Opel kündigt aufsehenerregende neue Studie für IAA Mobility 2025 an (FOTO)
Rüsselsheim (ots) - Die IAA Mobility 2025 (https://www.iaa-mobility.com/de) wird
heiß: Opel kündigt heute mit ersten Motiven die Premiere seines neuesten
Konzeptfahrzeugs an. Die aufsehenerregende Studie wird ihren ersten öffentlichen
Auftritt vom 8. bis zum 14. September in München feiern. Während ihr Name
vorerst noch ein wohlgehütetes Geheimnis bleibt, verraten die Bilder: Das
Concept Car wird klar im Zeichen von Opels High-Performance-Submarke GSE stehen
und die Weiterentwicklung des charakteristischen Opel Vizor-Markengesichts
zeigen.
"Unsere neue Studie wird einmal mehr den Herzschlag beschleunigen. Sie wird
erste Hinweise auf kommende Modelle geben. Mit ihrem atemberaubenden Design wird
sie Automobilfans rund um den Globus begeistern. Weitere Details folgen in Kürze
- bleiben Sie gespannt", sagt Opel CEO Florian Huettl.
Bereits die jetzt veröffentlichen vier Motive offenbaren unverwechselbare
Elemente der jüngsten Schöpfung des Teams um Designchef Mark Adams. Auf den
ersten Blick erkennbar ist der weiterentwickelte, nochmals geschärfte Opel
Kompass. In dessen Zentrum befindet sich der illuminierte OPEL-Schriftzug -
umrandet von schlanken, präzise gestalteten vertikalen und horizontalen Linien.
Darüber hinaus belegen die Bilder die konsequente Weiterführung der jüngsten
Aktivitäten rund um die High-Performance-Submarke GSE (https://www.media.stellan
tis.com/de-de/opel/press/omg-gse-opel-gibt-ersten-ausblick-auf-vollelektrische-g
se-modelle) . Vor Kurzem erst hat Opel bekanntgegeben, dass der Mokka GSE
(https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/mokka-gse-2025) in Serienproduktion
gehen und so zum ersten vollelektrischen Serien-High-Performance-Modell der
Marke wird. Das neue GSE-Logo, das auf dem schlanken, von Rennsportfahrzeugen
inspirierten Lenkrad sitzt, gibt ebenfalls einen Hinweis darauf, dass Opel die
Grenzen batterie-elektrischer Top-Leistungen mit dem neuen Konzeptfahrzeug
weiter auslotet. Dies unterstreichen auch die aerodynamisch gestalteten Räder
mit ihren dreieckigen Elementen - eine Reminiszenz an legendäre
Motorsportboliden wie das Opel Manta 400-Rallyefahrzeug.
Der futuristisch und minimalistisch designte Leichtbau-Fahrersitz und der
deutlich sichtbare Überrollkäfig setzen den Motorsport- und
Hochleistungsgedanken fort. Beides zeigt: Das Konzeptfahrzeug wird sich auf der
Rennstrecke zuhause fühlen und ein in jeder Hinsicht aufregendes, aber zugleich
auch komfortables und sicheres Fahrerlebnis bieten.
Den Namen und weitere Informationen der jüngsten Studie aus Rüsselsheim wird
Opel in Kürze bekanntgeben - noch vor der offiziellen Weltpremiere auf der
diesjährigen IAA Mobility in München vom 8. bis 14. September.
Pressekontakt:
Patrick Munsch
06142-6922440
mailto:patrick.munsch@opel.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/59486/6095869
OTS: Opel Automobile GmbH
Nochmal kurz zum Thema Wasserstoff-Brennstoffzelle:
Vor wenigen Jahren galt diese Technologie als eine hervorragende Zukunfts-Technologie für LKW, Züge und vielleicht auch für PKW.
Vieles spricht dafür, aber es spricht halt auch einiges dagegen.
Hr. Dudenhöffer ist zur Zeit jedenfalls, aus verschiedenen Gründen, dagegen.
Das kann für die nächsten 5-10 Jahre auch vollkommen richtig sein.
Aber wer weiß, wie sich die Technologie weiter entwickeln wird, eventuell ist die Wasserstoff-Technologie in 10 Jahren doch konkurrenzfähig ?
Also, mittelfristig bleiben moderne, effiziente Verbrenner und Hybride und natürlich E-Fahrzeuge der Stand der Dinge !
Langfristig könnte aber durchaus auch noch die Wasserstoff-Technologie wichtig werden.
Keiner weiß wirklich, welche Technologie sich in ca. 10 oder mehr Jahren, durchsetzen wird ?
(nur so meine Gedanken zu diesem Thema)
