De.mem will weiter im fragmentierten australischen Wassermarkt wachsen

Wachsendes Bewusstsein für die Umwelt, Wasserknappheit und die Notwendigkeit, bestehende Anlagen zu modernisieren – das sind die entscheidenden Treiber des australischen Marktes für Wasseraufbereitungslösungen. Doch der Markt ist stark fragmentiert. Es gibt eine Reihe von Akteuren, darunter große internationale Unternehmen, aber auch kleinere, spezialisierte australische Firmen. De.mem ist einerseits international tätig, hat aber seine Ursprungswurzeln in Singapur und Australien und ist in den vergangenen Jahren durch Übernahmen von kleineren australischen Unternehmen stark gewachsen. Diesen Kurs will De.mem konsequent weiterverfolgen und nimmt daher strategische Ziele ins Visier.

In der Firmenhistorie von De.mem zeigen sich zahlreiche Übernahmen. Der australische Anbieter für Wasseraufbereitungslösungen hatte bereits seit 2019 vier kleinere Unternehmen übernommen und in sein bestehendes Geschäft erfolgreich integrieren können. Diese ersten Akquisitionen führten zu deutlichen Umsatzsteigerungen. Das durchschnittliche Umsatzwachstum bei den damals akquirierten Unternehmen nach der Akquisition (die beiden jüngsten Akquisitionen aus dem Vorjahr noch nicht enthalten) lag bei 63 Prozent.

Im Jahr 2024 folgte dann gleich zwei Übernahmen kurz hintereinander. In der ersten Jahreshälfte 2024 übernahm De.mem zuerst Border Pumpworks und dann Auswater Systems. Border Pumpworks lieferte Einnahmen aus langjährig bestehenden Service- und Wartungsarbeiten sowie aus dem Verkauf von Pumpen, Filtern und Verbrauchsmaterialien. Auswater Systems betrieb als rentables Dienstleistungsunternehmen mit fast 30-jähriger Firmenhistorie Wasser- und Abwasserbehandlungsanlagen für industrielle Kunden und lieferte Chemikalien und Verbrauchsmaterialien für den laufenden Betrieb.

Beide Firmen wurden dann bis zum Jahresende 2024 unter das Dach von De.mem integriert. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 konnte De.mem in Summe die Umsätze dieser beiden Akquisitionen um rund 67 Prozent erhöhen, zeigen Zahlen aus dem Juni-Quartalsbericht 2025.

De.mem unterstreicht Übernahmenstrategie

Die Ziele, die De.men bei potenziellen Übernahmen hat, hat das Unternehmen für sich eng definiert und erst kürzlich in einem Statement an die Aktionäre unterstrichen. Vor allem geht es De.mem darum, kleinere Anbieter von Wasseraufbereitungslösungen zu erwerben und durch Cross-Sales, Größenvorteile und Kostensynergien Umsatz und Gewinn zu steigern.