigt, eine Kandidatur von Watzke unterstützen zu wollen.
"Reinhold Lunow habe ich meine Entscheidung in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt", sagte Watzke weiter. Lunow, der am Mittwoch seinen 72. Geburtstag feiert, hatte zuletzt angekündigt, an seiner Kandidatur festzuhalten.
Watzke ist seit 2005 Geschäftsführer beim BVB und will vor der Mitgliederversammlung im November aus diesem Amt ausscheiden. "Es wäre mir eine Ehre, wenn ich nach 20 Jahren operativer Tätigkeit unseren Verein in diesem wichtigen Amt weiterhin unterstützen könnte", sagte Watzke./lap/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 3,645 auf Tradegate (13. August 2025, 11:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -1,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 404,05 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6400 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +36,99 %/+36,99 % bedeutet.
Kann man das Thema Klopp nicht mal langsam lassen? Das ist jetzt 17 Jahre her, dass er diese junge Truppe zusammengestellt hat.
Viele der hochgepriesenen 20-30 Mio. € Transfers haben eher enttäuscht.
Es gibt übrigens keinen einzigen Spieler, den wir für >10 Mio. € eingekauft haben, der danach die Meisterschaft mit dem BVB gewonnen hat.
Wenn der BVB für Transfers jetzt kein Geld hat wann dann ? Club-WM, Transfereinahmen in ungeahnten Höhen, erhöhte Sponsoreneinahmen, Sicherheit durch die erneute CL-Teilnahme und und ...... Was wäre gewesen wenn diese Einnahmen nicht so gekommen wären, Kapitalerhöhung oder ...ist es wirklich so schlecht um die Finanzen gestanden ?