    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStellantis AktievorwärtsNachrichten zu Stellantis
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Opel kündigt aufsehenerregende neue Studie für IAA Mobility 2025 an (FOTO)

    Rüsselsheim (ots) - Die IAA Mobility 2025 (https://www.iaa-mobility.com/de) wird
    heiß: Opel kündigt heute mit ersten Motiven die Premiere seines neuesten
    Konzeptfahrzeugs an. Die aufsehenerregende Studie wird ihren ersten öffentlichen
    Auftritt vom 8. bis zum 14. September in München feiern. Während ihr Name
    vorerst noch ein wohlgehütetes Geheimnis bleibt, verraten die Bilder: Das
    Concept Car wird klar im Zeichen von Opels High-Performance-Submarke GSE stehen
    und die Weiterentwicklung des charakteristischen Opel Vizor-Markengesichts
    zeigen.

    "Unsere neue Studie wird einmal mehr den Herzschlag beschleunigen. Sie wird
    erste Hinweise auf kommende Modelle geben. Mit ihrem atemberaubenden Design wird
    sie Automobilfans rund um den Globus begeistern. Weitere Details folgen in Kürze
    - bleiben Sie gespannt", sagt Opel CEO Florian Huettl.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Stellantis N.V.!
    Long
    7,49€
    Basispreis
    0,74
    Ask
    × 11,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    8,94€
    Basispreis
    0,86
    Ask
    × 9,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bereits die jetzt veröffentlichen vier Motive offenbaren unverwechselbare
    Elemente der jüngsten Schöpfung des Teams um Designchef Mark Adams. Auf den
    ersten Blick erkennbar ist der weiterentwickelte, nochmals geschärfte Opel
    Kompass. In dessen Zentrum befindet sich der illuminierte OPEL-Schriftzug -
    umrandet von schlanken, präzise gestalteten vertikalen und horizontalen Linien.

    Darüber hinaus belegen die Bilder die konsequente Weiterführung der jüngsten
    Aktivitäten rund um die High-Performance-Submarke GSE (https://www.media.stellan
    tis.com/de-de/opel/press/omg-gse-opel-gibt-ersten-ausblick-auf-vollelektrische-g
    se-modelle) . Vor Kurzem erst hat Opel bekanntgegeben, dass der Mokka GSE
    (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/mokka-gse-2025) in Serienproduktion
    gehen und so zum ersten vollelektrischen Serien-High-Performance-Modell der
    Marke wird. Das neue GSE-Logo, das auf dem schlanken, von Rennsportfahrzeugen
    inspirierten Lenkrad sitzt, gibt ebenfalls einen Hinweis darauf, dass Opel die
    Grenzen batterie-elektrischer Top-Leistungen mit dem neuen Konzeptfahrzeug
    weiter auslotet. Dies unterstreichen auch die aerodynamisch gestalteten Räder
    mit ihren dreieckigen Elementen - eine Reminiszenz an legendäre
    Motorsportboliden wie das Opel Manta 400-Rallyefahrzeug.

    Der futuristisch und minimalistisch designte Leichtbau-Fahrersitz und der
    deutlich sichtbare Überrollkäfig setzen den Motorsport- und
    Hochleistungsgedanken fort. Beides zeigt: Das Konzeptfahrzeug wird sich auf der
    Rennstrecke zuhause fühlen und ein in jeder Hinsicht aufregendes, aber zugleich
    auch komfortables und sicheres Fahrerlebnis bieten.

    Den Namen und weitere Informationen der jüngsten Studie aus Rüsselsheim wird
    Opel in Kürze bekanntgeben - noch vor der offiziellen Weltpremiere auf der
    diesjährigen IAA Mobility in München vom 8. bis 14. September.

    Pressekontakt:

    Patrick Munsch
    06142-6922440
    mailto:patrick.munsch@opel.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/59486/6095869
    OTS: Opel Automobile GmbH


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Stellantis - A2QL01 - NL00150001Q9

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Stellantis. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Opel kündigt aufsehenerregende neue Studie für IAA Mobility 2025 an (FOTO) Die IAA Mobility 2025 (https://www.iaa-mobility.com/de) wird heiß: Opel kündigt heute mit ersten Motiven die Premiere seines neuesten Konzeptfahrzeugs an. Die aufsehenerregende Studie wird ihren ersten öffentlichen Auftritt vom 8. bis zum 14. …